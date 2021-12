Handy zu Weihnachten: Preise vorher oder nachher günstiger?

Smartphones gehören zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Egal ob iPhone oder Android-Smartphone: Die Freude ist groß, wenn man ein neues Handy unter dem geschmückten Baum findet. Wir klären die Frage, ob es sich lohnt, mit der Anschaffung bis nach Weihnachten zu warten.

Inhaltsverzeichnis

Ein neues Smartphone kann teuer sein. Vor allem dann, wenn man es zu einem ungünstigen Zeitpunkt kauft. Da kann der Ärger schon mal groß sein, wenn man schon einen Monat nach Anschaffung merkt, dass die Preise plötzlich wie wild purzeln. Doch wie verhält es sich am liebsten Fest der Deutschen? Sind die Preise vor oder nach Weihnachten am günstigsten? Lohnt es sich, zu warten? Um diese Fragen zu klären, sind wir in die Vergangenheit abgetaucht.

iPhone kaufen: Vor oder nach Weihnachten?

Da das iPhone 13 (hier mit Vertrag) erst seit Kurzem auf dem Markt ist, können wir uns die Preise vor und nach Weihnachten natürlich noch nicht anschauen. Derzeit bewegen sich die iPhone-13-Modelle auf einem gewohnt sehr stabilen Preisniveau und entfernen sich nur selten von der UVP. Anhand des iPhone-12-Preisverlaufs aus den vergangenen 12 Monaten können wir beobachten, wie lange das voraussichtlich so bleiben wird.

So ist das iPhone 12 im Jahre 2020 mit einer UVP von 899 Euro für das 64 GB große Standardmodell an den Start gegangen. Laut idealo hat sich der Straßenpreis bis kurz vor Weihnachten bei circa 799 Euro eingependelt. Auch an Weihnachten selbst und kurz danach ist es dabeigeblieben. Den ersten Preisrutsch gab es dann Ende Januar 2021. Von da an konnte man das iPhone 12 bei verschiedenen Händlern für unter 750 Euro erstehen. Die 700-Euro-Marke konnte man dann schließlich erst Mitte Mai knacken.

Das iPhone 13 wird wohl noch eine Weile preisstabil bleiben (© 2021 CURVED )

Spannend zu sehen ist, dass der Preis gegen Herbst 2021 wieder leicht angestiegen ist. Das ist insofern besonders verwunderlich, da zu der Zeit das Nachfolgemodell vorgestellt wurde. So möchte man doch spätestens ab dann davon ausgehen, dass das veraltete Modell deutlich günstiger zu haben sei. Nicht so bei Apple: Auch ältere Modelle zeichnen sich durch recht stabile Wertentwicklung aus – gerade, wenn das Modell noch immer im Apple-Store angeboten wird.

Da das iPhone 13 erst ab 899 Euro zu haben ist, hat das iPhone 12 für derzeit knapp 750 Euro auch durchaus seine Daseinsberechtigung. Erst recht, wenn man die Unterschiede der beiden Modelle im Detail betrachtet: Das iPhone 13 (hier geht's zum Test) unterscheidet sich nämlich nur in wenigen Punkten von seinem Vorgänger. Wir rechnen bei beiden Modellen erst ab Mitte 2022 mit erheblichen Preissenkungen. Ein neues iPhone (hier mit Vertrag) könnt ihr also sowohl vor als auch nach Weihnachten bedenkenlos kaufen.

Samsung-Handy vor oder nach Weihnachten kaufen?

Um eine gute Vergleichbarkeit zu erreichen, schauen wir uns hier das Galaxy S20 FE (hier mit Vertrag) genauer an. Das ist nämlich in etwa zur selben Zeit wie das iPhone 12 auf den Markt gekommen. Der Marktstart spielt für die Preisentwicklung um Weihnachten herum eine wichtige Rolle. Ist zum Beispiel, wie beim Galaxy S21 5G (hier mit Vertrag), abzusehen, dass der Nachfolger kurz nach Weihnachten erscheint, purzeln die Preise kurz vor dem Fest erstaunlich schnell. Als Beispiel: Das bereits genannte Galaxy S21 5G ist Anfang des Jahres 2021 für 849 Euro an den Start gegangen und steht derzeit für circa 200 Euro weniger in den Läden.

Die Galaxy-S21-Modelle bekommen wohl demnächst Nachfolger (© 2021 CURVED )

Zurück zum Galaxy S20 FE: Wir schauen uns die 4G-Version mit Exynos 990 an. Die war nach Marktstart für circa 500 Euro in der kleinsten Speichervariante (6 GB RAM, 128 GB Speicher) zu haben. Das war damals schon deutlich unter der UVP von 649 Euro – typisch Samsung. Dafür gab es dann aber auch erst Ende März 2021 den nächsten Preisruck von circa 50 Euro. Hier hätte sich also das Warten auf die Zeit nach Weihnachten erst sehr spät gelohnt.

Ob ihr nun vor oder nach Weihnachten ein neues Samsung-Handy (hier mit Vertrag) kaufen möchtet, macht in der Summe keinen großen preislichen Unterschied. Es kann sich natürlich trotzdem lohnen zu warten. Denn bei Samsung gilt: In der Regel präsentiert der südkoreanische Hersteller seine neuen Top-Modelle immer Anfang des Jahres. Legt ihr also Wert auf die brandneueste Technik, solltet ihr bis zum Anfang des nächsten Jahres warten. Da werdet ihr allerdings wieder tiefer in die Tasche greifen müssen.

Fazit: Handy-Preise zu Weihnachten

In der Regel gilt, dass die Preise bei Technikprodukten nach Release fallen. Ausnahmen wie beim iPhone 12 bestätigen die Regel. Hier hat es einen kurzzeitigen Preisanstieg auf Grund von diversen Einflüssen gegeben, die nicht stellvertretend für die Preisentwicklung eines technischen Produkts stehen.

Unsere Stichproben haben ergeben, dass Smartphones vor Weihnachten nur selten drastisch im Preis fallen. Es sei denn, kurz nach Weihnachten steht ein Nachfolgemodell an. Für die Handys, die vor Weihnachten nicht urplötzlich super günstig in der Ladentheke stehen, gilt allerdings auch, dass diese auch nach Weihnachten oft erst nach mehreren Monaten merkbar im Preis fallen.

Die Händler wissen natürlich, dass gerade direkt vor Weihnachten nach günstigen Geschenken gesucht wird und versuchen die Kunden mit guten Angeboten zu locken. Das zeigen auch traditionelle Schnäppchen-Wochen, wie die Black-Friday-Week. Es kann sich also lohnen die Augen ständig offen zu halten. Wer dazu keine Ausdauer hat, kann trotzdem bedenkenlos vor Weihnachten zugreifen: Kurz nach Weihnachten wird es in der Regel nicht wesentlich preisgünstiger.