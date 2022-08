iPhone 14 Pro Max vs. Samsung Galaxy S22 Ultra: Der Zukunftsvergleich

Zum iPhone 14 Pro Max gibt es bislang noch keine offiziell bestätigten Daten. Daher haben wir für euch alle Gerüchte zusammengetragen, um auf deren Basis einen ersten Vergleich zum Samsung Galaxy S22 Ultra zu ziehen. Welche Unterschiede gibt es und welches Smartphone ist empfehlenswert? Informiert euch hier.

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis Apple uns auf einer Keynote – die mutmaßlich Anfang September stattfindet – das iPhone 14 und alle dazugehörigen Modellvarianten vorstellt. Bis es soweit ist, fassen wir bei uns im CURVED-Shop auch alle Gerüchte zum iPhone 14 Pro Max übersichtlich zusammen. Sobald die Smartphones bei Apple in den Verkauf starten, findet ihr sie natürlich auch bei uns im Angebot mit Vertrag.

Technische Daten im Vergleich: iPhone 14 Pro Max vs. Samsung Galaxy S22 Ultra Geräte-Abbildung Hersteller Apple Samsung Modell iPhone 14 Pro Max Samsung Galaxy S22 Ultra Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll 6.8 Zoll Auflösung 3088x1440 Pixel Pixeldichte 500 ppi Technologie OLED AMOLED Frequenz 120 Hz 120 Hz Maße Größe 163.3x77.9x8.9 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 228 g Leistungsmerkmale Chipsatz A16 Bionic Exynos 2200 Taktrate 2.8 GHz AnTuTu 886.847 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 6 GB RAM 8/12 GB RAM Interner Speicher 128/256/512/1000 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 22 h Sicherheit Face ID Fingerabdruck Betriebssystem iOS 16 (ab Werk) Android 12 mit One UI 4.1 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) 108 (Weitwinkel), 10 (Periscope), 10 (Tele), 12 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 12 MP 40 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 1249 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Anmerkung: Alle Angaben zum iPhone 14 Pro Max basieren auf Gerüchten und können sich bis zum Release noch ändern.

Design: Apple könnte mit Samsung gleichziehen

Während die meisten anderen Hersteller bereits seit Jahren auf ein Frontkamera-Punch-Hole im Display setzen, blieb Apple bis dato bei der breiten Sensoren-Einbuchtung (Notch) am oberen Rand. Mit der neuen Generation könnte sich das aber ändern. Das deuten zumindest die bisherigen Bilder des iPhone 14 Pro Max an.

Das Punch-Hole im Display des Galaxy S22 Ultra (Bild) ist sehr klein (© 2022 )

Wenn sich die Experten nicht irren, wird das neue High-End-Flaggschiff ein Doppel-Punch-Hole haben. Das würde zwar immer noch mehr Platz einnehmen als der einfache Ausschnitt im Display des Galaxy S22 Ultra, aber trotzdem deutlich mehr Bildfläche aufdecken als es Apple-Nutzer in den vergangenen Jahren gewohnt waren.

Was die Größe und das Gewicht angeht, dürfte das iPhone 14 Pro Max ähnliche Werte aufweisen, wie das Galaxy S22 Ultra. Das misst 163,3 x 77,9 x 8,9 mm und wiegt dazu 228 g. Das iPhone ist vermutlich minimal kleiner.

Display: Ebenbürtig wie immer?

Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist mit einem Dynamic-AMOLED-Display ausgestattet, das riesige 6,8 Zoll groß ist. Es überzeugt mit knalligen Farben, einer außergewöhnlich hohen Helligkeit und einer dynamischen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Letztere sorgt unter anderem dafür, dass Bildübergänge weicher aussehen, was besonders in Spielen gut ankommt.

Der Bildschirm des iPhone 14 Pro Max soll ähnlich groß sein: 6,7 Zoll meint die Gerüchteküche. Experten gehen davon aus, dass es sich wie beim Vorgängermodell um ein OLED-Panel mit variabler Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz handelt.

Was das angeht, wären die Handys also in etwa gleich gut aufgestellt. Allerdings könnte das Display des Galaxy S22 Ultra etwas heller sein, was an besonders sonnigen Tagen von Vorteil wäre.

Kamera: Steigt Apple ins MP-Rennen ein?

Typisch für Apple-Kameras ist, dass sie alle mit maximal 12 MP auflösen. Beim iPhone 14 Pro Max könnte diese Tradition jedoch enden: Zumindest der Weitwinkelsensor soll diesmal 48 MP aufbringen.

Dazu soll es wie beim Vorgängermodell wieder einen Ultraweitwinkel mit 12-MP-Auflösung sowie einen 12-MP-Tele- und einen LiDAR-Sensor geben. Letzterer knipst keine Fotos, sondern sammelt zusätzliche Bildinformationen zur Tiefendarstellung und Beleuchtung.

Die Kamera des iPhone 13 Pro Max (Bild) ist noch mit drei 12-MP-Sensoren ausgestattet (© 2022 CURVED )

Demgegenüber stünde das Samsung Galaxy S22 Ultra mit vier Linsen. Der Weitwinkel bringt es auf imposante 108 MP. Der Ultraweitwinkel löst ebenfalls in 12 MP auf. Hinzukommen zwei Teleobjektive mit je 10 MP Auflösung und unterschiedlichen Zoomstufen.

Zur Fotoqualität lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nichts sagen, doch dank des doppelten Telezooms kommt das Galaxy S22 Ultra auf eine bis zu 10-fache optische Vergrößerung. Beim iPhone 14 Pro Max wird es – Stand jetzt – nur ein 3-facher optischer Zoom.

Leistung: Bionic vs. Exynos

Wenn es um die Leistung geht, gehören Apples und Samsungs Flaggschiffe stets zu den besten Smartphones auf dem Markt. Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist mit einem Exynos 2200 ausgestattet, einem Hochleistungs-Chip, der selbst höchsten Anforderungen gewachsen ist. VR-Apps, Bildbearbeitungs-Software oder auch 3D-Spiele laufen absolut reibungslos. Dazu gibt es wahlweise 8 GB oder 12 GB Arbeitsspeicher (RAM) für Multitasking.

Das iPhone 14 Pro Max soll mit einem brandneuen A16 Bionic sowie 6 GB RAM ausgerüstet sein. Es liegen aktuell noch keine Informationen vor, wie leistungsfähig die Kombi sein wird, doch ein Blick auf die Antutu-Ergebnisse des Vorgänger-Chips erlaubt uns eine Einschätzung.

Der A15 Bionic des iPhone 13 Pro Max kam bei der Performance-Benchmark auf eine Gesamtpunktzahl von 824.959. Das Samsung Galaxy S22 Ultra ist mit 860.669 Punkten aktuell etwas besser. Apples neuer Prozessor dürfte den Vorsprung jedoch wieder aufholen. Alles andere würde uns sehr überraschen.

Akku: Wer hält länger durch?

Beim Akku sind oder werden beide Smartphones hervorragend ausgestattet sein. Das Samsung Galaxy S22 Ultra bringt 5000 mAh Kapazität mit, was laut Hersteller für bis zu 22 Stunden Videowiedergabe reicht.

Der Akku des iPhone 14 Pro Max soll 4323 mAh Kapazität messen. Zur Wiedergabezeit gibt es aktuell noch keine konkrete Zahl. Wir können daher nur einen Blick auf das Vorgängermodell werfen, das mit 4352 mAh eine minimal höhere Kapazität hat und dank klugem Energiemanagement auf bis zu 28 Stunden Videowiedergabezeit kommt, so Apple.

Gehen wir davon aus, dass Apple keine Rückschritte macht, dürfte das iPhone 14 Pro Max eine ähnliche Akkulaufzeit bieten. Dafür hat das Galaxy S22 Ultra aber eine 45-W-Schnellladefunktion. Das Netzteil des iPhone 14 Pro Max soll hingegen maximal mit 30 W laden, was etwas langsamer wäre.

Preis: Vorteil fürs Galaxy S22 Ultra?

Insider gehen davon aus, dass Apple aufgrund der gestiegenen Produktionskosten den Einstiegspreis aller iPhone-14-Modelle um rund 100 Euro im Vergleich zum jeweiligen Vorgänger erhöht. Demnach müsste das iPhone 14 Pro Max zum Start 1349 Euro in der kleinsten Speichervariante kosten.

Das Galaxy S22 Ultra wurde im Frühjahr 2022 für eine UVP von 1249 Euro eingeführt. Inzwischen ist der Preis jedoch stark gesunken, sodass ihr das Samsung-Flaggschiff online manchmal sogar schon ab 900 Euro findet (Stand: August 2022). Auch bei uns im CURVED-Shop könnt ihr eine Menge sparen, wenn ihr euch das Samsung Galaxy S22 Ultra mit Vertrag im Bundle holt.

Vorläufiges Fazit: Unsere Einschätzung Julian Schulze An den aktuellen Gerüchten gemessen sind das iPhone 14 Pro Max und das Samsung Galaxy S22 Ultra ungefähr auf Augenhöhe. Bei der Leistung dürfte Apple etwas besser aufgestellt sein, genauso wie bei der Akkulaufzeit. Dafür könnte das AMOLED-Display des Samsung-Handys zumindest etwas heller sein. Kommt es euch bei der Kamera nicht auf den Zoom an, wird die noch nicht vergleichbare Foto-Qualität entscheiden, welches Smartphone sich für Hobbyfotografen eignet. In unserem Test des Galaxy S22 Ultra findet ihr Beispielfotos, mit denen ihr euch schon mal einen einseitigen Eindruck verschaffen könnt. Preislich dürfte das Galaxy S22 Ultra jedoch klar im Vorteil sein, allein schon deshalb, weil der Preisverfall bereits stark gewirkt hat. Doch noch ist nichts offiziell bestätigt. Bis zur Veröffentlichung des neuen Apple-Flaggschiffs kann es noch viele Änderungen geben.

