Google Pixel 9 XL: Dieses Video zeigt, wie groß es wirklich ist

Ein TikToker zeigt uns das unveröffentlichte Google Pixel 9 XL im Größenvergleich mit dem iPhone 14 Pro Max und dem Samsung Galaxy S24 Ultra. Erfahrt hier, wie wörtlich Google das "XL" genommen hat.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra und das iPhone 15 Pro Max zählen zu den größten und zugleich leistungsstärksten Smartphones, die der Markt aktuell hergibt. Dass Google mit dem Pixel 9 XL ein Konkurrenzprodukt in den Ring schicken möchte, ist schon seit längerer Zeit bekannt.

Obwohl der Hersteller das Handy noch nicht offiziell bestätigt hat, ist der TikToker pixo_unpacking an ein Demo- oder Dummy-Modell gelangt. In verschiedenen Videos zeigt er es im Größenvergleich mit anderen Handys. Am interessantesten ist der Vergleich mit dem Galaxy S24 Ultra und dem iPhone 14 Pro Max. Wieso er nicht zum neueren iPhone 15 Pro Max gegriffen hat, wissen wir nicht. An den Maßen hätte das aber kaum etwas geändert.

Google vs. Samsung vs. Apple: Größenvergleich der Superlative

In den Clips hält der TikToker pixo_unpacking die drei Handys so nebeneinander, dass sich die Größe des Google Pixel 9 XL gut beurteilen lässt. Es ist kleiner als das Samsung Galaxy S24 Ultra, aber minimal größer als das iPhone 14 Pro Max. Hier geht's zum jeweiligen Vergleich:

Zur besseren Einschätzung seht ihr nachfolgend die exakten Abmessungen des Apple- und Samsung-Handys:

iPhone 14 Pro Max: 160,7 x 77,6 x 7,9 mm / 6,7 Zoll

160,7 x 77,6 x 7,9 mm / 6,7 Zoll Samsung Galaxy S24 Ultra: 162,3 x 79 x 8,6 mm / 6,8 Zoll

Google-Event ist bereits offiziell angekündigt

Verschiedene Quellen behaupten, dass das Google Pixel 9 XL mit einem 6,7 Zoll großen Display ausgestattet sein soll. Über die exakten Maße des Handys ist noch nichts bekannt. Lange müssen wir jedoch nicht mehr warten, bis Google uns alle Informationen preisgibt. Das "Made by Google"-Event ist bereits für den 13. August (19:00 Uhr) angekündigt.