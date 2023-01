Wer eine exzellente Kamera-Performance bei schlechten Lichtverhältnissen möchte, kann sich voraussichtlich auf das Samsung Galaxy S23 Ultra freuen. Frischer Leaks zufolge wird das Galaxy S23 Ultra einen der besten Nachtmodi auf dem Smartphone-Markt bieten.

Beim kommenden Highend-Modell von Samsungs S23-Reihe wechselt das Unternehmen Gerüchten zufolge auf ein hochmodernes 200-MP-Objektiv, das die Fotoqualität auf ein neues Level heben soll – insbesondere bei Nachtaufnahmen. Twitter-Nutzer Edwards Urbina hat dazu mehrere mutmaßliche Kameraaufnahmen des Samsung Galaxy S23 Ultra bereitgestellt. Die Bilder sollen die Qualitätssteigerung verdeutlichen.

Unsere Empfehlung

100 € sichern Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Grow 40+ GB

+ Samsung Galaxy Tab A7 Lite (WiFi) 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

Jedes Jahr 10 GB mtl. Datenvolumen mehr (automatisch und ohne Aufpreis)

40+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 52,99 € einmalig: 13,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Riesige Unterschiede zwischen Normal- und Nachtmodus

Um die Unterschiede im Vergleich zwischen Normalaufnahmen (bei deaktiviertem Auto-Modus) und Nachtmodus zu zeigen, platziert Urbina jeweils zwei mutmaßliche Fotoaufnahmen des Galaxy S23 Ultra nebeneinander. Aufgenommen wurden die Bilder jeweils am Abend oder bei Nacht im Freien.

Während die Motive beim jeweils linken Foto dunkel und detailarm erscheinen, sind sie auf der rechten Variante (Nachtmodus) hell und deutlich zu erkennen. Pflanzen, Mauerwerk und Nachthimmel erstrahlen in erstaunlicher Klarheit. Damit würde sich die bereits ohnehin gute Low-Light-Performance des Vorgängers Samsung Galaxy S22 Ultra noch weiter verbessern.

200-MP-Hauptkamera mit neuem Sensor

Samsung möchte die Kameraleistung des Galaxy S23 Ultra mithilfe eines neuen 200-MP-Objektivs samt leistungsfähigerem Sensor zu neuen Höhen treiben, so bisherige Gerüchte. Der neue Kamerasensor "ISOCELL HP2" vereint demnach mehrere Vorteile, die der Kamera-Performance des Galaxy S23 zugute kommen sollen.

So sei der Sensor größer und lichtempfindlicher, sodass die Lichtaufnahme um 33 Prozent verbessert sei. Die Folge: Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen sind heller und bilden Farben natürlicher ab. Zudem gebe es weniger Bildrauschen. Via "Super QPD" soll Samsung zudem den Autofokus bei dunklen Umgebungen verbessert haben. So könnte euer Wunschmotiv auch bei Nacht schnell scharfgestellt sein.

Neuer Snapdragon-Chip und weitere Gerüchte

Zusätzlich zur höheren Kamera-Qualität soll das Galaxy S23 viele weitere Verbesserungen bieten: Dazu gehört unter anderem der Highend-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für ultraschnelle Performance. Ob auch das Galaxy S23 und Galaxy S23+ besagten Prozessor erhalten, wird sich zeigen. Bei der Vorgänger-Generation erhielten alle drei Modelle des Galaxy S22 den gleichen, leistungsstarken Chip.

Beim Galaxy S23 Ultra zeichnet sich außerdem eine längere Akkulaufzeit als beim Galaxy S22 Ultra ab. Der Grund dafür ist die hohe Energieeffizienz des neuen Snapdragon-Chips im Zusammenspiel mit dem voraussichtlich auf eine Kapazität von 5500 mAh setzenden Akkus – ein im Smartphone-Bereich gigantischer Wert. So dürfte das Galaxy S23 Ultra zu den absoluten Ausdauerspezialisten unter den Handys gehören.

Alle Gerüchte zum Samsung Galaxy S23 (Ultra) haben wir in einem eigenen Artikel für euch zusammengefasst. Dort geht es auch um die Nachfolger für Samsung Galaxy S22 und Galaxy S22+.

Deal 5 GBEXTRA

Daten Samsung Galaxy A13

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB 13,99 € mtl./24Monate: 12,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Deal 100 € sichern Samsung Galaxy S22 5G

+ o2 Grow 40+ GB mtl./36Monate: 39,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote