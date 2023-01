Galaxy S23 Ultra: Samsungs größter Trumpf durchgesickert?

Der Release der Galaxy-S23-Reihe steht wohl kurz bevor. In diesen Tagen sickern oft sehr detaillierte, mutmaßliche Infos zu den anstehenden Geräte durch. Das ist nun offenbar auch beim S23 Ultra geschehen: Ein neuer Kamerasensor könnte uns aus den Socken hauen.

Das Galaxy S22 Ultra hat im Vergleich zum Vorgänger eine sehr ähnliche Kamera-Hardware spendiert bekommen. Beim Galaxy S23 Ultra soll das laut CNET nun anders aussehen: Ein neuer Kamerasensor namens ISOCELL HP2 soll gleich mehrere beeindruckende Eigenschaften vereinen – und der Konkurrenz weit voraus sein. In der Praxis sollen vor allem die Aufnahmen in dunklen und hellen Umgebungen neue Maßstäbe setzen.

Stellt Samsung auf 200 MP um?

Wer regelmäßig auf CURVED unterwegs ist, weiß, dass eine hohe MP-Zahl nicht gleichbedeutend mit einer hohen Fotoqualität ist. Ein Grund, weshalb der neue Kamerasensor im Galaxy S23 Ultra dennoch auf 200 MP aufgestockt werden soll (108 MP im S22 Ultra), ist die Technologie Pixel-Binning. Dabei werden mehrere Pixel zu einem zusammengefasst. Im Ergebnis bekommt ihr dann zum Beispiel ein 12-MP-Foto, das auch bei schlechten Lichtverhältnissen viele Details bietet.

Diese Technologie kennen wir allerdings bereits aus anderen Samsung-Handys und Konkurrenzmodellen. Was ist also besonders an der Kamera des S23 Ultra? Eine ganze Reihe an neuen oder verbesserten Technologien:

Dual Voltage Transfer Gate (D-VTG) soll die Lichtaufnahme der einzelnen Pixel um etwa 33 Prozent verbessern

soll die Lichtaufnahme der einzelnen Pixel um etwa 33 Prozent verbessern Dual Slope Gain (DSG) soll HDR-Fotos durch doppelte Belichtungsdaten verbessern

soll HDR-Fotos durch doppelte Belichtungsdaten verbessern Smart-ISO Pro soll sich verschiedenen HDR-Szenen anpassen und die Lichtempfindlichkeitseinstellungen verbessern

soll sich verschiedenen HDR-Szenen anpassen und die Lichtempfindlichkeitseinstellungen verbessern Super QPD soll den Autofokus bei schlechten Lichtverhältnissen verbessern

"Verbessern, verbessern, verbessern" – diese sehr technische Aufzählung verdeutlicht: Die Kamera des Galaxy S23 Ultra soll (vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen) eine neue Qualitätsstufe erreichen. Das ergibt aus unserer Sicht auch Sinn, denn bei guten Lichtverhältnissen können moderne Smartphone-Kameras bereits seit einiger Zeit starke Ergebnisse abliefern. Das zeigt unter anderem auch unser Test des Galaxy S22 Ultra.

Was kommt da auf uns zu?

Ob der neue Kamerasensor im Galaxy S23 Ultra das Kolportierte bieten wird, werden wir voraussichtlich am 1. Februar auf dem Galaxy Unpacked Event erfahren. Bis dahin müssen wir uns weiterhin mit Gerüchten zum Thema begnügen. Die sind – im Falle des S23 Ultra – in diesem Jahr aber auch besonders spannend.

Schon im Jahr 2022 waren sich die Leaker einig: Die Galaxy-S23-Reihe soll global mit Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm ausgestattet werden. Genauer gesagt mit einer speziellen Version des Snapdragon 8 Gen 2, die extra für die Reihe entwickelt worden sei. Die S22-Reihe setzt hierzulande noch auf einen Exynos-Chip, der nicht ganz mit seinem Pendant von Qualcomm mithalten kann – sowohl bei der Leistung als auch der Effizienz.

Darüber hinaus werden wir es laut Gerüchteküche wohl mit einer Preiserhöhung zu tun bekommen. Der Preis der S23-Reihe soll jeweils rund 100 bis 150 Euro über dem der jeweiligen Vorgängermodelle (Basiskonfiguration) liegen. Damit soll Samsung unter anderem auf die gestiegenen Produktionskosten reagieren. Ebenfalls erwarten könnte uns das Ende der 128-GB-Option.

