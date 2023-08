iPhone 15 Kamera: Langersehntes Upgrade erwartet

Das Wichtigste in Kürze:

Mit der nächsten iPhone-Generation bekommen die Standardmodelle eine bessere Kamera

Der 48-MP-Sensor kam schon in den Pro-Modellen des iPhone 14 zum Einsatz

Dennoch müssen die Standardmodelle des iPhone 15 auf eine Neuerung verzichten

Mit der Kamera des iPhone 15 wagt Apple wohl einen langerwarteten Sprung. Dieser bringt das Standard- und Plus-Modell auf ein neues Level. Doch am Ende müsst ihr voraussichtlich dennoch auf eine Neuerung verzichten.

Übrigens: Alle weiteren Gerüchte zum iPhone 15 haben wir für euch in einer großen Übersicht zusammengefasst.

Diese Kameraneuerungen plant Apple für das iPhone 15

Laut Leakern soll Apple für die Kamera des iPhone 15 besondere Pläne haben. Statt an den 12-MP-Sensoren festzuhalten, die sich seit Generationen in den Standardmodellen finden, bekommen die iPhones wohl ein Upgrade. iPhone 15 und 15 Plus sollen die 48-MP-Sensoren des iPhone 14 Pro und 14 Max erhalten.

Was die Kameras des iPhone 15 und 15 Plus leisten sollen:

Hauptkamera : Weitwinkelobjektiv mit 48 MP und Blende von f/1.8

: Weitwinkelobjektiv mit 48 MP und Blende von f/1.8 Zweitkamera : Ultraweitwinkellinse mit 12 MP und Blende von f/2.4

: Ultraweitwinkellinse mit 12 MP und Blende von f/2.4 Selfie-Kamera: 12 MP mit einer Blende von f/1.9 und Auto-Fokus

Im Vergleich zum iPhone 14 und iPhone 14 Plus zeichnet sich ein klares Bild: Die Hauptkameras der beiden neuen Standardmodelle haben eine deutlich höhere Auflösung. Allerdings könnte die Weitwinkelkamera des iPhone 15 und 15 Plus etwas schlechter bei Nachtaufnahmen agieren, da die Blende nicht ganz so weit geöffnet ist (f/1.8 vs. f/1.5).

Die Kameras des iPhone 14 und 14 Plus im Überblick:

Hauptkamera : Weitwinkelobjektiv mit 12 MP und Blende von f/1.5

: Weitwinkelobjektiv mit 12 MP und Blende von f/1.5 Zweitkamera : Ultraweitwinkellinse mit 12 MP und Blende von f/2.4, 120 Grad Sichtfeld

: Ultraweitwinkellinse mit 12 MP und Blende von f/2.4, 120 Grad Sichtfeld Selfie-Kamera: 12 MP mit einer Blende von f/1.9 und Auto-Fokus

Das iPhone 14 und 14 Plus bleiben wohl bei zwei Kameras. Die Pro-Modelle bekommen eine zusätzliche Linse. (© 2022 CURVED )

Was bringt das Upgrade?

Die höhere Auflösung sieht bereits auf dem Papier gut aus. Auch im Alltag dürfte der Unterschied ins Gewicht fallen. Zur Erinnerung: Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus bekommen hier ein ähnliches Kamera-Upgrade spendiert, wie zu seiner Zeit das iPhone 14 Pro im Vergleich zum Vorgänger, dem iPhone 13 Pro.

Wie unser Vergleich iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro zeigt, ist der Unterschied bei der Bildqualität enorm. Mehr Details, mehr Schärfe und insgesamt ein schöneres Bild: Das sind die Vorzüge, die wohl auch das iPhone 15 und iPhone 15 Plus in diesem Jahr attraktiv machen. Dennoch bleibt Insidern zufolge in einem Punkt ein neidischer Seitenblick auf die Pro-Modelle.

Unterschiede zu den Pro-Modellen

Um den Unterschied zwischen Pro- und Standardmodellen zu rechtfertigen, brauchen iPhone 15 Pro und 15 Pro Max wieder einen Vorsprung. Bei der Kamera soll sich dieser in einer ersten Periskop-Kamera für iPhones äußern. Die Kamera des iPhone 15 Pro und Pro Max soll dadurch einen bis zu fünffach optischen Zoom bekommen.

Im Vergleich: Das iPhone 14 Pro Max bietet „nur“ einen Zoom mit 3,2-facher Vergrößerung. Zudem sprechen die Leaker davon, dass der Sensor noch einmal deutlich im Vergleich zur Telelinse des iPhone 14 Pro anwachsen soll. Dadurch dürften die herangezoomten Bilder bei schwächerem Licht noch einmal mehr Details vom Motiv einfangen.

Übrigens: Welche Unterschiede es sonst noch zwischen iPhone 15 und iPhone 15 Pro gibt, zeigt dir unser Vergleich.

Fazit

Traditionellerweise wurden die Standardmodelle neuer iPhones kaum mit Kameraneuerungen bestückt. Bei der Kamera des iPhone 15 und 15 Plus soll sich das wohl ändern. Beide Geräte bekommen den 48-MP-Sensor der vorherigen Pro-Modelle, wenn die Leaker richtig liegen.

Damit geht nicht nur einher, dass eure Bilder etwas schärfer sind. Tatsächlich macht dieser Schritt die Standardmodelle deutlich attraktiver. In Kombination mit dem vermutlich etwas besseren Preispunkt bekommen Apple-Fans womöglich eine echte Alternative zu den Pro-Modellen geboten.

Häufig gestellte Fragen

Wie viele Kameras wird das iPhone 15 haben?

Das Standardmodell des iPhone 15 hat wohl zwei Linsen im Kameramodul. Insider gehen dabei von einem Weitwinkel mit 48 MP und einen Ultraweitwinkel mit 12 MP aus. Auf der Frontseite findet sehr wahrscheinlich wieder eine 12-MP-Selfie-Kamera Platz.

Wie viel wird das iPhone 15 Pro kosten?

Noch hat Apple nicht offenbart, wie teuer das iPhone 15 Pro werden soll. Allerdings rechnen Insider damit, dass die Preise der iPhone-15-Generation wieder über den Vorgängern liegen sollen.

Wann kommt das iPhone 15 raus?

Ein offizielles Release-Datum hat Apple noch nicht genannt. Leaks zufolge soll der Release des iPhone 15 im September 2023 stattfinden. Demnach kündigt Apple die neuen Geräte am 13. September an und startet den Vorverkauf bereits am 15. September. Wer sich das iPhone 15 im Laden kaufen möchte, muss sich dann bis zum vermuteten Verkaufsstart am 22. September gedulden.

