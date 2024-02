NFC ist eine Technologie, die es euch ermöglicht, Daten drahtlos über kurze Distanzen auszutauschen. Mit NFC könnt ihr zum Beispiel mit eurem iPhone kontaktlos bezahlen, Kurzbefehle auslösen oder NFC-Tags lesen und beschreiben. In diesem Ratgeber erfahrt ihr, wie ihr NFC auf eurem iPhone aktivieren und nutzen könnt.

Inhaltsverzeichnis

Welche iPhones unterstützen NFC?

Seit dem iPhone 6 sind alle iPhone-Modelle mit einem NFC-Chip ausgestattet. Allerdings war NFC auf iPhones bis iOS 13 nur für Apple Pay nutzbar. Seit iOS 13.1 könnt ihr auch NFC-Tags auslesen oder beschreiben. Hier ist eine Liste aller iPhone-Modelle, die NFC unterstützen:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 2022

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Wie kann ich NFC auf dem iPhone aktivieren?

Bei den neueren iPhone-Modellen ab dem iPhone XR ist NFC automatisch aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. Bei den älteren Modellen ab dem iPhone 7 könnt ihr NFC über das Kontrollzentrum einschalten. Das geht so:

Öffnet die Einstellungen-App auf eurem iPhone. Tippt auf „Kontrollzentrum“ und dann auf „Steuerelemente anpassen“. Sucht in der Liste den Punkt „NFC-Tag-Leser“ und tippt auf das grüne Plus-Symbol daneben. Öffnet das Kontrollzentrum, indem ihr vom oberen rechten Bildschirmrand nach unten wischt. Tippt auf das NFC-Symbol, um NFC zu aktivieren.

Apple Pay: Wie kann ich mit NFC kontaktlos bezahlen?

Um Apple Pay auf dem iPhone zu aktivieren, müsst ihr zunächst eure Zahlungsdaten in der Wallet-App hinterlegen. Dafür müsst ihr folgende Schritte ausführen:

Öffnet die Wallet-App auf eurem iPhone. Tippt oben auf das Plus-Symbol und bestätigt die angezeigten Informationen mit „Fortfahren“. Scannt eure Kreditkarte oder Bankkarte mit der Kamera oder gebt die Daten manuell ein. Folgt den Anweisungen eurer Bank, um die Karte zu verifizieren. Wartet, bis ihr eine Benachrichtigung erhaltet, dass ihr Apple Pay nutzen könnt.

Bei einigen Anbietern, etwa den Sparkassen, könnt ihr Apple Pay auch über eure Mobile-Banking-App einrichten.

Via NFC könnt ihr dann mit eurem iPhone an vielen Kassen kontaktlos bezahlen. Und das ziemlich leicht:

Entsperrt euer iPhone mit Face ID, Touch ID oder eurem Code. Drückt die Seitentaste zweimal schnell nacheinander Halten euer iPhone nah an das Lesegerät an der Kasse. Wartet, bis ihr ein Häkchen oder ein „Fertig“ auf dem Bildschirm seht.

Ihr könnt eure Karten aus der Wallet auch auf die Apple Watch übertragen und mit der Uhr kontaktlos bezahlen. Dazu müsst ihr die Seitentaste zweimal schnell nacheinander drücken und die Smartwatch an das Lesegerät halten. Mehr Infos zur Einrichtung von Apple Pay auf iPhone und Apple Watch erhaltet ihr hier.

Kleiner Tipp: Einige Lesegeräte der Marke SumUp haben Probleme, wenn ihr Apple Pay in Kombination mit einer Sparkassen-Karte verwendet. Ihr solltet eure physische Bankkarte für solche Fälle immer mitnehmen.

Tippt schnell zweimal auf die Seitentaste, um eure Wallet aufzurufen. Falls euch das zu flott ist, könnt ihr unter "Bedienungshilfen | Seitentaste" die Klickgeschwindigkeit reduzieren. (© 2022 CURVED )

Wie kann ich Kurzbefehle mit NFC starten?

Kurzbefehle sind kleine Programme, die ihr selbst erstellen oder aus einer Bibliothek auswählen könnt. Sie erlauben euch, verschiedene Aktionen mit einem Fingertipp oder Sprachbefehl auszuführen. Mit NFC könnt ihr Kurzbefehle automatisch starten, wenn ihr euer iPhone an einen NFC-Tag haltet.

Ein NFC-Tag ist ein kleiner Chip, der Daten speichern und senden kann. Ihr könnt NFC-Tags zum Beispiel an eurer Haustür, in eurem Auto oder an eurem Schreibtisch anbringen. Um einen Kurzbefehl mit NFC zu starten, müsst ihr folgendes tun:

Öffnet die Kurzbefehle-App auf eurem iPhone. Tippt auf „Automation“ und dann auf "Neue Automation". (Oder auf das Plus-Symbol, wenn dies nicht eure erste Automation ist) Scrollt nach unten und tippt auf „NFC“. Tippt auf „NFC-Tag scannen“ und haltet euer iPhone an den NFC-Tag, den ihr verwenden wollt. Gebt dem NFC-Tag einen Namen und tippt auf „Weiter“. Tippt auf „Aktion hinzufügen“ und wählt den Kurzbefehl aus, den ihr ausführen wollt. Tippt auf „Weiter“ und deaktiviert die Option „Vor Ausführen bestätigen“. Tippt auf „Fertig“.

Nun wird der Kurzbefehl automatisch gestartet, wenn ihr euer iPhone an den NFC-Tag haltet.

Wie kann ich NFC-Tags auslesen und beschreiben?

Ihr könnt NFC-Tags zum Beispiel verwenden, um Informationen zu teilen, Webseiten zu öffnen oder Einstellungen zu ändern. Um NFC-Tags auszulesen oder zu beschreiben, braucht ihr eine App von einem Drittanbieter. Hier sind drei Apps, die sich gut eignen:

NFC Tools

NFC・QR Code・Dokument Scanner

Simply NFC

Um einen NFC-Tag auszulesen, müsst ihr die App öffnen und euer iPhone an den NFC-Tag halten. Die App zeigt euch dann die gespeicherten Daten an. Um einen NFC-Tag zu beschreiben, müsst ihr die App öffnen und die gewünschten Daten eingeben oder auswählen. Dann müsst ihr euer iPhone an den NFC-Tag halten, bis die App bestätigt, dass der Tag beschrieben wurde.

Theoretisch könntet ihr so beispielsweise einen NFC Tag nahe eurer Haus- oder Wohnungstür anbringen, der beim Scannen alle smarten Lampen in euren Räumen ausschaltet.

Fazit: iPhone NFC aktivieren und nutzen

NFC ist eine praktische Technologie, die euch viele Möglichkeiten bietet, euer iPhone zu nutzen. Mit NFC könnt ihr kontaktlos bezahlen, Kurzbefehle auslösen oder NFC-Tags lesen und beschreiben. Um NFC auf eurem iPhone zu aktivieren, müsst ihr eure Zahlungsdaten in der Wallet-App hinterlegen und gegebenenfalls NFC über das Kontrollzentrum einschalten.