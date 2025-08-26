Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
Der Release des iPhone 17 rückt näher. Dass Apple es kommenden September zusammen mit dem iPhone 17 Air und dem 17 Pro (Max) vorstellen würde, war bereits so gut wie klar. Nun haben wir auch ein wahrscheinliches Datum für das Apple-Event.
Hervor geht dieses aus dem PowerOn-Newsletter von Bloomberg-Journalist Mark Gurman, seinerseits einer der aktuell zuverlässigsten Apple-Experten. Ihm zufolge wird die Vorstellung von iPhone 17 und Co. in der mit dem 8. September beginnenden Woche erfolgen. Die wahrscheinlichsten Tage für das mit Spannung erwartete Apple-Event seien der 9. oder 10. September 2025.
iPhone 17: Launch am 9. September?
Die Vorhersage zum Launch-Datum des iPhone 17 scheint nicht auf Exklusivinformationen zu basieren, sondern hergeleitet zu sein: Apple hat neue iPhones in der Vergangenheit gern in der Woche nach dem Labor Day vorgestellt – so Gurman. 2025 fällt dieser Tag auf den 1. September, das Apple Event demnach in die Woche vom 8. bis 14. September.
Das Wochenende kommt natürlich nicht infrage. Zudem habe der Hersteller Freitage für große Ankündigungen in der Vergangenheit traditionell vermieden, ebenso den 11. September (Donnerstag). Damit blieben noch der 8. (Montag), der 9. (Dienstag) und der 10. September (Mittwoch). Die letzten beiden Optionen seien Gurmans Favoriten.
Ein Blick auf die vergangenen zehn iPhone-Launches untermauert das: Fünf davon haben an einem Dienstag stattgefunden, drei an einem Mittwoch. Darüber hinaus hat Apple für seine iPhone-Events im Herbst fast immer die zweite September-Woche gewählt.
Apple-Event mit einem ganz neuen iPhone
Mit dem iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max soll Apple im Herbst drei direkte Nachfolger für aktuelle Modelle präsentieren. In die Fußstapfen des iPhone 16 Plus wird dagegen angeblich ein komplett neues Modell treten: Das iPhone 17 Air soll ein superdünnes Smartphone sein, das vergleichbar mit Samsungs Galaxy S25 Edge ist.
Ob das Apple-Event tatsächlich am 8. oder 9. September 2025 stattfindet, werden wir wohl erst kurz vorher erfahren. In der Regel sendet der Hersteller rund eine Woche vorher Einladungen an ausgewählte Pressevertreter.
