Die Präsentation des neuen iPhone 13 von Apple rückt immer näher. Da stellt sich die beliebte Frage: Lohnt sich das iPhone 12 noch so kurz vor der Präsentation des Nachfolgers? Wir klären außerdem, wer vielleicht doch lieber warten sollte.

Die Gerüchteküche zum iPhone 13 (hier gehts zur Übersicht) hat ihren Höhepunkt erreicht. Traditionell im Herbst wird Apple seine neueste iPhone-Generation der Öffentlichkeit präsentieren. Der eine oder andere wird sich die Frage stellen, ob sich das iPhone 12 noch lohnen könnte. Die Antwort darauf ist einfach: Es kommt drauf an.

Für wen sich ein iPhone 12 noch lohnt

Ist euer Smartphone defekt, muss ein neues her. Viel Wartezeit hat man nicht und der Release des iPhone 13 könnte sich noch etwas hinziehen. Nun könnte man sich für den Übergang ein Ersatzgerät aus der Familie oder von Bekannten ausleihen. Doch ständig ein neues Gerät einzurichten kann lästig sein. Viele von euch dürften froh sein, wenn das Gerät einmal eingerichtet und startklar ist. Ein eigenes Gerät ist da schon deutlich angenehmer. Habt ihr also gerade Bedarf und seid auf der Suche nach einem neuen iPhone, ist das iPhone 12 immer noch das aktuellste Modell von Apple.

Funktioniert euer Smartphone noch einwandfrei, sucht ihr aber dennoch nach einem neuen Modell, lohnt sich das iPhone 12 aber unter Umständen trotzdem: iPhones kosten, wie viele andere High-End-Smartphones auch, gerne mal eine schöne Stange Geld. Schauen wir uns die Preisentwicklung des iPhone 12 in der Grundausstattung mit 64GB Speicher an, stellen wir fest, dass der Preis seit Marktstart um circa 19 Prozent gesunken ist. Viele Angebote machen das iPhone 12 (hier im Test) immer günstiger und legen eine Art Preis-Endspurt hin. Möchtet ihr also besonders günstig in die aktuelle iPhone-Generation eintauchen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

Gerade das Upgrade von einem älteren Modell, wie zum Beispiel dem iPhone XS, halten wir für sinnvoll. Der im iPhone 12 verbaute Apple-A14-Chip ist um einiges schneller und die Kamera ist deutlich leistungsfähiger. Ein Feature, das ältere Modelle schlichtweg nicht bieten, ist der aktuelle Netzstandard 5G. Mit dem passenden Tarif lässt sich damit an Orten mit entsprechender Netzabdeckung um ein Vielfaches schneller surfen. So könnt ihr zum Beispiel auch unterwegs eine Serie in hoher Auflösung und ohne Wartezeit genießen. Das iPhone 13 könnt ihr dann nach einem iPhone-12-Kauf auch getrost überspringen.

Für wen sich das Warten auf das iPhone 13 lohnt

Ein Grund, auf das iPhone 13 zu warten, sind die kommenden Updates. Klar, auch mit dem iPhone 12 seid ihr für die nächsten Jahre abgesichert, wenn es um Updates geht. Die Update-Politik von Apple ist nämlich bekannterweise sehr gut. Das kommende Betriebssystem iOS 15 wird sogar noch auf dem iPhone 6s bereitgestellt. Das ist immerhin schon 6 Jahre alt. Wer dennoch die maximale Update-Garantie und alle neuen Features abgreifen will, sollte auf das iPhone 13 warten. Das wird voraussichtlich ein Jahr länger mit neuen Versionen versorgt als das iPhone 12.

Wir gehen davon aus, dass Apple sein neuestes Modell nicht mit revolutionärer Technik ausstatten wird. Dafür ist nach der iPhone-12-Reihe auch kaum noch Platz. Ein 120-Hertz-Display wäre zwar schön, wird aber nur für die Pro-Modelle erwartet. Wenn ihr euch bei eurem nächsten Smartphone trotzdem nur mit neuester Technik zufriedengeben wollt, wäre es sinnvoll, noch einen Moment auf das iPhone 13 zu warten. Eine möglicherweise kleinere Notch könnte ebenfalls ein Argument für den Nachfolger sein. Neuerungen, die das Gerät besser machen, wird es mit Sicherheit geben. Nur welche das tatsächlich sind, wird Apple uns erst im Herbst 2021 verraten.