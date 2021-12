Wer ein neues Handy kaufen will, kann ziemlich viel Geld ausgeben. Mit dem richtigen Timing aber lässt sich ordentlich sparen. Deshalb verraten wir euch, wann die beste Zeit ist, ein Handy zu kaufen. Egal, ob ihr ein Smartphone von Apple, Samsung, Xiaomi oder Huawei günstig erwerben möchtet – hier kommen ein paar Tipps.

Inhaltsverzeichnis

Das Smartphone ist eine nicht unerhebliche Investition in den Alltag vieler Nutzer. Zu knauserig solltet ihr hier nicht sein, schließlich verbringt ihr vermutlich sehr viel Zeit vor dem kleinen Display. Der Vollpreis eines Flaggschiffs muss es aber auch nicht immer sein. Wir erklären euch, wie ihr an ein Smartphone-Schnäppchen kommt und worauf es zu achten gilt.

In welchem Monat sind Handys am günstigsten?

Es gibt leider keinen genauen Tag oder Monat im Jahr, an bzw. in dem alle Handys besonders günstig zu haben sind. Natürlich locken Aktionen wie zum Beispiel der Black Friday oft auch mit Smartphone-Angeboten, hier solltet ihr aber immer die Vergleichsportale im Auge behalten. Nur so könnt ihr sicher sein, dass es auch ein wirklich gutes Angebot ist.

Grundsätzlich gilt: Wer wartet, spart. Der Preis ist beim Release am höchsten und sinkt stetig, bis das Gerät vom Markt verschwindet. Nach der Ankündigung eines Nachfolgers ist ein Smartphone oft besonders günstig, aber dann eben auch meist schon ein knappes Jahr alt. Wer aktuelle Hardware möchte, bekommt oft schon drei bis sechs Monate nach dem Release gute Angebote.

Auch die Preise der Galaxy-S21-Modelle fallen Monat für Monat (© 2021 CURVED )

Eine Ausnahme von dieser Regel sind die iPhones von Apple. Auch diese werden zwar günstiger, aber nicht im selben Rahmen wie Android-Handys. Diese Wertstabilität hilft besonders beim Weiterverkauf, dafür sind wirklich gute Angebote leider sehr selten.

Günstig statt teuer: Tipps für Sonderfälle

Manchmal hat man einfach keine Zeit, auf gute Angebote zu warten. Ist das Handy kaputt, dann muss ein neues her. Hier hilft ein wenig Flexibilität. Denn wer nicht auf einen Hersteller festgelegt ist, der sollte schauen, wo es gerade gute Angebote gibt. Welche Marke zu diesem Zeitpunkt den besten Deal anbietet, kann man leider nicht vorhersehen.

Es muss auch nicht immer ein Flaggschiff-Gerät sein. Gerade in den vergangenen Jahren sind die Modelle der Mittelklasse immer attraktiver geworden und unterscheiden sich nur noch in Details von ihren teuren Geschwistern. Auch die Top-Modelle des Vorjahres sind meist einen Blick wert, da die Sprünge zwischen den Generationen oft nur recht schmal ausfallen.

Wann Handys am günstigsten sind, ist manchmal keine Frage nach einem spezifischen Zeitpunkt, sondern nach einem Angebot. So kann es sich beispielsweise lohnen, den Vollpreis für ein Smartphone zu zahlen, wenn es das Gerät im Bundle mit Zubehör gibt. Besonders beliebt sind hier als Dreingabe Bluetooth-Kopfhörer, die unter Umständen auch recht hochwertig sind. Wenn ihr dieses Zubehör sowieso kaufen wolltet, dann könnt ihr mit diesen Bundles viel Geld sparen.

Wann sind Apple iPhones am günstigsten?

Im Vergleich zu Modellreihen wie Huawei Mate oder Samsung Galaxy sind Apple iPhones das ganze Jahr über recht preisstabil, zum Leidwesen vieler Kaufinteressenten. Trotzdem gelten auch für Apple die allgemeinen Marktregeln: Wenn ein neues iPhone-Modell kommt, wird der Preis der Vorgänger heruntergesetzt.

Üblicherweise kommen die neuen iPhones im Herbst in den Shop von Apple. Begleitet wird die Vorstellung der neuen Modelle meist mit einer Preisreduktion der älteren Geräte. Auf Angebotstage wie den Black Friday solltet ihr nicht hoffen, hier gibt es nur sehr selten wirklich gute iPhone-Deals.

Mit dem iPhone SE hat auch Apple ein Smartphone für Sparfüchse im Programm (© 2020 CURVED/Christoph Lübben )

Lohnend hingegen könnte ein Bundle von iPhone mit Vertrag sein. Meist ist das Telefon dann nach zwei Jahren abbezahlt und hat noch immer einen recht hohen Restwert. Natürlich muss dann der Tarif auch zu eurer Nutzung passen, sonst zahlt ihr hier extra.

Wann sind Smartphones von Samsung am günstigsten?

Abseits von Apple ist für viele Smartphone-Hersteller der Anfang des Jahres entscheidend. Auf Messen wie der CES oder dem MWC in Barcelona werden neue Geräte vorgestellt, was sich natürlich auf die alten Modelle auswirkt. Samsung setzt im Frühjahr allerdings auf ein eigenes Event und stellt die Neuzugänge der S-Serie vor.

Entsprechend fallen die Preise der Vorgänger im Winter – selbst bei so hochpreisigen Modellen wie dem Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (hier mit Vertrag). Erste gute Angebote fallen zeitlich damit oft in die Tage rund um Black Friday. Bei der Schnäppchenjagd in diesen Wochen sollten Samsung-Fans also besonders gut aufpassen.

Die Modelle der Galaxy-A-Serie fallen nicht immer in ein so klares Jahresmuster wie Samsungs Flaggschiffe. Besonders hier gilt aber, dass der Preis nach einiger Zeit deutlich fällt. Denn das Segment der Einsteiger- und Mittelklasse-Handys ist stark umkämpft. Hier gibt es deshalb auch gerne mal gute Deals, wenn ein anderer Hersteller ein neues Smartphone vorstellt. Von diesem Konkurrenzkampf profitieren dann die Kunden.

Wann am besten ein Handy von Huawei kaufen?

Auch Huawei stellt im Frühjahr mit den P-Modellen seine Oberklasse vor. Entsprechend gibt es kurz zuvor die besten Angebote für ein Huawei-Handy mit Vertrag. Gerade in der Zeit um Black Friday und Cyber Monday bringt der chinesische Hersteller gute Angebote für die P-Serie, oft auch mit netten Zugaben wie einer passenden Smartwatch.

Durch das Handelsembargo war Huawei in den vergangenen Monaten gezwungen, einige ältere Geräte neu aufzulegen. Damit gab es zum Beispiel mit der P30 Pro New Edition ziemlich gute, wenn auch etwas ältere, Hardware zu einem interessanten Preis. Da es sich um eine Neuauflage handelt, wird das Gerät außerdem länger mit wichtigen Updates versorgt.

Als New Edition hat Huawei sein P30 Pro noch einmal neu aufgelegt (© 2020 CURVED Magazin )

Wann sind Handys von Xiaomi am günstigsten?

Der chinesische Hersteller Xiaomi ist praktisch eine Wildcard, wenn es um Rabatte geht. Hier gibt es oft Angebote zu Events, die im Westen weniger bekannt sind. Darunter fällt zum Beispiel der Singles Day oder das chinesische Neujahr. Oft könnt ihr hier auch einen Rabatt abstauben, wenn ihr das Telefon kurz nach der Veröffentlichung bestellt. Xiaomi spricht dabei von einem Early-Bird-Special.

Generell ist die Marke für ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Daher bekommt ihr auch ohne Rabatt meist viel für euer Geld geboten. Übrigens: Xiaomi nutzt in Deutschland nicht nur die eigene Marke "Mi", sondern bringt Geräte auch unter den Bezeichnungen Redmi und Poco heraus. Kombiniert ihr euer neues Xiaomi-Handy mit Vertrag, könnt ihr nochmal mehr sparen.

Auf High-End-Features wie eine 108 MP-Kamera müsst ihr beim Mi 10T Pro nicht verzichten (© 2020 )

Wo gibt es Handys am günstigsten? – Sonderaktionen und Spar-Events

Praktisch das ganze Jahr über findet ihr Technik-Angebote online und offline. Bei dieser Rabattschlacht den Überblick zu behalten, ist nicht ganz einfach. Helfen können dabei Vergleichsportale. Hier könnt ihr nicht nur die Preishistorie checken, um zu schauen, ob ein Angebot auch wirklich gut ist, sondern mit dem Preiswecker einfach euren Wunschpreis abwarten. Außerdem gibt es inzwischen viele Seiten, die aktuelle Angebote zusammensuchen und präsentieren.

Ob Black Friday oder Cyber Monday, es gibt im Bereich Smartphones und Technik einige interessante Aktionstage. Hier locken immer wieder starke Angebote, die zum schnellen Kauf anregen. Aber auch hier solltet ihr stets vergleichen. Möglicherweise wird ein Deal auf Amazon noch von der Konkurrenz bei MediaMarkt/Saturn unterboten. Auch zum Prime Day ziehen viele andere Läden nach, wodurch nicht nur bei Amazon Handys zu diesem Zeitpunkt am günstigsten sind.