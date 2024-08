Apple konnte sich erneut behaupten und Samsung als Konkurrenten im Ranking der meisterverkauften Smartphones auf die hinteren Plätze verbannen. Die Ergebnisse von Marktforschern zeigen, welche iPhone-Modelle sich aktuell am besten verkaufen.

Die Marktforscher von Counterpoint Research haben eine Top-10-Liste für das vergangene Quartal (Q2 2024) herausgegeben und darin die Verkaufszahlen der letzten drei Monate im Smartphone-Bereich ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen: Apple hatte erneut den größten Anteil pro Modell (in Prozent) an den Smartphone-Verkäufen weltweit. An die Spitze schafft es dabei kein Pro-Modell, sondern die Standardausführung des iPhone 15.

iPhone 15 an der Spitze: Samsung auf Platz 4

Die Top 10 von Counterpoint zeigen, dass die Podiumsplätze im zweiten Quartal 2024 komplett Apple gehören: Auf das iPhone 15 folgen das iPhone 15 Pro Max und das iPhone 15 Pro.

Counterpoint Research Smartphones Q2 2024 (© 2024 Counterpoint )

Das erste Samsung-Gerät folgt dann erst auf Platz 4 in Form des Galaxy A15 5G – ein Einsteigergerät. Samsungs Premium-Smartphone, das Galaxy S24 Ultra, schafft es mit dem neunten Rang gerade so in die Top 10. Auf Platz 8 unterbricht Xiaomi den Zweikampf der beiden Hersteller mit einem weiteren günstigen Einsteiger-Smartphone: dem Xiaomi Redmi 13C 4G.

Ein Blick auf die Daten aus dem vergangenen Jahr offenbart: Auch wenn Apple weiterhin dominiert, sind die Anteile insgesamt minimal gesunken. Zuvor hatte Apple die ersten vier Plätze für sich beansprucht.

Günstige Android-Handys vor Premium-Angebot

Die Top-10-Liste von Counterpoint stellt neben den einzelnen Modell-Rankings auch einen weiteren Umstand gut dar: Während man bei Apple zumindest die aktuellen iPhone-15-Modelle vor allem preislich in die Premium-Kategorie einsortieren kann, verkaufen sich im Android-Bereich weltweit in erster Linie die günstigen Modelle extrem gut.

Samsung Galaxy A15 (4G/5G), A05 und Xiaomi Redmi 13C 4G gehören in den sehr günstigen Einsteigerbereich. Mit dem Samsung Galaxy A55 schafft es zudem ein Mittelklasse-Modell in die Liste. Das Galaxy S24 Ultra ist das einzige Premium-Modell mit Android-Betriebssystem.