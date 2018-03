Empfehlung der Redaktion: das beste Tablet

Egal ob auf der Couch oder unterwegs: Trotz immer größerer Smartphone-Displays braucht man manchmal einfach ein Tablet zum Zocken oder Filmeschauen. Welches das beste Gerät auf Basis unserer Tests ist, verraten wir hier.

Smartphone-Displays werden zwar immer größer, wollt ihr aber unterwegs einen Film oder eure Lieblingsserie ansehen, mutiert auch das mächtigste Smartphone zum Mäusekino. Besser geeignet für unterwegs sind da Tablets. Und das trifft nicht nur aufs Filmeschauen zu. Auch das ein oder andere Spiel, eBooks oder digitale Magazine machen auf dem größeren Bildschirm mehr Spaß. Aber welches Tablet ist eigentlich das richtige für euch?

Am iPad kommt kein Tablet vorbei

Unsere Empfehlung lautet ganz klar: Wer das Geld hat, sollte zum iPad greifen. Denn genau wie beim iPhone stimmt Apple auch bei seinen Tablets die Software auf die Hardware ab. Dazu kommt das große Angebot von Apps aus dem App Store, die für einen größeren Bildschirm optimiert sind. Mit dem Update auf iOS 11 hat Apple das Betriebssystem außerdem sinnvoll um Multitasking-Möglichkeiten erweitert.

Was man vor dem Kauf allerdings wissen muss: iPad ist nicht gleich iPad. Den ersten Platz in unserer Topliste belegt zwar das iPad Pro 10.5. Mit dem Gerät richtet sich Apple aber, wie der Name schon sagt, an Nutzer, die mit dem Tablet nicht nur surfen, sondern auch arbeiten wollen. Ihr könnt daran eine Tastatur anschließen und den Apple Pencil für handschriftliche Eingaben und Zeichnungen nutzen. Um alle Arbeitsaufgaben zu bewältigen, verbaut Apple außerdem einen schnellen Chip. Kostenpunkt: ab 729 Euro.

Das iPad Pro 10.5… (© 2017 CURVED)

… mot Gehäuse aus Aluminium … (© 2017 CURVED)

… und Fingerabdrucksensor. (© 2017 CURVED)

Das iPad 9.7 (2017) reicht als Medienmaschine locker aus. (© 2017 CURVED)

Es sieht dem Pro-Modell sehr ähnlich (© 2017 CURVED)

Für ein Tablet macht die Kamera gute Fotos. (© 2017 CURVED)























Wollt ihr mit eurem Tablet nur ab und zu ein Spiel spielen, auf der Couch durchs Internet surfen oder unterwegs Serien schauen, reicht das iPad 9.7 (2017) locker aus. Nicht umsonst titeln wir über unserem Test: "Mehr Tablet braucht kein Mensch". Das Gerät ist hochwertig verarbeitet, dünn, der Akku ausdauernd, das Display hochauflösend und das Betriebssystem einfach zu bedienen. Im Klartext: Für 399 Euro bekommt ihr kein besseres Tablet.

Huawei MediaPad M5: die Android-Alternative

Seid ihr bereits tief im Google-Universum verwurzelt, weil ihr etwa schon ein Android-Smartphone und einen Chromecast benutzt und auch auf dem Tablet Googles Betriebssystem laufen soll, solltet ihr einen Blick auf das Huawei MediaPad M5 werfen. Das Tablet ist etwas größer als das iPad, kommt aber auch in einem hochwertigen Gehäuse und mit hochauflösendem Display. Die Hardware-Ausstattung ist nicht die neuste, reicht aber doch für Spiele aller Art. Außerdem hat das MediaPad M5 einen Vorteil: Der Speicher lässt sich per microSD-Karte erweitern. Wie das iPad kostet auch das MediaPad M5 399 Euro.

Wollt ihr auch mit einem Android-Tablet arbeiten, solltet ihr außerdem einen Blick aufs Galaxy Tab S3 werfen. Das brachte Samsung im letzten Jahr für satte 700 Euro auf den Markt. Mittlerweile bekommt ihr das Gerät schon ab 530 Euro. Vorteil Samsung: Das Display des Galaxy Tab S3 ist ein Traum. Außerdem liegt dem Tablet der S Pen bei. Ihr könnt es also auch mit einem Stylus benutzen.

Amazon Fire HD 10: der Preistipp

Wenn ihr einfach nur ein Tablet haben, aber keinen mittleren dreistelligen Betrag ausgeben wollt, solltet ihr euch außerdem das Amazon Fire HD 10 ansehen. Das Gerät gibt es beim Versandhändler schon für rund 180 Euro zu kaufen. Zwar bekommt ihr für das Geld kein schickes Alu-Gehäuse, dafür aber eine Medienmaschine, die perfekt auf Amazons eigene Dienste zugeschnitten ist. Obendrauf ist auch die künstliche Intelligenz Alexa auf dem Gerät installiert, die ihr wie auf dem Amazon Echo mit "Alexa" wecken und mit der ihr mittlerweile auch übers Tablet Anrufe tätigen könnt.