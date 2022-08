Es ist soweit: Apple lädt zum iPhone-Event im September

Die monatelangen Spekulationen haben ein Ende: Apple hat offiziell zu einer Keynote im September 2022 eingeladen. Höchstwahrscheinlich wird der Konzern aus Cupertino an diesem Tag neue iPhones vorstellen. Darüber hinaus dürfen wir uns wohl über weitere neue Geräte freuen.

Die Gerüchte zum iPhone 14 haben in den letzten Wochen noch einmal stark an Fahrt aufgenommen. Über allen Vermutungen und Leaks stand dabei die Frage nach dem iPhone 14 Release. Zwei Wochen vor dem Event hat Apple nun offiziell eingeladen: am 7. September um 19 Uhr. Traditionell verrät der Gastgeber nicht, was genau er vorstellen wird. Dass es sich dabei unter anderem um die neuesten iPhone-Modelle handeln wird, gilt allerdings als nahezu gesichert.

Apple-Event im September 2022: "Far out."

Wohl kaum ein anderer Hersteller beherrscht es so gut wie Apple, einen Mythos um sich selbst aufzubauen: Die Ankündigung zum Event fällt wieder einmal sehr spartanisch aus. Neben Datum und Uhrzeit bekommen wir wie gewohnt ein Motto an die Hand: "Far out."

Kombinieren wir das mit dem dazugehörigen Einladungsbild der Event-Seite, lassen sich erste Rückschlüsse ziehen. Das zeigt nämlich das bekannte Apple-Logo in einem Sternenhimmel. In der Tech-Szene wird das bereits als Hinweis für die neue iPhone 14 Kamera mit stärkerem Sensor gehandelt. Sternenfotografie und ein stark verbesserter Nachtmodus könnten den potentiellen 48-MP-Sensor wohl gut in Szene setzen.

Darüber hinaus gibt es einen weiteren Ansatz: Die schwarze Fläche mit leuchtenden Inhalten im Inneren des Apple-Logos könnte auch ein Hinweis auf ein Always-On-Display sein. Das in der Gerüchteküche vor allem für die Pro-Modelle beschriebene Feature wird schon einige Jahre in der Android-Welt eingesetzt. Apple-Fans wünschen sich diese Möglichkeit schon länger – als Ersatz für nicht vorhandene Benachrichtungs-LED's.

Kommt auch eine neue Apple-Watch?

Neben den neuen iPhones werden auch neue Apple-Watch-Modelle erwartet. Die Gerüchteküche geht sogar gleich von drei neuen Smartwatches aus: Die Apple Watch Series 8 ist dabei das wahrscheinlichste Modell. Darüber hinaus will Apple wohl eine neue Generation der Apple Watch SE vorstellen. Ebenfalls im Rennen befindet sich eine vermeintliche Apple Watch Pro. Wir fassen die potentiellen Kandidaten zusammen:

Welche dieser neuen Apple-Geräte wir letztendlich präsentiert bekommen, weiß nur Apple selbst. Die gute Nachricht: Bis zum 7. September 2022 ist es nicht mehr lang. Ihr könnt das Event live auf apple.com oder Apple TV streamen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

