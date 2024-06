watchOS 11 lässt euch endlich Töne anpassen – und ich ärgere mich dennoch

Seit ich meine Apple Watch Series 6 habe, geht mir eine Sache auf die Nerven: Die nicht zu ändernden Benachrichtigungstöne. Egal, ob WhatsApp-Chat, Teams- oder Slack-Nachricht: Der Ton ist immer identisch. Mit watchOS 11 kommt hier endlich eine Verbesserung. Aber Apple macht leider nur halbe Sachen.

Pling, Pling, Pling! So sehr ich auch Team "Nie wieder ohne Apple Watch" bin, so nervig ist es auch, dass ich nur anhand des Tons nicht erraten kann, welche Art Benachrichtigung gerade auf meiner Uhr eingeht. Hier hilft watchOS 11 zumindest etwas, da ihr nach dem Update künftig einen Ton selbst einstellen könnt. In der Beta sind die entsprechenden Optionen bereits vorhanden, wie 9to5Mac berichtet.

Zu wenig Ton-Auswahl mit watchOS 11

Ganze neun verschiedene Benachrichtigungstöne stehen zur Auswahl. Sowie acht Klingeltöne. Allerdings: Ihr könnt den Ton offenbar nur für festgelegte Kategorien anpassen. Diese sind laut einem Reddit-Post:

Anrufe

Text-Nachricht

Neue Mails

Kalender-Hinweis

Reminder

Standard-Hinweise

Das mag ein guter Schritt in die richtige Richtung sein, dürfte mein Kernproblem aber nicht lösen. Ihr könnt wohl weiterhin keine individuellen Töne für spezifische Apps und deren Benachrichtigungsarten festlegen.

So lassen sich beispielsweise wichtige Einzel-Nachrichten und Gruppenmitteilungen bei WhatsApp weiterhin nicht auseinanderhalten, wenn ihr die Apple Watch tragt. Auf dem iPhone lässt sich das Ganze nämlich spielend leicht einstellen. Aber: Das Handy bleibt in Sachen Mitteilungen stumm, sobald ihr die Smartwatch tragt.

Jetzt auf Amazon zugreifen: Die Apple Watch Series 9

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Für mich ist das ärgerlich, da ich so nur anhand des Tons nie sagen kann, wie relevant eine neue Mitteilung für mich ist – oder ob ich sie entspannt später lesen kann. Dringende Nachricht vom Büro? Wichtige Fragen guter Freunde? Oder ein witziges Meme in einer Chatgruppe? Mit einem anpassbaren Ton für einzelne Apps oder Chat-Kategorien wäre mir hier deutlich geholfen. Und euch vermutlich auch.

watchOS 11 erscheint aber erst im Herbst. Zumindest ist das noch genug Zeit für Apple, um eine entsprechende Funktion nachzureichen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Weitere Apple-Themen: