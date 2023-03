In den vergangenen Jahren hat sich Xiaomi zur echten Konkurrenz für Apple und Co. gemausert. Wie schlägt sich das Xiaomi 13 Pro im Vergleich mit dem iPhone 14 Pro? Bei uns findet ihr es heraus.

Technische Daten: Xiaomi 13 Pro und iPhone 14 im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Apple Modell 13 Pro iPhone 14 Pro Display und Gehäuse Display-Größe 6.73 Zoll 6.1 Zoll Auflösung 3200x1440 Pixel 2556x1179 Pixel Pixeldichte 522 ppi 460 ppi Technologie AMOLED OLED Frequenz 120 Hz 120 Hz Maße Größe 162.9x74.6x8.38 mm 147.5x71.5x7.85 mm Material Glas (Rückseite) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 229 g 206 g Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 A16 Bionic Taktrate Bis zu 3,19 GHz Bis zu 3,4 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 8/12 GB RAM 6 GB RAM Interner Speicher 128/256/512 GB 128/256/512/1000 GB Akkuleistung 4820 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 23 h Sicherheit Fingerabdruck Face ID Betriebssystem Android 13 mit MIUI 14 (ab Werk) iOS 16 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel), 50 (Ultraweitwinkel), 50 (Tele) 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) Frontkamera 32 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Lightning Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 1299 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Design: Kantig oder gebogen?

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, doch behaupten wir an dieser Stelle, dass Xiaomi 13 Pro und iPhone 14 Pro zu den moderneren und eleganteren Smartphones gehören. Das Design unterscheidet sich allerdings spürbar: Apple setzt auf prominentere Kanten, während Xiaomi abgerundete Seiten bevorzugt. Beide Handys liegen dabei gut in der Hand. Welche Form euren Fingern mehr schmeichelt, hängt ganz von euren Vorlieben ab. Hattet ihr bislang nur Handys mit eckigen Kanten, sagt euch das iPhone wohl mehr zu.

Maße und Gewicht

Xiaomi 13 Pro : 162,9 x 74,6 x 8,4 mm; 210 g

: 162,9 x 74,6 x 8,4 mm; 210 g iPhone 14 Pro: 147,5 x 71,5 x 7,9 mm; 206

Das Erstaunliche beim Blick auf die Fakten: Obwohl das Xiaomi 13 Pro größer ist, sind beide Geräte in etwa gleich schwer. Das dürfte vor allem an der Auswahl der Materialien liegen. Das iPhone 14 Pro besteht auf der Rückseite komplett aus Glas, die Seiten umfasst ein Edelstahlrahmen. Die Rückseite des Xiaomi 13 Pro hingegen besteht – je nach Version – aus Keramik oder Silikon und ist damit deutlich leichter. Gleiches gilt für den Rahmen aus Aluminium.

(© 2023 Xiaomi ) Der Rahmen des Xiaomi 13 Pro wird durch das Curved-Design optisch dünner (© 2022 Xiaomi ) Auf der Rückseite befindet sich ein quadratisches Kameramodul (© 2022 Apple ) Das iPhone 14 Pro gibt es unter anderem in Gold und dunklem Violett (© 2022 CURVED ) Der Edelstahlrahmen glänzt

Ein weiterer Unterschied zeigt sich vorn, genauer gesagt bei der Frontkamera. Das Xiaomi 13 Pro setzt hier auf ein klassisches Punch-Hole-Design. Dadurch bleibt der verbrauchte Display-Platz klein und die Kamera unscheinbar. Das iPhone 14 Pro geht offener mit der Frontkamera um und macht die Not zur Tugend: Die aus zwei Punch-Holes bestehende Dynamic Island verschmilzt per Software zu einer breiten Insel mit etwas mehr Abstand zum Display-Rand. Sie ist deutlich größer als die Notch des Xiaomi 13, aber Apple nutzt die Fläche für Widgets, beispielsweise bei der Medienwiedergabe. Dadurch wird die einstige Notch zum coolen Feature.

Zwei Top-Displays im Vergleich

Unterschiede zwischen den Displays des Xiaomi 13 Pro und iPhone 14 Pro muss man im Detail suchen. Denn beide Smartphones bieten OLED-Panels mit einer variablen Bildwiederholrate. Mit diesem Feature können die Smartphones anhand der aktuell geöffneten App oder des Web-Browsers entscheiden, wie hoch die Bildwiederholrate sein muss. Denn für statische Darstellungen reicht eine niedrige Frequenz mehr als aus. Die adaptive Anpassung verlängert die Akkulaufzeit. Bei aufwendigeren Anwendungen können die Handys hingegen auf bis zu 120 Hz aufdrehen, um besonders geschmeidige Animationen wiederzugeben.

Selbst bei der Helligkeit nehmen sich die Kontrahenten im Duell Xiaomi 13 Pro vs. iPhone 14 Pro kaum etwas. Mit einer Spitzenhelligkeit von 2000 Nits ist das Apple-Smartphone etwas heller. Das Xiaomi 13 Pro bringt es aber dennoch auf starke 1900 Nits. Bei beiden Geräten habt ihr auch bei direkter Sonneneinstrahlung keine Probleme, das Display abzulesen.

Erst bei den Auflösungen und Größen der Displays gibt es echte Unterschiede zwischen den Handys. Das Xiaomi 13 Pro hat eine Auflösung von 3200 x 1440 Pixeln bei einer Display-Diagonale von 6,73 Zoll. Damit kommt dieses Pro-Modell auf eine Pixeldichte von etwa 522 ppi (Pixel pro Zoll). Das sind hervorragende Werte, an die das iPhone 14 Pro nicht ganz heranreichen kann. Apples Pro-Modell hat eine Auflösung von 2556 x 1179 Pixeln bei einer Größe von 6,1 Zoll. Die Pixeldichte liegt bei rund 460 ppi.

Den meisten Nutzern wird dieser Unterschied im Alltag aber kaum auffallen. Xiaomi 13 Pro und iPhone 14 Pro bieten starke und scharfe Displays, mit denen ihr beim Streaming, in Games oder selbst bei der Arbeit am Smartphone jede Menge Freude haben werdet.

Übrigens: Wenn ihr nach einem größeren Top-Smartphone von Apple sucht, ist das iPhone 14 Pro Max einen Blick wert. Auch der Apple-Riese hat eines der besten Handy-Displays.

Leistung: Apple weiter Spitzenklasse

Apples iPhones gehören seit Jahren zu den Top-Performern unter den Smartphones und findet sich auch in unserer Bestenliste der schnellsten Handys wieder. Das liegt vor allem daran, dass der Hersteller Soft- und Hardware genau aufeinander abstimmt. So greifen die Komponenten auf die volle Leistung der anderen Bauteile zurück.

Beim iPhone 14 Pro wurde dieser Vorsprung noch einmal ausgebaut. Tragen die Standardmodelle noch den Vorjahresprozessor in sich, steckt in den Pro-Modellen der A16 Bionic. Dieser arbeitet schneller und vor allem energieeffizienter als der Vorgänger. Kaum etwas kann den Chip wirklich ins Schwitzen bringen.

Im Xiaomi 13 Pro verbaut der chinesische Konkurrent den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Dieser gehört zur Top-Riege der Chips im Android-Segment. Aktuell gibt es keine Apps oder Games, die für diesen Prozessor zu anspruchsvoll sind.

Gibt es also Unterschiede zwischen den Prozessoren? Ja! Denn Benchmarks zeigen ein etwas klareres Bild im Kampf Xiaomi 13 Pro vs. iPhone 14 Pro. Das Pro-Modell von Xiaomi erzielt im Single-Core-Test 1389 Punkte, beim Multi-Core hingegen 5208 Punkte. Das iPhone 14 Pro kann hier mit 1876 Punkten im Single-Core und 5534 Punkten im Multi-Core den Sieg davontragen. Allerdings dürfte dieser Unterschied im Alltag wohl nur Power-Nutzern auffallen, die den Handys besonders schwere Aufgaben entgegenwerfen. Für alltäglichere Anwendungsszenarien bringen beide Handys jede Menge Leistungsreserven mit.

Kamera-Vergleich: Xiaomi 13 Pro vs. iPhone 14 Pro

Auf dem Papier gibt es einen klaren Gewinner, wenn es um die Kameras geht. Das Xiaomi 13 Pro hat eine Triple-Kamera, deren Sensoren allesamt mit jeweils 50 MP auflösen. Damit fallen die Unterschiede zwischen Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Telefotolinse (mit bis zu 3,2-fachem optischem Zoom) wenig auf. Zwar verbaut Apple im iPhone 14 Pro ebenfalls drei Kameras, doch nur die Hauptkamera schafft es mit 48 MP in etwa an die Auflösung des Xiaomi-Handys heran. Die anderen beiden Linsen (Ultraweitwinkel und Tele mit dreifachem optischem Zoom) bleiben mit jeweils 12 MP dahinter zurück.

(© 2023 Xiaomi ) Das Kameramodul des Xiaomi 13 Pro sticht optisch heraus (© 2022 Xiaomi ) Die Kamera des Xiaomi 13 Pro wurde in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt (© 2022 Apple ) Die neue Kamera des iPhone 14 Pro und 14 Pro Max hat ein 48-MP-Hauptobjektiv (© 2022 Apple ) In Sachen Kamera-Design hat sich im Vergleich zum Vorgänger kaum etwas getan

Allerdings kann das Apple-Smartphone durch seine starke Foto-Software sowie einen großen Bildsensor glänzen und viele Konkurrenten in den Schatten stellen, die eine höhere Auflösung bieten. Wie das in Bildern aussieht, haben wir in unserem Test zum iPhone 14 Pro festgehalten. Sobald wir auch einen Test zum Xiaomi 13 Pro bieten können, liefern wir euch an dieser Stelle Eindrücke von beiden Kameras und stellen diese im Vergleich einander gegenüber.

Übrigens: Noch mehr Kandidaten für die beste Handykamera haben wir euch hier ausführlich zusammengefasst.

Akku: Schnell, schneller, Xiaomi

Beim Akku gewinnt das Xiaomi 13 Pro gleich zwei Punkte gegen den Kontrahenten. Kein Wunder, schließlich setzt der chinesische Hersteller seit einigen Smartphone-Generationen auf rasante Ladeleistungen und konnte sich damit auch einen Platz in unserer Liste der Handys mit dem besten Akku sichern. Beim Xiaomi 13 Pro sind es satte 120 W, mit denen euer Handy wieder auflädt. In der Praxis heißt das: In nur rund 19 Minuten ist der 4820-mAh-Akku von null auf 100 Prozent geladen.

Apple gibt keine Kapazitäten für seine iPhone-Akkus an. Dafür setzt das Unternehmen auf alltagsnahe Messwerte und gibt beim iPhone 14 Pro eine Laufzeit von 23 Stunden bei kontinuierlicher Videowiedergabe an, die den 19 Stunden beim Xiaomi 13 Pro gegenüberstehen. Bei moderater Nutzung könnt ihr diesen Wert noch einmal verlängern. Dennoch braucht es im Vergleich zum Xiaomi 13 Pro eine kleine Ewigkeit, um aufzuladen. Das iPhone 14 Pro lädt mit 20 W kabelgebunden auf. Damit erreicht ihr in etwa 30 Minuten rund 50 Prozent Akku.

Ähnlich abgeschlagen ist Apple beim Vergleich der kabellosen Ladezeiten. Beim iPhone 14 Pro ladet ihr mit maximal 15 W, allerdings nur mit einem MagSafe-Charger. Das Xiaomi 13 Pro unterstützt kabelloses Laden mit bis zu 50 W. Damit ist das Smartphone nach rund 36 Minuten auf dem Ladepad komplett voll. Zudem kann das Xiaomi 13 Pro als Powerbank fungieren und andere Geräte mit der eigenen Energie versorgen. Kein Must-have, aber ein nettes Feature, wenn Kopfhörern oder der Smartwatch unterwegs die Puste ausgeht.

Xiaomi 13 Pro vs. iPhone 14 Pro: Unser Fazit

Xiaomi 13 Pro und iPhone 14 Pro befinden sich in vielen Bereichen auf einem ähnlichen Level. Deshalb solltet ihr euch bei der Wahl auf die wenigen Unterschiede konzentrieren. Ist es euch wichtig, dass euer Handy möglichst kompatibel zu vielen Geräten ist, rasant schnell auflädt und jede Menge Display-Platz bietet, ist das Xiaomi 13 Pro die richtige Wahl für euch. Seid ihr hingegen bereits im Besitz anderer Apple-Geräte und wollt lieber ein handlicheres Smartphone und iOS haben? Dann ist das iPhone 14 Pro unsere Empfehlung. Wenn ihr nach einem größeren Apple-Smartphone sucht, solltet ihr euch das iPhone 14 Pro Max (hier im Test) genauer anschaut.

Vor- und Nachteile des Xiaomi 13 Pro und iPhone 14 im Überblick Xiaomi 13 Pro 9.1 /10 CURVED-Score Apple iPhone 14 Pro Top 48 MP Kamera

Superschnell

Superschick

Always-On-Display Flop Vergleichsweise lahmes Aufladen

Hohes Gewicht

Wenige Anpassungsmöglichkeiten

Preiserhöhung für Deutschland

