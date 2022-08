Samsung Galaxy S22 vs. iPhone 14: Vergleich in der Zukunft

Aller Voraussicht nach wird uns Apple im September 2022 neue iPhone-Modelle präsentieren. Darunter wird wohl auch ein neues Standardmodell sein: das iPhone 14. Wir vergleichen die bisher vermuteten technischen Daten mit dem Samsung Galaxy S22.

Die Technikwelt schaut gespannt auf den 7. September 2022: Apple lädt zum Event ein und es ist nahezu gesichert, dass wir unter anderem das iPhone 14 zu Gesicht bekommen. Der größte Konkurrent Samsung wird wohl ebenfalls gespannt zuschauen, um festzustellen, ob sich das iPhone 14 gegen das Galaxy S22 behaupten kann. Mit Hilfe der bisher geleakten Infos und Gerüchte wagen wir einen ersten Ausblick und vergleichen die Standardmodelle 2022 von Samsung und Apple.

Technische Daten im Vergleich: Samsung Galaxy S22 vs. iPhone 14 Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Apple Modell Galaxy S22 iPhone 14 Display und Gehäuse Display-Größe 6.1 Zoll 6.1 Zoll Auflösung 2340x1080 Pixel Pixeldichte 425 ppi Technologie Super AMOLED OLED Frequenz 120 Hz 60 Hz Maße Größe 146x70.6x7.6 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 167 g Leistungsmerkmale Chipsatz Samsung Exynos 2200 A15 Bionic Taktrate bis zu 2.8 GHz Bis zu 3.2 GHz AnTuTu 823.198 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM 6 GB RAM Interner Speicher 128/256 GB Akkuleistung 3700 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 19 h Sicherheit Fingerabdruck Face ID Betriebssystem Android 12 mit One UI 4.1 (ab Werk) iOS 16 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 10 (Tele) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 10 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Lightning Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 849 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Anmerkung: Alle Angaben zum iPhone 14 basieren auf Gerüchten und können sich bis zum Release noch ändern.

Design: Alles beim Alten?

Die Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple bei den kommenden iPhones durchaus spannende Änderungen am Design vornehmen könnte. Dazu gehört zum Beispiel eine frische Notch, womit sich der Hersteller vom dicken Balken am oberen Displayrand verabschieden könnte – das zeigen die bisher geleakten iPhone 14 Bilder.

Das Problem: Die gehandelten Designänderungen gelten nur für die Pro-Modelle. Die Standardmodelle – iPhone 14 und iPhone 14 Max – sollen sich stark am Vorgänger orientieren. Das iPhone 13 ist durchaus schick, doch beziehen wir mit ein, dass sich das aktuelle Modell ebenfalls stark am Vorgänger (iPhone 12) orientiert hat, kommen wir nicht um folgende Feststellung herum: Frischer Designwind würde dem iPhone 14 gut tun.

Das iPhone 14 soll dem iPhone 13 (Bild) auch optisch sehr ähnlich sein (© 2021 CURVED )

Stimmen die Gerüchte, wird das Galaxy S22 gegenüber dem iPhone 14 den moderneren Look haben: Die Notch ist winzig klein und bietet viel Platz für Displayinhalte. Die Abmessungen sind mit 146 x 70,6 x 7,6 mm angenehm kompakt und 167 g Gewicht können sich ebenfalls sehen lassen. Die iPhone 14 Größe wird wohl sehr ähnlich ausfallen.

Display: Kann Apple aufschließen?

Eins vorweg: Apple wird wohl bei 6,1 Zoll Display-Diagonale für das Standardmodell bleiben. Darüber hinaus wird es gerade beim iPhone 14 richtig spannend: Möchte Apple mit konkurrierenden Modellen wie dem Galaxy S22 mithalten, muss zwingend eine erhöhte Bildwiederholrate her. Die sogenannten ProMotion-Displays sind aktuell nur in den Pro-Modellen verbaut.

Das Display des Galaxy S22 (Bild) wird wohl auf Augenhöhe mit dem des iPhone 14 sein (© 2022 CURVED )

Beide Modelle setzen auf OLED-Technik. Das iPhone 14 bietet wohl eine marginal höhere Auflösung als das Galaxy S22 – hier geben sich beide nicht viel. Ein Feature, das dem iPhone 14 noch gut zu Gesicht stehen würde, ist das gehandelte Always-On-Display. Damit lassen sich Infos auf dem Display auch im gesperrten Zustand anzeigen. Das Galaxy S22 kann das bereits.

Kamera: Neue Sensoren für das iPhone 14?

Ähnlich wie beim Design verhält es sich wohl auch in Sachen iPhone 14 Kamera: Die großen Sprünge sind laut Gerüchteküche nur für die Pro-Modelle vorgesehen. Das iPhone 14 Pro und Pro Max sollen jeweils einen 48-MP-Sensor verbaut bekommen. Der soll unter anderem für deutlich bessere Ergebnisse bei schwachem Licht sorgen.

Die Standardmodelle sollen nach wie vor auf 12 MP setzen. Das ist zwar nicht grundsätzlich schlecht – auch die 12-MP-Sensoren der 13er-Reihe schießen tolle Fotos – doch schleicht sich hier ein weiterer Grund ein, die Frage aufzuwerfen, ob sich das Warten auf das iPhone 14 überhaupt lohnt.

Die Triple-Kamera des Galaxy S22 dürfte einen besseren Zoom als das iPhone 14 bieten (© 2022 CURVED )

Der Konkurrent von Samsung setzt bereits auf eine 50-MP-Hauptkamera. Im unserem Test des Galaxy S22 weiß diese auch durchaus zu überzeugen. Besonders im Zoom-Bereich dürfte das iPhone 14 das Nachsehen haben, überrascht uns Apple nicht mit einer zusätzlichen Telelinse für das kommende Standardmodell.

Leistung: Gewinnt Apple mit alter Technik?

Bringt Apple ein neues iPhone auf den Markt, dürfen wir uns in der Regel gleichzeitig über einen neuen Chip freuen. Doch auch in dieser Kategorie haben Insider eine eher pessimistische Einstellung an den Tag gelegt: Der neue Apple A16 Bionic soll für die Pro-Modelle reserviert sein. Das iPhone 14 und iPhone 14 Max sollen hingegen mit einer leicht verbesserten Version des A15 auf den Markt kommen.

Dazu müssen wir sagen: In Sachen Leistung ist es am ehesten zu verschmerzen, dass Apple in diesem Jahr wohl nur den Pro-Modellen ausreichend Liebe zugesteht. Der A15 ist immer noch ein Brett und in einigen Leistungsdaten nach wie vor der schnellste Chip in einem Smartphone. Gegen den Exynos 2200, der im Galaxy S22 verbaut ist, kann sich der A15 in jedem Fall durchsetzen.

Akku: Wie lange hält das iPhone 14 durch?

Auch diese Frage lässt sich final erst nach dem iPhone 14 Release beantworten. Es lässt sich jedoch bereits absehen, dass die Akkulaufzeit des iPhone 14 ähnlich gut wie die des iPhone 13 sein wird. Das hält laut Apple 19 Stunden Videowiedergabe durch. Das Galaxy S22 bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau: Samsung gibt ebenfalls 19 Stunden Videowiedergabe an.

Spannend wird, ob Apple die Ladegeschwindigkeit endlich auf ein annehmbares Level hieven wird. Die iPhone-13-Reihe klebt bei maximal 20 W per Kabel fest. Das ist im Vergleich zu den Flaggschiffen der Konkurrenz enorm wenig. Absurderweise geht Samsung einen ähnlichen Weg: Auch das Galaxy S22 schafft maximal 25 W per Kabel. Werden die von Insidern vorhergesagten 30 W für die iPhone-13-Reihe Realität, könnte Apple bei den Ladegeschwindigkeiten der Standardmodelle den ewigen Konkurrenten schlagen.

Die Ladegeschwindigkeit per Kabel soll beim iPhone 14 etwas schneller werden (© 2021 CURVED )

Preis: Gibt Apple die Kosten weiter?

Das iPhone 13 (hier mit Vertrag) lässt sich bei Apple ab 899 Euro erstehen. Das Galaxy S22 verkauft Samsung ab 849 Euro bereits 50 Euro günstiger. Keine News: Momentan steigen die Kosten in beinahe allen Lebensbereichen rasant an. Das trifft natürlich auch die Produktion von Smartphones und dürfte auch bei Apple zu erheblichen Mehrkosten führen.

Ob die wiederum über den iPhone 14 Preis an die Kunden weitergegeben werden, ist bisher nicht bekannt. Betrachten wir die nur wenigen Neuerungen, die Apple beim iPhone 14 einzuführen scheint, bleibt die Hoffnung, dass zumindest das Standardmodell den Preis von 899 Euro halten kann. Der Preis des Galaxy S22 dürfte in den kommenden Wochen noch einmal stark purzeln, sodass Samsung in dieser Kategorie bis zum Release des Galaxy S23 die Nase vorne haben dürfte.

Vorläufiges Fazit: Samsung Galaxy S22 vs. iPhone 14 Lukas Welter Betrachten wir die Einschätzungen und Infos der Insider, dürfte das iPhone 14 im Vergleich zum iPhone 13 keinen großen Sprung machen. Bereits unser Vergleich Galaxy S22 vs. iPhone 13 hat gezeigt: Die Standardmodelle von Samsung und Apple sind auf Augenhöhe. Das iPhone 14 wird wohl in allen Kategorien ein paar Punkte draufpacken, das Galaxy S22 wird aber ein ebenbürtiger Konkurrent bleiben. Den leichten Vorsprung den Samsung bei Display und Kamera wohl auch gegenüber dem iPhone 14 haben wird, dürfte Apple mit Leistung und Software ausgleichen.

