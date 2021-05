In diesem Vergleich stellen wir zwei Modelle des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi gegenüber. Wir verschaffen euch einen Überblick über die Unterschiede des Redmi Note 10 Pro vs. Mi 10T Lite. Beide gelten als sehr gute Smartphones im Mittelsegment. Doch wo liegen die Stärken und Schwächen? Findet in diesem Artikel heraus, welches Gerät für euch besser geeignet ist.

Inhaltsverzeichnis

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB

+ Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

120 Hz AMOLED Display (Sanfte Gleichmäßigkeit & schnelle Reaktion )

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s) 17,99 € mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Technische Daten: Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs. Mi 10T Lite

Vorab stellen wir euch für einen schnellen Vergleich die wichtigsten technischen Features in einer Übersicht vor: