Die Technikwelt wartet gespannt auf das Xiaomi 13 und 13 Pro: Nachdem der zunächst geplante Launch ausgefallen ist, steht nun ein neuer Termin fest. Ein Feature, das Xiaomi-Fans in der Vergangenheit oft schmerzlich vermisst haben, ist offiziell dabei.

Der chinesische Hersteller wollte uns das Xiaomi 13 und 13 Pro weltweit am 1. Dezember präsentieren. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Nun hat Xiaomi offiziell angekündigt: Am 11. Dezember wird man uns endlich die beiden neuen Flaggschiffe präsentieren. Dabei hat uns Xiaomi einige Features schon im Voraus verraten. Unter anderem dürft ihr euch über eine IP-Zertifizierung freuen – das Xiaomi 13 (Pro) ist also wasserdicht. Das zeigt auch ein frischer Teaser:

Xiaomi 13 (Pro) bekommt IP-Zertifizierung

Xiaomi ist bekannt für ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Das erfordert allerdings hin und wieder Kompromisse. Ein Opfer war in der Vergangenheit immer wieder eine mögliche IP-Zertifizierung: So sind nur die wenigsten Smartphones von Xiaomi offiziell wasserdicht. Besonders schade ist das bei Xiaomis Topmodellen wie z. B. dem Xiaomi 12T Pro.

Der Hersteller scheint hier verschenktes Potenzial erkannt zu haben: Das Xiaomi 13 und 13 Pro bekommen eine Zertifizierung nach IP68. Übersetzt bedeutet das, dass beide Modelle staub- und wasserdicht sind. Sofern Xiaomi nicht herstellerseitig noch einen drauflegt, dürft ihr euch auf "Schutz gegen dauerndes Untertauchen bei bis zu 1 m Wassertiefe" freuen.

IP-Zertifizierung erklärt

Die IP-Kennziffern geben eine bestimmte Schutzklasse an. Die erste Ziffer steht dabei für den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung (1 bis 6), die zweite für Schutz gegen Wasser (1 bis 9). Die IP-Zertifizierung garantiert dabei einen bestimmten "Mindestschutz". Einige Hersteller erweitern den Schutz eigenständig:

hat z. B. das Die IP-Kennziffern geben eine bestimmte Schutzklasse an. Die erste Ziffer steht dabei für den(1 bis 6), die zweite für(1 bis 9). Die IP-Zertifizierung garantiert dabei einen bestimmten "Mindestschutz". Einige Hersteller erweitern den Schutz eigenständig: Apple hat z. B. das iPhone 14 nach IP68 zertifizieren lassen, erhöht allerdings die Angabe seitens Wasserdichtigkeit von auf bis zu 6 m für 30 Minuten.

Das wissen wir bereits über Xiaomi 13 und 13 Pro

Xiaomi verrät gerne schon im Vorfeld einer Präsentation ein paar Kernfeatures zum neuen Produkt. Das soll vermutlich den Hype etwas ankurbeln. Bei uns klappt das in diesem Fall recht gut, denn das Xiaomi 13 Pro könnte ein echter Kracher werden: Die Kamera des Xiaomi 13 Pro wurde in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt und bekommt einen 1 Zoll großen Sensor. Das verspricht eine besonders starke Performance bei schlechten Lichtverhältnissen.

Darüber hinaus kann die Xiaomi-13-Reihe bereits jetzt mit einem schicken Design auftrumpfen: Das Xiaomi 13 erinnert an ein iPhone, bringt aber auch eigenständige Elemente mit ein. Das Innenleben wird wohl ebenso überzeugen: Der Snapdragon 8 Gen 2 ist bereits bestätigt. Der neueste Chip von Qualcomm verspricht High-End-Leistung.

