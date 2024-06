Galaxy S24+: Technische Daten, Bilder & Highlights

Das Samsung Galaxy S24+ wurde am 17. Januar 2024 zusammen mit den anderen Modellen der S24-Reihe offiziell vorgestellt und ist am 31. Januar in den Verkauf gestartet. Das Premium-Smartphone reiht sich zwischen den anderen beiden Modellen ein und bringt eine exzellente Ausstattung mit. Hier findet ihr alle technischen Daten des Galaxy S24+. Wir zeigen euch außerdem die Highlights des Top-Smartphones im Überblick.

Galaxy S24: Technische Daten Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Modell Galaxy S24+ Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll Auflösung 3120x1440 Pixel Pixeldichte 513 ppi Technologie Super AMOLED Frequenz 1 bis 120 Hz Maße Größe 158.5x75.9x7.7 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 196 g Leistungsmerkmale Chipsatz Samsung Exynos 2400 Taktrate Bis zu 3.2 GHz AnTuTu 1.774.819 Punkte Klasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB Akkuleistung 4900 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 31 h Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 10 (Tele) Frontkamera 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 1149 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen

Highlights: Die Besonderheiten des Galaxy S24+

Viele interessante Informationen kann man nicht unbedingt sofort aus den technischen Datenblättern der Hersteller ableiten. Wir haben euch ein paar wichtige Details und Highlights des Galaxy S24+ zusammengefasst.

Guter Mittelweg: Ideal für euch, wenn euch das S24 zu klein und das S24 Ultra zu groß ist.

Ideal für euch, wenn euch das S24 zu klein und das S24 Ultra zu groß ist. Effizienter Bildschirm: Ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit einer flexiblen Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz, das energiesparsam ist.

Ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit einer flexiblen Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz, das energiesparsam ist. Triple-Kamera: Flexible Kamera mit optischem 3-fach-Teleobjektiv für hochwertige Zoom-Fotos.

Flexible Kamera mit optischem 3-fach-Teleobjektiv für hochwertige Zoom-Fotos. Ausdauernder Akku: Das S24+ besitzt einen größeren Akku als das kleine Schwestermodell für eine besonders lange Akkulaufzeit.

Das S24+ besitzt einen größeren Akku als das kleine Schwestermodell für eine besonders lange Akkulaufzeit. Galaxy AI: Samsungs eigene KI, die z. B. im Alltag hilft und sogar Telefonate live übersetzt.

Samsungs eigene KI, die z. B. im Alltag hilft und sogar Telefonate live übersetzt. Update-Garantie: Ihr bekommt 7 Jahre Android- und Sicherheitsupdates.

Bildergalerie: Das ist das Samsung Galaxy S24+

(© 2024 Samsung ) Samsung Galaxy S24+ in der Farbe: Onyx Black (© 2024 Samsung ) Samsung Galaxy S24+ in der Farbe: Marble Gray (© 2024 Samsung ) Samsung Galaxy S24+ in der Farbe: Cobalt Violet (© 2024 Samsung ) Samsung Galaxy S24+ in der Farbe: Amber Yellow (© 2024 Samsung ) Samsung Galaxy S24+ in der Farbe: Sandstone Orange (exklusiv im Samsung-Shop) (© 2024 Samsung ) Samsung Galaxy S24+ in der Farbe: Sapphire Blue (exklusiv im Samsung-Shop) (© 2024 Samsung ) Samsung Galaxy S24+ in der Farbe: Jade Green (exklusiv im Samsung-Shop)

Interessante Themen zum Galaxy S24/S24+:

Die S24-Serie im Überblick Samsung Galaxy S24 Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend viele KI-Features

Tolles AMOLED Display

Handlich

Gute Triple-Kamera Weniger Vielversprechend kein microSD-Slot

vergleichsweise langsames Aufladen Samsung Galaxy S24+ Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes, sehr gutes Display

Viele KI-Features

Gute Triple-Kamera Weniger Vielversprechend Kein microSD-Slot Samsung Galaxy S24 Ultra Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Spitzenleistung dank Top-Prozessor

extrem robust und widerstandsfähig

inklusive Stylus S Pen

zahlreiche KI-Features Weniger Vielversprechend keine Speichererweiterung

kabelloses Laden vergleichsweise langsam