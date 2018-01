"Game of Thrones": Cersei und Daenerys machen endlich einen Mädelsabend

Daenerys und Cersei machen eine Pyjama-Party und wir lauschen, was sie so zu tuscheln haben.

Kissenschlacht statt Kriegsflotten: "Game of Thrones" wäre um so viel friedlicher, wenn die beiden Streithennen Cersei und Daenerys beste Freundinnen wären – genügend Gemeinsamkeiten dafür hätten sie allemal! Deswegen versuchen uns mal in "Game of Thrones"-Fanfiction und haben für die beiden einen imaginären Mädelsabend arrangiert. Achtung, Humor!

Tut uns den Gefallen und stellt es euch einfach mal bildlich vor: ein Turmzimmer irgendwo in Kings's Landing. An den Wänden hängen Pferde-Poster und Autogrammkarten von gut aussehenden Rittern in strahlender Rüstung. Auf dem großen, pinken Himmelbett und dem flauschigen Schattenwolf-Fell liegen Chipstüten und Zeitschriften. Mittendrin: Daenerys und Cersei, am kichern, lästern und Freundschaftsarmbänder knüpfen. Wäre das nicht ein Anblick für die Götter (die Alten und die Neuen)? Weil wir das bei "Game of Thrones" leider nie bekommen werden, haben wir's selbst in die Hand genommen: eine imaginäre Pyjama-Party, von der sich die Drehbuchautoren eine Scheibe abschneiden können. Worüber Cersei und Daenerys wohl heimlich tuscheln? Erfahrt es hier.

"Wir haben so viel gemeinsam! Ich zünde auch gerne Leute an, die mir nicht in den Kram passen!"

Daenerys: "Weißt du, als Jon Snow vorgeschlagen hat, dass wir beide mal einen Mädelsabend machen, war ich eher skeptisch. Aber es ist echt cool mit dir!"

Cersei [knüpft gerade ganz konzentriert an einem Freundschaftsarmbändchen]: "Hihi, ja, ich auch! Jon Snow, ey. Der weiß echt nichts. "Öööh ich bin Jon! Ich bin so toll! Frieden schließt man nicht mit seinen Freunden, sondern mit seinen Feinden." Blaaaa!"

Jon Snow: Große braune Knopfaugen und offenbar eine Starre im Knie. (© 2017 Sky Atlantic)

Daenerys [blättert in einem Frauenmagazin]: "Ja, ne?! Der immer... Hier schau mal, wäre das nicht eine schöne Frisur für dich?"

Cersei [guckt das Bild skeptisch an]: "Hmm... So eine ähnliche Frisur hatte ich mal. Hier, guck mal, ein altes Ölgemälde von mir mit langen Haaren! Die mussten leider ab."

Daenerys: "Spliss?!"

Cersei: "Ja, auch. Und weil ich gezwungen wurde, nackt und kahl geschoren durch King's Landing zu laufen."

Daenerys: "Ärgerlich. Aber hey, ich finde, die neue Frisur steht dir sehr gut. Es ist eine Mischung aus Berliner Hipster-Mutti und rachsüchtiger Herrscherin."

Cersei: "Aaaaw, danke, voll lieb, das ist genau der Look, den ich wollte!"

Cersei hatte nicht immer eine fesche Kurzhaar-Frisur. Und vor allem nicht freiwillig. (© 2017 Sky Atlantic)

Daenerys: "Ich flechte meine Haare gern ein, dann stören die nicht, wenn ich auf meinem Drachen reite. Außerdem gibt es für jede gewonnene Schlacht einen weiteren Zopf, das ist Dothraki-Tradition. Guck mal, ich bin damit auch bei Instagram! 20.000 Follower! Ich glaube aber, das sind alles die Unbefleckten. Die lieben mich irgendwie."

Cersei: "... Weißt du, wer mega die bekloppte Frisur hat? Yara Greyjoy!"

Daenerys: "Ja, ne?! Die geht echt gar nicht. Und ihre Outfits erst?! Damit kann sie vielleicht in einer Schmiede arbeiten, aber zu den ganz großen Partys wird sie nicht eingeladen."

Daenerys sah nicht immer aus wie aus dem Ei gepellt – ihre Drachen schon. (© HBO)

Cersei: "Ich hatte auch mal mega die alternative Phase. Ich lief ein paar Wochen lang in so 'nem braunen, sackförmigen Leinenhemd durch die Gegend."

[Beide kichern]

Cersei: "Sag mal, was ziehst du eigentlich zur großen Schlacht gegen die Weißen Wanderer an? Ich bin mir noch unsicher."

Daenerys: "Ich tendiere zu etwas, das meine Unnahbarkeit und Brutalität unterstreicht."

Cersei: "Ich auch! Ich muss perfekt aussehen: Mein Ex Jamie wird da sein."

Daenerys: "Ex? Ich dachte, Jamie wäre dein Bruder?"

Cersei [seufzt]: "... Es ist kompliziert."

Daenerys: "Brüder sind so ätzend! Ich hab meinen umbringen lassen."

Cersei: "Ist noch auf meiner ToDo-List..."

Hätten Cersei und Jamie Lannister Facebook, wäre ihr Beziehungsstatus wohl "Es ist kompliziert." (© 2017 HELEN SLOAN / HBO)

Cersei: "Männer, ey! Die nerven so hart! Sag mal, was ist eigentlich mit Jon Snow los?! Der macht voll einen auf mega loyal und perfekt. Warum kann er nicht einfach das Knie beugen?!"

Daenerys: "Ja, ne? Aber sich erst meeega lange zieren. "Öööh ich bin Jon Snow, ich beuge nicht das Knie!" Ich meinte schon vor langer Zeit zu ihm: Jon Snow, du sollst gefälligst das Knie beugen!"

Cersei: "Wollte er bei mir auch nicht. Kann man nichts machen. Was für ein Idiot!"

Daenerys: "Och, ich finde den eigentlich ganz süß... und so männlich mit seinem Bart."

Cersei: "... Weißt du, wen ich so richtig männlich finde?"

Daenerys und Cersei: "YARA GREYJOY! Hahahaha!"

Unsere professionelle Meinung: Daeny plus Jon! (© 2017 Sky Atlantic)

Cersei: "Sag mal, wurdest du eigentlich auch mal zwangsverheiratet? Ich beinahe zweimal! Der zweite ist leider, leider bei einer Explosion ums Leben gekommen. Auf ganz mysteriöse Weise..."

Daenerys: "Mysteriöse Weise?! Hahaha, ich bitte dich! Ich weiß genau, dass du die Große Septe von Baelor in die Luft gejagt hast! Vor mir brauchst du keine Geheimnisse zu haben!"

Cersei: "Haha, ja, na gut. Aber du hast auch Dreck am stecken! Die Tarlys zu verbrennen war doch wirklich unnötig!"

Daenerys: "Tja, was soll ich sagen: Ich zünde halt auch gerne Leute an, die mir nicht in den Kram passen. Wir haben so viel gemeinsam!"

Nicht nur Cersei brennt gerne nieder. Auch Daenerys ist ganz vorne mit dabei. (© 2017 Sky Atlantic)

Cersei: "Tada! Schau mal, dein Freundschaftsbändchen ist fertig! Guck mal, was drauf steht!"

Daenerys [liest]: "Daeny + Ser Jorah"?! Im Ernst?!"

Cersei: "Na, wieso denn nicht, der ist doch heiß! Und er vergöttert dich! Also ich würde den nicht von der königlichen Bettkante stoßen..."

Daenerys: "Iiih, mit seinen Grauschuppen vor allem! Du hast doch wieder zu viel Wein getrunken! Möchtest du noch ein Glas? Ich glaube, ich habe dich noch nie ohne Weinglas in der Hand gesehen."

Cersei: "Ich würde ja gerne, aber.... Ich bin schwanger."

Daenerys: "Echt?! Wie cool! Ich auch!"

[Die beiden nehmen sich an die Hände und hüpfen fröhlich kreischend auf und ab.]

Cersei: "Häh?! Ich denk, du kannst gar nicht schwanger werden?!"

Daenerys: "Ja, dachte ich auch, aber es war offenbar ein Irrtum."

Cersei: "Krass! Von wem denn überhaupt? Von Ser Jorah?! Dany plus Ser Joooorah!"

Daenerys: "Lol. Nee, in seiner Fantasie vielleicht... Von Jon Snow! Der ist übrigens mein Neffe."

Cersei: "Witzig! Du von deinem Neffen und ich von meinem Zwilligsbruder."

Daenerys: "Hahaha, ok, du gewinnst.... [sie wird ernst]. Es passt mir nicht, wenn jemand anderes gewinnt.... Ich bin Daenerys Surmtochter! Vom Blut des alten Valyria, und ich nehme mir, was mein ist! Mit Feuer und Blut werde ich es mir holen!"

Cersei: "Du willst Streit?! Ich bringe dir Krieg!"

Daenys Inzest kann nie und nimmer mit dem Inzest von Cersei mithalten. (© 2014 Facebook/GameOfThrones)

