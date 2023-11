Das Wichtigste in Kürze:

Die Kamera soll eine leistungsstarke Telelinse mit 50 MP bieten.

Das Display soll mit neuester OLED-Technik und 2500 Nits Spitzenhelligkeit ausgestattet sein.

Samsung soll einen Fokus auf diverse KI-Funktionen legen.

Seit Jahren begeistert Samsung mit dem Ultra-Modell der Galaxy-S-Reihe Fans von High-End-Smartphones weltweit. Was die Gerüchte zum kommenden Galaxy S24 Ultra bisher vorausahnen, tragen wir hier für euch zusammen.

Sobald die Modelle der S24-Reihe verfügbar sind, findet ihr diese im CURVED-Shop.

Inhaltsverzeichnis

Release des Galaxy S24 Ultra

Die Technikwelt blickt gespannt auf die Ankündigung des Galaxy S24 Ultra, die für Mitte Januar 2024 erwartet wird. Das würde eine leichte Verschiebung des zuletzt genutzten Zeitraums bedeuten: Das Galaxy S23 Ultra startete hierzulande am 17. Februar 2023 in den Verkauf. Die Vorstellung im Januar würde dem Muster folgen, das Samsung mit seinen früheren Flaggschiff-Modellen genutzt hat: Das Galaxy S21 Ultra wurde zum Beispiel am 14. Januar 2021 angekündigt.

Die frühere Ankündigung könnte eine strategische Antwort Samsungs auf die Wettbewerbsdynamik sein – einschließlich der Veröffentlichungen anderer großer Smartphone-Hersteller. Eine Veröffentlichung des S24 Ultra im Januar könnte Samsung so einen Vorsprung im Rennen um Marktanteile im Jahr 2024 geben. Was besonders wichtig sein kann, da das Segment der Premium-Smartphones zunehmend umkämpft scheint.

Preise: So teuer könnte das S24 Ultra werden

Die Preisgestaltung für das Galaxy S24 Ultra bleibt in aktuellen Zeiten ein heiß diskutiertes Thema. Basierend auf den derzeitigen Gerüchten und der Preisstruktur des Galaxy S23 Ultra könnte der Startpreis des S24 Ultra bei etwa 1399 Euro für die Version mit 256 GB liegen. Für die erweiterten Speichervarianten mit 512 GB und 1 TB könnten die Preise entsprechend bei 1579 Euro und 1819 Euro angesetzt werden.

Obwohl Spekulationen über eine mögliche Preiserhöhung im Raum stehen, deuten die aktuellen Trends darauf hin, dass Samsung wahrscheinlich an den Preisen des Vorgängermodells festhalten wird. Mit dieser Preisgestaltung würde das Unternehmen im hart umkämpften Markt der Premium-Smartphones wettbewerbsfähig bleiben, ohne die Kunden durch signifikante Preiserhöhungen abzuschrecken. Das S24 Ultra wäre dann leicht günstiger als das wohl größte Konkurrenzmodell, das iPhone 15 Pro Max.

Design: So könnte das S24 Ultra aussehen

Erwartet wird, dass das Design des S24 Ultra weitgehend dem des S23 Ultra ähnelt, jedoch mit einigen leichten Änderungen. Eine der auffälligsten Neuerungen könnte der Wechsel von Armor Aluminium zu Titan für den Rahmen des Smartphones sein. Diese Materialwahl würde das S24 Ultra nicht nur robuster, leichter und korrosionsbeständiger machen, sondern auch seinen Premium-Charakter unterstreichen. Und Samsung würde mit der Konkurrenz von Apple gleichziehen.

Darüber hinaus wird spekuliert, dass Samsung möglicherweise die gekrümmten Displayränder aufgibt und sich stattdessen für ein flaches Bildschirmdesign entscheidet, so wie Google das bereits mit dem Pixel 8 Pro getan hat. Die Ära der gekrümmten Displays in Premium-Smartphones scheint damit langsam ein Ende zu finden.

Das Galaxy S23 Ultra (Bild) könnte das letzte Ultra-Modell mit gekrümmten Displayrändern sein (© 2023 CURVED )

Display: Zurück an die Spitze?

Das Galaxy S24 Ultra soll mit einem 6,8 Zoll großen Dynamic AMOLED Display ausgestattet sein, welches wahrscheinlich die nächste Generation der M13 OLED-Technologie nutzen wird. Dieses fortschrittliche Panel könnte dünner und effizienter sein als sein Vorgänger, was nicht nur zur Verbesserung der Energieeffizienz beiträgt, sondern auch eine beeindruckende Spitzenhelligkeit von bis zu 2500 Nits ermöglichen soll.

Die Kombination aus höherer Helligkeit und verbessertem Energieverbrauch würde das S24 Ultra in puncto Displayqualität wohl an die Spitze des Smartphone-Markts katapultieren.

Das Display des S23 Ultra (rechts) ist ebenfalls 6,8 Zoll groß (© 2023 CURVED )

Kamera des Galaxy S24 Ultra im Gerüchtecheck

Die Kamera des Galaxy S24 Ultra verspricht, ein weiteres Highlight zu sein. Gerüchten zufolge soll es eine beeindruckende Hauptkamera mit 200 MP geben, ergänzt durch eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine neue 50-MP-Telelinse (Sony IMX854). Letztere wäre besonders bemerkenswert, da diese eine deutlich höhere Bildqualität und verbesserte Zoomfähigkeiten bieten könnte.

Diese Kamerakonfiguration würde das S24 Ultra zu einem der leistungsfähigsten Smartphones auf dem Markt machen, insbesondere für Fotografie-Enthusiasten und Profis, die Wert auf hochwertige Bildaufnahmen legen. Damit würde sich Samsung ein weiteres Mal für die beste Handykamera bewerben.

Leistung: Für höchste Ansprüche entwickelt

Das Galaxy S24 Ultra soll in Sachen Leistung neue Maßstäbe setzen. Kernstück könnte der Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm sein – ein hochmoderner 4-nm-Chipsatz, der wohl eine beeindruckende Performance liefern wird. Dieser Chipsatz soll dem kommenden Samsung-Handy nicht nur eine schnelle und reibungslose Benutzererfahrung ermöglichen, sondern auch bei anspruchsvollen Aufgaben wie Gaming, Multitasking und KI-Anwendungen glänzen. Letztere könnten bei Samsungs kommender Flaggschiffreihe besonders viel Aufmerksamkeit erhalten.

Zudem wird gemunkelt, dass das Gerät in verschiedenen RAM-Konfigurationen erhältlich sein wird, darunter Versionen mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, was das S24 Ultra zu einem der leistungsfähigsten Smartphones auf dem Markt machen würde.

Akku- und Ladeleistung des Galaxy S24 Ultra

Es wird erwartet, dass Samsung im S24 Ultra einen bewährten 5000 mAh starken Akku verbaut. Diese Akkukapazität hat sich in früheren Modellen als leistungsstark erwiesen und eine lange Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen ermöglicht. Trotz früherer Gerüchte über eine Erhöhung der Akkukapazität scheint Samsung bei den bewährten 5000 mAh zu bleiben.

In Sachen Ladegeschwindigkeit dürfte das S24 Ultra mit bis zu 45 W schnellem Laden per Kabel ausgestattet sein, was zwar schnelles Aufladen des Geräts ermöglicht, aber hinter der Android-Konkurrenz aus China (z. B. Xiaomi) zurückbleibt. Zusätzlich wird erwartet, dass das Smartphone kabelloses Laden sowie umgekehrtes kabelloses Laden unterstützt – genau wie der direkte Vorgänger.

Das Galaxy S24 Ultra soll die gleiche Akku- und Ladeleistung wie sein Vorgänger (Bild) bieten (© 2023 CURVED )

Software: Android 14 mit One UI 6 und KI?

Das Galaxy S24 Ultra wird voraussichtlich mit dem bereits bekannten One UI 6 auf Basis von Android 14 ausgeliefert. Zu den Highlights gehören ein überarbeitetes Quick-Einstellungsfeld mit größeren und aussagekräftigeren Icons, Verbesserungen in der Kamera-App, eine neu gestaltete Samsung-Health-App und ein neues Kamera-Widget.

Zusätzlich wird erwartet, dass Samsung mit dem Galaxy S24 Ultra eine Reihe fortschrittlicher KI-Funktionen einführt. Diese könnten von verbesserten Kamera-Algorithmen bis hin zu intelligenten Anpassungen der Benutzeroberfläche reichen, die das Nutzererlebnis personalisieren. Besonders spannend ist die Aussicht auf KI-gesteuerte Funktionen in Samsungs digitalem Assistenten Bixby, die eine noch intelligentere und intuitivere Interaktion bieten könnten.

Fazit: Lohnt sich das Galaxy S24 Ultra? Lukas Welter Angesichts der erwarteten Features und Verbesserungen scheint das Galaxy S24 Ultra ein beeindruckendes Smartphone zu werden. Mit einem fortschrittlichen Display, der hochmodernen Kamera, der leistungsstarken Hardware und den innovativen KI-Funktionen dürfte es sich erneut als ein Topkandidat im Premiumsegment positionieren. Für Technikbegeisterte und Nutzer, die Wert auf High-End-Features und Performance legen, könnte das S24 Ultra eine lohnende Investition werden. Bis dahin bietet sich für alle, die aktuell ein neues Smartphone suchen, das Galaxy S23 Ultra als Alternative an.

