Xiaomi oder Samsung? Diese Frage dürften sich einige von euch stellen, wenn es um die Anschaffung eines neuen Android-Smartphones geht. Wir vergleichen für euch die beiden Top-Modelle Xiaomi Mi 11 vs. Samsung Galaxy S21.

Inhaltsverzeichnis

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Mi 11 5G

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Mi Smart Speaker (QBH4190GL) 1 Monat unlimited GB geschenkt! (Erster Monat mit unbegrenztem Datenvolumen)

Display ohne Kompromisse (riesiger Farbumfang und flüssiger Darstellung)

40 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) mtl./24Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Preis: Xiaomi etwas günstiger

Bei beiden Herstellern könnt ihr zwischen zwei Ausstattungsvarianten wählen. Für die günstigste Option, mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher, verlangt Xiaomi 799 Euro. Für das Galaxy S21 (hier mit Vertrag) mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher müsst ihr, mit 849 Euro, 50 Euro mehr hinblättern. Das Xiaomi Mi 11 (hier mit Vertrag) ist also etwas günstiger. Dafür habt ihr beim Samsung Galaxy S21 eine Farbe mehr zur Auswahl. Hier eine Übersicht:

Xiaomi Mi 11: Preise und Speichervarianten 128 GB Speicher / 8 GB RAM: 749 Euro

256 GB Speicher / 8 GB RAM: 899 Euro

Farben: Cloud White, Horizon Blue, Midnight Gray Samsung Galaxy S21: Preise und Speichervarianten 128 GB Speicher / 8 GB RAM: 849 Euro

256 GB Speicher / 8 GB RAM: 899 Euro

Farben: Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy S21 5G

+ o2 Free M Boost 40 GB 1 Monat unlimited GB geschenkt! (Erster Monat mit unbegrenztem Datenvolumen)

Power die man spüren kann (erster 5 nm Prozessor)

40 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) mtl./24Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Design: Glas oder Plastik

Beim Thema Design gehen beide Modelle unterschiedliche Wege. Xiaomi setzt beim Mi 11 auf abgerundete Displaykanten und eine Punch-Hole-Kamera. Die Linsen der Hauptkamera sind im Quadrat angeordnet. Zusammen mit der matten Glasrückseite kommt das Mi 11 also eher klassisch daher. Die Verarbeitung ist spitze: Das Gerät fühlt sich durchweg hochwertig an.

Das Display nimmt fast die gesamte Front ein (© 2021 CURVED )

Auch Samsung setzt auf eine Punch-Hole-Kamera, verzichtet aber auf abgerundete Displayränder. Auf der Rückseite findet man die Hauptkamera im frischen Design. Die Linsen sind untereinander angeordnet und werden durch eine glänzende Fassung vom Rest der Rückseite abgehoben. Diese besteht aus Glasstic - ein Kunststoff, der wie Glas aussehen soll, und sich auch so anfühlen soll. Ganz so hochwertig wie klassisches Glas fühlt sich das, unsere Meinung nach, aber nicht an. Durch die sehr saubere Verarbeitung kommt trotzdem etwas High-End-Feeling auf.

Das Samsung Galaxy S21 ausgepackt (© 2021 CURVED )

Größenvergleich: Xiaomi Mi 11 vs. Galaxy S21

Mit Abmessungen von rund 152 x 71 x 8 mm und einem Gewicht von 169g ist das Galaxy S21 spürbar kleiner und leichter als das Xiaomi Mi 11. Sucht ihr ein möglichst kompaktes Smartphone, solltet ihr euch also für das Galaxy S21 entscheiden. Das Xiaomi Mi 11 ist mit rund 164 x 75 x 8 mm und 196g zwar größer und schwerer, hat dafür aber auch mehr Platz für das Display. Das ist mit 6,81 Zoll nämlich deutlich größer als das 6,2 Zoll-große Display vom Galaxy S21. Hier die Abmessungen in der Übersicht:

Xiaomi Mi 11: Abmessungen und Gewicht 164,3 x 74,6 x 8,06 mm

196g Samsung Galaxy S21: Abmessungen und Gewicht 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

169g

Display: Zweimal OLED

Wie zuvor erwähnt ist das Display des Xiaomi Mi 11 mit 6,81 Zoll um einiges größer als das Display des Galaxy S21 (6,2 Zoll). Durch die höhere Auflösung von 3200 x 1440 Pixel bringt das Display des Xiaomi Mi 11 dennoch eine höhere Pixeldichte (515 ppi) mit. Das Galaxy S21 liefert, mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixel, 424 ppi. Das führt zu einer schärferen Darstellung der Displayinhalte beim Xiaomi Mi 11. Wir haben allerdings festgestellt, dass sich die Unterschiede mit dem bloßen Auge kaum erkennen lassen: Beide Displays sind sehr scharf. Beide OLED-Displays leuchten sehr hell und schmeicheln den Augen mit knalligen Farben. Durch eine einstellbare Aktualisierungsrate von bis zu 120 Hz lässt sich sowohl beim Xiaomi Mi 11 als auch beim Galaxy S21 sehr geschmeidig durch die Apps scrollen. Beim Displayvergleich Xiaomi Mi 11 vs. Samsung Galaxy S21 sollte für euch also nur die Displaygröße eine Rolle spielen.

Kamera: Hohes Niveau

Die Kameradaten vom Xiaomi Mi 11 und Galaxy S21 lesen sich sehr unterschiedlich. Die Ergebnisse hingegen sind oft sehr ähnlich. Bei Tageslicht performen die Hauptkameras der beiden Hersteller sehr gut. Fotos mit toller Textur und realistischen Farben sind die Folge. Der Zoom hingegen gefällt uns beim Galaxy S21 etwas besser. Zwar arbeiten beide Geräte mit einem digitalen Zoom, doch das Galaxy S21 kann durch die integrierte Tele-Linse die Schwächen eines solchen Zooms teilweise ausgleichen. So könnt ihr in allen Zoomstufen mit dem Galaxy S21 etwas mehr Details einfangen. Auch der Nachtmodus gefällt uns beim Galaxy S21 besser.

Der Galaxy S21-Nachtmodus. Wow: Selbst die Werbesäule im Bild ist nicht überbelichtet (© 2021 CURVED )

Mit beiden Geräten lassen sich 8K-Videos aufnehmen. Das Galaxy S21 schafft bei der hohen Auflösung 24 fps, das Xiaomi Mi 11 sogar 30 fps. Das führt bei letzterem zu einem etwas flüssigeren Gesamteindruck. Die wenigsten Nutzer dürften 8K-Material schon sinnvoll verwenden können, aber es ist nett, das schon an Board zu haben. Ansonsten lassen sich auch wie gewohnt Videos mit niedrigerer Auflösung und höherer Bildrate aufnehmen. Gerade durch die sehr gute Bildstabilisierung punktet das Xiaomi Mi 11 im Bereich Video etwas mehr als das Galaxy S21. Hier die gesamten Kamera-Daten:

Xiaomi Mi 11: Kameradaten Kamera 1: 108MP, f/1.85, Videos mit bis zu 8K 30fps

Kamera 2: 13MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv

Kamera 3: 5MP, f/2.4, Makroobjektiv

Frontkamera: 20MP, f/2.4, Videos mit bis zu Full-HD 30fps Samsung Galaxy S21: Kameradaten Kamera 1: 64MP, f/2.0, Videos mit bis zu 8K 24fps

Kamera 2: 12MP, f/1.8, Teleobjektiv

Kamera 3: 12MP, f/3.3, Weitwinkelobjektiv

Frontkamera: 10MP, f/2.0, Videos mit bis zu 4K 60fps

Leistung satt

In beiden Geräten steckt viel Power. Im Xiaomi Mi 11 ist ein Snapdragon 888 von Qualcomm verbaut. Das ist der aktuell schnellste mobile Prozessor vom namenhaften Hersteller und bietet genügend Leistungsreserven für alle Smartphone-Nutzer. 3D-Games und aufwendige Apps lassen sich also mühelos nutzen.

Der im Samsung Galaxy S21 verbaute Exynos 2100 ist ähnlich fix. Zusätzlich kommen beide Geräte mit 8 GB Arbeitsspeicher. Im Alltag lässt sich in Sachen Performance so kaum ein Unterschied zwischen den beiden Top-Smartphones feststellen.

Akku und Aufladen

In Sachen Lade- und Akkulaufzeit hat das Xiaomi Mi 11 die Nase vorn. Der 4600 mAh-starke Akku lässt sich per Kabel mit bis zu 55 Watt aufladen. Auch das kabelloses Laden bringt schnelle Energie: Bis zu 50 Watt kabellose Ladeleistung verspricht der Hersteller.

Am schnellsten ladet ihr das Mi 11 per Kabel auf (© 2021 CURVED )

Samsung verbaut im Galaxy S21 nur einen 4000 mAh-Akku. Das spiegelt sich auch in der Akkulaufzeit wieder: Das Xiaomi Mi 11 hält länger durch als das Galaxy S21. Mit 25 Watt Ladeleistung per Kabel dauert das Aufladen des Galaxy S21 etwas länger als beim Xiaomi Mi 11. Auch das kabellose Laden, mit bis zu 15 Watt Ladeleistung, dauert länger. Das Xiaomi Mi 11 hält also länger durch und lässt sich schneller wieder aufladen als das Samsung Galaxy S21.

Fazit: Xiaomi Mi 11 vs. Galaxy S21

Beide Smartphones spielen in der gleichen Top-Liga. Das spiegelt sich auch im Preis wieder: Je nach Angebot und Konfiguration ähneln sich die Preise sehr. Beide Geräte haben ein tolles Display und eine sehr gute Performance. Das Samsung Galaxy S21 kommt mit der besseren Kamera und dem auffälligerem Design. Das Xiaomi Mi 11 kommt mit besseren Lade- und Akkulaufzeiten und wertigeren Materialien. Insgesamt bieten euch beide Smartphones ein gelungenes High-End-Erlebnis.