Die wichtigsten Punkte in Kürze:

Ja, das Redmi Note 11 Pro für 140 Euro ist ein Top-Deal

Greift zu, wenn euch ein gutes Display und viel Akku wichtig sind

Wer Leistung und Kamera ebenso wichtig findet, sollte sich unsere Alternativen ansehen

Der chinesische Hersteller ist mit einem kleinen preislichen Knaller in die Black Week gestartet: Bei mehreren Händlern findet ihr das ohnehin schon günstige Xiaomi Redmi Note 11 derzeit für rund 140 Euro. Ein guter Deal ist das in jedem Fall. Wir klären nun, für wen sich das Angebot lohnt.

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung (VUP) von 199,90 Euro listet Xiaomi das Redmi Note 11 auf der eigenen Webseite. Zur Black Week verlangt der Hersteller hingegen nur noch 139,90 Euro – dieses Angebot findet ihr beispielsweise auch bei Anbietern wie Amazon. Für einen so niedrigen Preis könnte man schon beinahe waschechten China-Schrott erwarten. Beim Xiaomi Redmi Note 11 ist das aber etwas anders.

Inhaltsverzeichnis:

Das bietet euch das Xiaomi Redmi Note 11

Wie ihr in unserem Test des Redmi Note 11 nachlesen könnt, bringt das Smartphone zum Teil eine beachtliche Ausstattung mit. Das größte Verkaufsargument ist wohl der verbaute Bildschirm. Auf euch wartet ein hochwertiger OLED-Screen inklusive einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Kenner wissen, was das bedeutet: Ein knackiger Top-Kontrast, ein exzellenter Schwarzwert und eine kräftige Farbdarstellung – gepaart mit besonders flüssigen Bewegungen auf dem Screen durch die 90 Hz.

Für ein Handy in der Preisklasse unter 200 Euro ist das Display des Xiaomi Redmi Note 11 schon außergewöhnlich gut. Hinzu kommen schnelles Aufladen mit bis zu 33 Watt sowie eine lange Akkulaufzeit von über einem Tag. Wer den größten Wert auf die Ausdauer und den Bildschirm seines Handys legt, kann mit dem günstigen Xiaomi-Smartphone also sehr glücklich werden.

Das bietet euch das Note 11 NICHT

Bei einem Preis von knapp 140 Euro beziehungsweise 190 Euro UVP habt ihr jedoch sicherlich auf unser "Aber" gewartet. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

Ja, das Xiaomi Redmi Note 11 hat für einen kleinen Preis größere Vorteile. Aber: Schwächen bringt das Smartphone unter anderem bei der Performance mit. Mit einem Snapdragon 680 können sich eifrige Gamer beispielsweise vom flüssigen Zocken grafisch anspruchsvoller Spiele verabschieden. Auch die App-Ladezeiten sind bei dieser Performance durchaus spürbar, sind aber auch nicht quälend lang. Außerdem ist die Kamera-Qualität dem Preis entsprechend eher Mittelmaß.

Zuletzt weisen wir euch noch darauf hin, dass ab Werk jede Menge Apps auf dem Smartphone vorinstalliert sind, die ihr vermutlich gar nicht benötigt. Nach dem Kauf solltet ihr daher mit einem digitalen Frühjahrsputz beginnen. Alle nötigen Infos haben wir für euch parat. Hier erfahrt ihr, wie ihr Bloatware und Werbung von Xiaomi-Handys entfernt.

Die Kamera des Xiaomi Redmi Note 11 ragt nur leicht aus dem Gehäuse heraus (© 2022 CURVED )

Zuletzt bietet das Modell aus dem Black-Week-Deal lediglich 64 GB Speicherplatz (ROM). Das Modell mit doppelt so viel Speicher ist leider nicht für 140 Euro zu haben. Wer also gerne viele Games, Videos, Songs und Bilder auf dem Handy parken will, sollte sich nach einer Speichererweiterung via microSD-Karte oder einem Modell mit mehr ROM umsehen.

Technische Daten zum Xiaomi Redmi Note 11

Diese Alternativen solltet ihr kennen

Wenn ihr über den Kauf eines Xiaomi Redmi Note 11 nachdenkt, seid ihr vermutlich echte Sparfüchse. Das heißt, dass wir die bekanntlich eher teuren iPhones hier gar nicht erst in den Mund nehmen werden. Stattdessen haben wir für euch noch einige Preis-Leistungs-Könige im Gepäck. Wichtig hierbei ist: Gerade bei den günstigeren Smartphones lohnt sich die Überlegung, diese direkt in Kombination mit einem Tarif anzuschaffen. Häufig gibt's hier starke Vergünstigungen auf den Gerätepreis über die Laufzeit hinweg.

So oder so: Darf es ein Portion Xiaomi extra sein? Dann sollte direkt nach dem Redmi Note 11 das Xiaomi Redmi Note 11 Pro auf eurer Liste stehen. Gerade in Sachen Performance macht die Pro-Version einiges besser als sein günstigerer Bruder. Die Details erfahrt ihr in unserem ausführlichen Vergleich.

Davon ab lohnt sich auch ein Blick auf das nach wie vor starke Vorgängermodell Xiaomi Redmi Note 10 Pro, das immer noch ein klarer Bestseller ist. Außerdem bietet euch auch Samsung ein günstiges Handy. Mit dem Galaxy A53 5G erwartet euch ein solides Mittelklasse-Modell, das gerade in Sachen Performance noch einmal eine Schippe drauflegt. Hier sind alle unsere Empfehlungen unter 300 Euro:

