LG V30, Galaxy Note 8 und Xperia XZ1: Das erwartet Euch auf der IFA

Auf der IFA 2017 in Berlin wird es voraussichtlich gleich mehrere Top-Smartphones zu sehen geben. Neben dem LG V30 und dem Xperia XZ1 könnte auch das Galaxy Note 8 auf der Messe zu finden sein, wie PhoneArena berichtet.

Hersteller LG hat bereits ein Event im Rahmen der IFA angekündigt. Es wird erwartet, dass dort am 31. August 2017 das LG V30 präsentiert wird. Anders als sein Vorgänger könnte das Top-Smartphone auch in Europa erscheinen – immerhin erfolgt die Vorstellung in Berlin. Gerüchten zufolge soll das V30 kein sekundäres Display besitzen, was es durch die mutmaßlich eingesetzte OLED-Technologie aber auch gar nicht benötigt.

Galaxy Note 8 zum Anfassen

Zunächst hieß es, Samsung könnte das Galaxy Note 8 auf der IFA vorstellen. Aktuellen Gerüchten zufolge soll das Phablet aber schon am 23. August 2017 auf einem Event in New York enthüllt werden. Dennoch wird der Hersteller das Note 8 höchstwahrscheinlich für die Messe im Gepäck haben und es zum Ausprobieren bereit halten. Bis die ersten Nutzer in Deutschland ihr eigenes Exemplar in den Händen halten, dürfte noch etwas Zeit vergehen: Hierzulande kommt das Note 8 voraussichtlich erst ab Oktober in den Handel.

Auch Sony präsentiert der Öffentlichkeit wohl neue Geräte: Am 31. August hält das Unternehmen im Rahmen der IFA ein Event ab und enthüllt angeblich das Xperia XZ1, das Xperia XZ1 Compact und das Xperia X1. Beide XZ1-Modelle sollen mit dem Snapdragon 835 ausgestattet sein, während das X1 angeblich einen Snapdragon 660 als Antrieb nutzt. Ob das stimmt, erfahren wir dann in knapp sechs Wochen: Die IFA findet vom 1. bis 6. September 2017 in Berlin statt.