Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Handybundle-Rechner
Home
> Apple
> News

iPhone 17 Release: Datum für Apple-Event endlich offiziell

wwdc Tim Cook
Tim Cook lädt zum Apple-Event ein (© 2019 Apple )
profile-picture

Francis Lido

Früher bei einem großen Verlag, heute online für CURVED unterwegs. Treuer iPhone-Nutzer, der eine Android-Affäre aber nicht ausschließt.

Artikel aktualisiert 26.08.25

Update (26.08.2025): Jetzt ist es endlich offiziell. Apple wird das iPhone 17 am 9. September 2025 vorstellen, wie Tim Cook höchstpersönlich auf X verkündet:

Ursprünglicher Artikel:

Der Release des iPhone 17 rückt näher. Dass Apple es kommenden September zusammen mit dem iPhone 17 Air und dem 17 Pro (Max) vorstellen würde, war bereits so gut wie klar. Nun haben wir auch ein wahrscheinliches Datum für das Apple-Event.

Hervor geht dieses aus dem PowerOn-Newsletter von Bloomberg-Journalist Mark Gurman, seinerseits einer der aktuell zuverlässigsten Apple-Experten. Ihm zufolge wird die Vorstellung von iPhone 17 und Co. in der mit dem 8. September beginnenden Woche erfolgen. Die wahrscheinlichsten Tage für das mit Spannung erwartete Apple-Event seien der 9. oder 10. September 2025.

Apple iPhone 16 Pro Max
Das aktuell beste iPhone
Apple iPhone 16 Pro Max

  • Erhältlich in Weiß, Schwarz, Natur, Wüstensand
  • 256 GB Speicherplatz
Technische Daten

  • 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
  • 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
  • Nur 1 € Anzahlung
CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern!
nur 54,99 € o2
  • 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz
  • bis zu 50 Mbit/s (Upgrade möglich)
  • 4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr
  • 69 € Anzahlung
ab 44,00 € Congstar
  • ohne Vertrag
Jetzt passenden Tarif finden
ab 1249,00 € Amazon

iPhone 17: Launch am 9. September?

Die Vorhersage zum Launch-Datum des iPhone 17 scheint nicht auf Exklusivinformationen zu basieren, sondern hergeleitet zu sein: Apple hat neue iPhones in der Vergangenheit gern in der Woche nach dem Labor Day vorgestellt – so Gurman. 2025 fällt dieser Tag auf den 1. September, das Apple Event demnach in die Woche vom 8. bis 14. September.

Das Wochenende kommt natürlich nicht infrage. Zudem habe der Hersteller Freitage für große Ankündigungen in der Vergangenheit traditionell vermieden, ebenso den 11. September (Donnerstag). Damit blieben noch der 8. (Montag), der 9. (Dienstag) und der 10. September (Mittwoch). Die letzten beiden Optionen seien Gurmans Favoriten.

Ein Blick auf die vergangenen zehn iPhone-Launches untermauert das: Fünf davon haben an einem Dienstag stattgefunden, drei an einem Mittwoch. Darüber hinaus hat Apple für seine iPhone-Events im Herbst fast immer die zweite September-Woche gewählt.

Apple-Event mit einem ganz neuen iPhone

Mit dem iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max soll Apple im Herbst drei direkte Nachfolger für aktuelle Modelle präsentieren. In die Fußstapfen des iPhone 16 Plus wird dagegen angeblich ein komplett neues Modell treten: Das iPhone 17 Air soll ein superdünnes Smartphone sein, das vergleichbar mit Samsungs Galaxy S25 Edge ist.

Ob das Apple-Event tatsächlich am 8. oder 9. September 2025 stattfindet, werden wir wohl erst kurz vorher erfahren. In der Regel sendet der Hersteller rund eine Woche vorher Einladungen an ausgewählte Pressevertreter.

Deal-Tipp für Apple-Fans:
iPhone 16 Pro Deal im Liquid Glass Design

iPhone 16 Pro mit Vertrag: Jetzt unter 40€

Christoph Lübben | 11.08.25
Auch interessant:

Die aktuell besten iPhones

Platz 1
Empfehlung der Redaktion iPhone 16 Pro Max
8.9/10
CURVED-Score
Apple iPhone 16 Pro Max
Zur Produktseite
Preis zu Release: 1499 €
nur 54,99 € o2
ab 44,00 € Congstar
ab 1249,00 € Amazon
iPhone 16 Pro Max Test
Top
  • Exzellentes Display
  • Hervorragende Kamera
  • Herausragende Leistung
  • Sehr lange Akkulaufzeit
  • Sehr hochwertig
Flop
  • Relativ langsames Aufladen
  • Apple Intelligence verspätet
  • Kamera-Taste hakelig
Platz 2
iPhone 16 Pro
8.9/10
CURVED-Score
Apple iPhone 16 Pro
Zur Produktseite
Preis zu Release: 1199 €
ab 44,99 € o2
ab 39,99 € Blau
ab 999,00 € Amazon
iPhone 16 Pro Test
Top
  • Extrem schneller Prozessor
  • Starkes Kamera-Trio
  • Größeres Display
  • Exzellent verarbeitet
Flop
  • Immer noch langsames Aufladen
  • Neue Kamerasteuerung eher ein Gimmick
  • Apple Intelligence erst ab April 2025 verfügbar
  • Hoher Preis
Platz 3
iPhone 16
Apple iPhone 16
Zur Produktseite
Preis zu Release: 949 €
ab 29,99 € Blau
ab 40,99 € o2
ab 784,00 € Amazon
CURVED-Test Ausstehend

Unsere

Experten-Einschätzung

Vielversprechend
  • Top-Leistung
  • Top-Bildqualität
  • Hochwertiges Design
  • Actiontaste
Weniger Vielversprechend
  • Kamera-Taste bislang eher ein Gimmick
Platz 4
iPhone 16 Plus
Apple iPhone 16 Plus
Zur Produktseite
Preis zu Release: 1099 €
ab 46,99 € o2
ab 34,99 € Blau
ab 929,00 € Amazon
CURVED-Test Ausstehend

Unsere

Experten-Einschätzung

Vielversprechend
  • Großes Display
  • Top-Leistung
  • Hochwertiges Design
  • Action Button
Weniger Vielversprechend
  • Nur 60-Hz-Display
Platz 5
iPhone 16e
Apple iPhone 16e
Zur Produktseite
Preis zu Release: 699 €
ab 24,99 € Blau
ab 32,99 € o2
ab 579,00 € Amazon
CURVED-Test Ausstehend

Unsere

Experten-Einschätzung

Vielversprechend
  • Apple Intelligence
  • Starke Akkulaufzeit
  • Top-Verarbeitung
  • Top-Performance
  • Top-Bildqualität
Weniger Vielversprechend
  • Aufladen könnte schneller sein
  • Kein 120-Hz-Display
  • Nur eine Kameralinse
Platz 6
iPhone 15
Apple iPhone 15
Zur Produktseite
Preis zu Release: 949 €
ab 26,99 € Blau
CURVED-Test Ausstehend

Unsere

Experten-Einschätzung

Vielversprechend
  • starke Performance
  • USB-C-Anschluss
  • hohe Verarbeitungsqualität
Weniger Vielversprechend
  • "nur" 60 Hz
  • keine Telelinse
  • vergleichsweise hoher Preis

Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

Mehr zu diesen Themen: