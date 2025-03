WWDC 2025: Apple gibt Termin bekannt – iOS 19 und mehr erwartet

Apple hat den Termin für die Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025 bekannt gegeben. Vom 9. bis 13. Juni 2025 dreht sich in Cupertino alles um die nächste Generation von iOS, iPadOS, macOS und Co. Besonders spannend: Apple plant wohl größere optische Veränderungen für seine Software. Doch das ist nicht alles – es könnte auch neue Hardware geben.

Gerüchte um ein überarbeitetes Design von iOS 19 kursieren bereits seit Längerem. Erwartet werden ein einheitlicherer Look für Menüs, Buttons und Icons, der sich durch das gesamte Apple-Ökosystem zieht. Auch macOS könnte in dieser Hinsicht eine Auffrischung erhalten. Zudem steht Siri im Fokus: Apple hatte ursprünglich ambitionierte KI-Features für den Sprachassistenten geplant, deren Einführung sich jedoch verzögerte. Jetzt könnte es endlich eine konkrete Roadmap geben.

Große Pläne für Siri und KI?

Apple arbeitet hinter den Kulissen an einer stärkeren Integration künstlicher Intelligenz. Ursprünglich sollte Siri bereits 2024 deutlich smarter werden, doch die Umsetzung dauerte länger als gedacht. Der Konzern hat mittlerweile sein internes Team umstrukturiert – ein Zeichen dafür, dass es jetzt schneller vorangehen soll. Die Frage ist, ob Apple zur WWDC 2025 eine konkrete Strategie präsentiert oder ob wir uns noch bis iOS 20 gedulden müssen.

Nicht nur Software könnte eine Rolle spielen: Über ein neues Gerät mit smarter Display-Technologie wird schon länger gemunkelt. Vielleicht nutzt Apple die WWDC, um erste Details dazu zu verraten.

Neue Hardware zum Event?

Zwar liegt der Fokus der WWDC traditionell auf Software, doch Apple hat in der Vergangenheit immer wieder Hardware-Überraschungen parat gehabt. 2023 gab es die Vision Pro, 2025 brachte bereits neue iPads und MacBooks – was fehlt also noch? Möglich wäre ein neuer Mac Pro oder die zweite Generation der AirTags.

Bis zum Start der WWDC bleibt also viel Raum für Spekulationen. Doch eines ist sicher: Apple wird auch dieses Jahr wieder einige spannende Ankündigungen im Gepäck haben. Wer sich für iOS, macOS und Co. interessiert, sollte den Termin also im Kalender vormerken.

