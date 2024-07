Apple hat neue Betaversionen von mehreren Betriebssystemen für Entwickler veröffentlicht. Diese Updates enthalten die ersten "Apple Intelligence"-Funktionen.

Die neuen KI-Features in iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 umfassen unter anderem erweiterte Schreibwerkzeuge, verbesserte Siri-Funktionen, intelligente Mail- und Nachrichten-Optionen sowie fortschrittliche Such- und Transkriptionsmöglichkeiten in Fotos und Notizen. Diese Funktionen hat Apple eingeführt:

Schreibwerkzeuge Rechtschreib- und Grammatikprüfung: Korrigiert automatisch Rechtschreib- und Grammatikfehler sowie den Satzbau und die Wortwahl. Vorschläge können mit einem Tap akzeptiert oder einzeln durchgegangen werden.

Korrigiert automatisch Rechtschreib- und Grammatikfehler sowie den Satzbau und die Wortwahl. Vorschläge können mit einem Tap akzeptiert oder einzeln durchgegangen werden. Umschreiben: Ermöglicht das Umschreiben von Texten, um den Ton zu ändern, ohne den Inhalt zu beeinflussen. Optionen sind unter anderem "Freundlich", "Professionell" und "Kompakt".

Ermöglicht das Umschreiben von Texten, um den Ton zu ändern, ohne den Inhalt zu beeinflussen. Optionen sind unter anderem "Freundlich", "Professionell" und "Kompakt". Textzusammenfassung: Nutzer können Text markieren und zusammenfassen – sei es als Absatz, als Liste oder als Tabelle. Diese Funktion ist in Mail, Nachrichten und weiteren Apps verfügbar.

Siri Visuelle Anzeige: Ein neuer Leuchteffekt um den Bildschirmrand zeigt an, wenn Siri aktiv ist, und reagiert auf die Stimme des Nutzers.

Ein neuer Leuchteffekt um den Bildschirmrand zeigt an, wenn Siri aktiv ist, und reagiert auf die Stimme des Nutzers. Type to Siri: Eine doppelte Berührung am unteren Bildschirmrand öffnet die "Type to Siri"-Oberfläche, um Anfragen schriftlich einzugeben. Auf dem Mac aktiviert man diese Funktion durch zweimaliges Drücken der Befehlstaste.

Eine doppelte Berührung am unteren Bildschirmrand öffnet die "Type to Siri"-Oberfläche, um Anfragen schriftlich einzugeben. Auf dem Mac aktiviert man diese Funktion durch zweimaliges Drücken der Befehlstaste. Kontextbezug: Siri kann den Kontext zwischen Anfragen beibehalten. Wenn man beispielsweise nach der Temperatur in Orlando fragt und anschließend "Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit?" sagt, weiß Siri, dass man sich weiterhin auf Orlando bezieht.

Siri kann den Kontext zwischen Anfragen beibehalten. Wenn man beispielsweise nach der Temperatur in Orlando fragt und anschließend "Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit?" sagt, weiß Siri, dass man sich weiterhin auf Orlando bezieht. Flexibilität beim Sprechen: Siri kann auch dann folgen, wenn der Nutzer mitten im Satz ins Stocken gerät oder seine Aussage ändert.

Siri kann auch dann folgen, wenn der Nutzer mitten im Satz ins Stocken gerät oder seine Aussage ändert. Weiteres Wissen: Siri kann Fragen zu den Funktionen und Einstellungen des Geräts beantworten und spezifische Einstellungen finden.

Mail E-Mail-Zusammenfassung: Eine Schaltfläche fasst eingehende E-Mails zusammen und im Posteingang wird eine kurze Zusammenfassung anstelle der ersten Zeilen angezeigt.

Eine Schaltfläche fasst eingehende E-Mails zusammen und im Posteingang wird eine kurze Zusammenfassung anstelle der ersten Zeilen angezeigt. Zeitkritische Nachrichten: Diese werden im Posteingang priorisiert, um sicherzustellen, dass wichtige E-Mails sofort gesehen werden.

Diese werden im Posteingang priorisiert, um sicherzustellen, dass wichtige E-Mails sofort gesehen werden. Smart Reply: Bietet kontextbezogene Schnellantworten auf E-Mails.

Bietet kontextbezogene Schnellantworten auf E-Mails. Benachrichtigungszusammenfassung: Mehrere Benachrichtigungen der "Mail"-App werden auf dem Sperrbildschirm zusammengefasst.

Nachrichten Smart Reply: Analysiert eingehende Texte und bietet passende Antwortvorschläge.

Analysiert eingehende Texte und bietet passende Antwortvorschläge. Benachrichtigungszusammenfassung: Mehrere Benachrichtigungen der "Nachrichten"-App werden auf dem Sperrbildschirm zusammengefasst.

Fotos Memory Movies: Nutzer können eine Erinnerungs-Diashow erstellen, indem sie einfach eine Beschreibung eingeben, wie zum Beispiel "Mein Kater im Jahr 2024". Die App wählt automatisch passende Fotos und Musik aus, die dann angepasst werden können.

Nutzer können eine Erinnerungs-Diashow erstellen, indem sie einfach eine Beschreibung eingeben, wie zum Beispiel "Mein Kater im Jahr 2024". Die App wählt automatisch passende Fotos und Musik aus, die dann angepasst werden können. Natürliche Sprachsuche: Nutzer können Fotos suchen, indem sie einfache Beschreibungen eingeben, wie zum Beispiel "Eric beim Rollschuhlaufen in Grün".

Nutzer können Fotos suchen, indem sie einfache Beschreibungen eingeben, wie zum Beispiel "Eric beim Rollschuhlaufen in Grün". Videomomente: Die Suche kann nun auch spezifische Momente in Videoclips finden.

Die Suche kann nun auch spezifische Momente in Videoclips finden. Smart Complete: Bietet Vorschläge zur Verfeinerung der Suche.

Transkription

In der "Notizen"-App und anderen Anwendungen können Nutzer Audioaufnahmen machen und eine Transkription sowie eine Zusammenfassung der Aufnahme erhalten.

Fokus-Modi

Ein neuer Fokus-Modus namens "Unterbrechungen reduzieren" zeigt nur wichtige Benachrichtigungen an, während unwichtige ausgeblendet werden. Außerdem gibt es eine neue Einstellung, um intelligente Durchbrüche und Stille zu aktivieren.

Telefon

iOS 18.1 führt die Möglichkeit ein, Telefonate aufzuzeichnen. Aufnahmen werden in der "Notizen"-App gespeichert und können transkribiert sowie zusammengefasst werden.

Safari

Beim Lesen eines Artikels im Reader-Modus kann Apple Intelligence eine Zusammenfassung des Artikels erstellen.

Apple Intelligence Bericht

In den Einstellungen unter "Datenschutz und Sicherheit" können Nutzer einen Apple Intelligence-Bericht exportieren, der ihre Daten und Nutzung zusammenfasst.

Verfügbarkeit und Kompatibilität

Die Betas von iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 sind derzeit nur für registrierte Entwickler verfügbar. Apple Intelligence ist außerdem nur in US-Englisch verfügbar und steht nicht für Entwickler in der EU oder China zur Verfügung. Folgende Geräte unterstützen Apple Intelligence:

Die allgemeine Verfügbarkeit von Apple Intelligence wird später in diesem Jahr erwartet, jedoch nicht in der initialen iOS 18 Version im September, sondern mit einem separaten iOS 18.1 Update.