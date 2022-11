Vor dem nahenden Black Friday lockt der Singles Day heute (11. November) mit spannenden Angeboten. MediaMarkt zählt zu den teilnehmenden Shops und hat einige Deals für Smartphones geschnürt. Lohnen diese wirklich?

Der Singles Day hat seinen Ursprung in China. Da überrascht es nicht, dass Elektronikriesen wie MediaMarkt überwiegend Produkte aus dem Land der aufgehenden Sonne ins Angebot aufgenommen haben, darunter von Xiaomi. Doch bringen euch die Deals wirklich zum Strahlen? Wir haben uns die interessantesten Angebote genauer angesehen.

Xiaomi Redmi Note 11 mit Vertrag schnappen

Zu den Deals zählt unter anderem das Xiaomi Redmi Note 11 mit 128 GB für das MediaMarkt einen Preis von 186,01 Euro aufruft. Auch Saturn ist den Preis mitgegangen. Ein Blick in Vergleichsportale wie idealo zeigt, dass es sich aktuell um das beste Angebot handelt – von einem ebay-Shop einmal abgesehen. Vom historischen Bestpreis ist man derzeit aber entfernt. Heißt: In der Vergangenheit hat die Konkurrenz den Preis bereits auf unter 160 Euro gedrückt.

Im Vergleich zum bislang tiefsten Preis zahlt ihr bei MediaMarkt also immer noch 26 Euro mehr. Wer es noch günstiger mag, könnte auf die am 21. November startende Black Week warten. Oder ihr schaut euch nach dem Xiaomi Redmi Note 11 mit Vertrag um. In der Regel kommt ihr gerade bei Mittelklasse-Handys deutlich günstiger davon. Teils sind Effektivpreise (Aufpreis für das Handy zum regulären Tarifpreis) von knapp 100 Euro möglich, was deutlich unter dem Angebot zum Singles Day liegt.

Sparfüchse sollten sich auch noch einmal das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G als Alternative ansehen. Hier gibt es zum kleinen Aufpreis noch mehr Handy. Mehr Details bietet unser Test zum Note 11 Pro. Bei MediaMarkt bekommt ihr das Gerät zum Singles Day für 280 Euro. Laut idealo liegt das allerdings knapp 11 Euro über dem aktuellen Bestpreis anderer Anbieter.

Zum Test: Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi 11T Pro: Flaggschiff aus 2021 günstiger

Zum Singles Day gibt es auch das Xiaomi 11T Pro günstiger. MediaMarkt bietet das Flaggschiff-Smartphone mit 256 GB internen Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher für 435,21 Euro an. Dies ist allerdings weder historischer noch aktueller Bestpreis. Und: Auch in diesem Fall fahrt ihr mit einem noch niedrigeren Effektivpreis, wenn ihr euch das Xiaomi 11T Pro direkt inklusive Tarif sichert. Gerade zu Rabatt-Tagen wie Singles Day und Black Week ist es daher wichtig, dass ihr vor dem Kauf noch einmal Preise vergleicht.

Das Xiaomi 11T Pro stammt aus dem Jahr 2021 und liefert auch ein Jahr später noch eine Top-Performance. Zu den Besonderheiten zählen die bereits mit dem Xiaomi 10T Pro eingeführten coolen Foto-Features. Das 11T Pro bietet zudem spezielle Video-Modi, denen wir uns in Zusammenarbeit mit Xiaomi einen Kurzfilm gewidmet haben.

Zum Test: Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 12 zum Deal-Preis: Lohnt sich das?

Wer ein noch aktuelleres China-Handy sucht, dürfte das Xiaomi 12 bereits kennen. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Variante mit 256 GB Speicher beträgt ihr knapp 900 Euro. Ungefähr sechs Monate nach Release bietet MediaMarkt das Top-Modell nun für um die 600 Euro an. Die Ersparnis von rund 200 Euro mag auf den ersten Blick attraktiv wirken. Einige andere Anbieter sind hier aber bis zu 70 Euro günstiger.

Insbesondere das schicke Design hat uns beim Xiaomi 12 überzeugt. Auch in Sachen Kamera-Features, Akkulaufzeit und Display glänzt das Handy. Richtig eindrucksvoll ist zudem das schnelle Aufladen mit bis zu 67 Watt. Wer das schon gut findet und das nötige Kleingeld besitzt, sollte aber eher zum Xiaomi 12 Pro greifen. Euch erwartet eine noch bessere Kamera und vor allem eine noch bessere Kamera. Alternativ sind auch das noch neuere Xiaomi 12T oder das Xiaomi 12T Pro einen Blick wert.

Zum Test: Xiaomi 12

Kurzübersicht: Vor- und Nachteile aktueller Xiaomi-Handys Xiaomi 12T Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Hochauflösende Dreifachkamera mit 108 MP

Großes AMOLED-Display mit 120 Hz

Leistungsstarker MediaTek-Prozessor Weniger Vielversprechend Schwacher Schutz vor Wasser

Schwächere Ultraweitwinkel- Makrokamera Xiaomi 12T Pro Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes AMOLED-Display mit 120 Hz

Extrem leistungsfähiger Snapdragon 8+ Gen1 SoC

Starke Weitwinkelkamera mit 200 MP Weniger Vielversprechend Schwacher Schutz vor Wasser

Schwächere Ultraweitwinkel- Makrokamera 8.7 /10 CURVED-Score Xiaomi Xiaomi 12 Top Schönes Design

Viele Kamera-Funktionen

Endlich gute Nachtfotos

Superschnelles Aufladen

Lange Akkulaufzeit Flop Hitzeproblem unter Last

Kamera-HDR teils hinter Konkurrenz

Kein optischer Zoom

Nicht offiziell wasserdicht 8.7 /10 CURVED-Score Xiaomi Xiaomi 11T Pro Top OLED mit 120 Hz

Komplett geladen in unter 20 Min!

Viele Video-Features

Endlich brauchbare Makro-Linse

Updates für vier Jahre Flop Nachtfotos eher schwach

Kein kabelloses Laden

Kein OIS

Kein IP-Rating 7.7 /10 CURVED-Score Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Top Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

120-Hertz-AMOLED-Display

Ausdauernder Akku

Leistungsstarke Kamera Flop Kaum Unterschiede zum Vorgänger 6.9 /10 CURVED-Score Xiaomi Redmi Note 11 Top 90-Hz-OLED-Display

Lange Akkulaufzeit und 33-Watt-Schnellladen

Klinkenanschluss

Niedriger Preis Flop schwache Performance

rutschige Rückseite aus Plastik

Unnötige Makro-Kamera

