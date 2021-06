Das bei euch beliebte iPhone 12 mini bekommt einen Nachfolger: das iPhone 13 mini. Und danach? Ein Top-Analyst macht die Hoffnungen auf ein weiteres kleines Smartphone zunichte – was eine Nische für lange Zeit schließen dürfte. Was Apple stattdessen plant, dürfte Fans von kompakten Handys die Augen rollen lassen.

Das iPhone 13 mini wird das letzte kleine Top-Smartphone von Apple sein, berichtet MacRumors und beruft sich auf eine Notiz der menschlichen Glaskugel Ming-Chi Kuo. Der renommierte Analyst geht davon aus, dass Apple anschließend zwar weiter auf vier Modelle setzt, allerdings mit neuem Fokus.

Er rechnet mit zwei Geräten, die über eine Bildschirmdiagonale von 6,1 Zoll verfügen und zwei weiteren Varianten, die auf 6,7 Zoll kommen. Apple würde sich also wohl auf folgendes 2022er Line-up festlegen:

iPhone 14 (6,1 Zoll)

iPhone 14 Max (6,7 Zoll)

iPhone 14 Pro (6,1 Zoll)

iPhone 14 Pro Max (6,7 Zoll)

Aus mini wird Max

Damit würde Apple seine aktuelle Strategie komplett umdrehen und besonders kleine Geräte wie das iPhone 12 mini und bald iPhone 13 mini durch ein sehr großes Modell ersetzen. Das iPhone 14 Max hingegen soll so etwas wie die Einstiegsvariante in die Welt der riesigen Smartphones sein.

Es sei mit einem Preis von 900 US-Dollar zu rechnen, also etwas weniger als das aktuelle iPhone 12 Pro Max (beginnt bei 1099 US-Dollar). Gehandelte Features wie Touch-ID im Display könnten daher gegenüber der Pro-Variante fehlen.

iPhone 13 mini beendet eine kurze Ära

Sollte Ming-Chi Kuo mit seiner Prognose richtig liegen, dann wäre dies wohl das Ende kompakter Top-Handys. Denn es ist unwahrscheinlich, dass andere Hersteller in naher Zukunft Premium-Geräte auf den Markt bringen, die deutlich kleiner als 6 Zoll groß sind. Denn wenn Trendsetter Apple mit den 5,4 Zoll großen Minis scheitert, dann wird sich so schnell auch kein anderer Hersteller trauen, kleine Flaggschiffe zu etablieren.

Das iPhone 13 mini wird also wahrscheinlich eure letzte Chance auf ein kompaktes Oberklasse-Handy sein. So schade das auch sein mag. Denn der Smartphone-Zwerg gilt in Deutschland zwar als recht beliebt (auch bei uns in der Redaktion), international sieht es aber wohl anders aus.

Das iPhone 12 mini hat bereits vorzeitig den End-of-Life-Status erreicht, da es insgesamt weit hinter den Verkaufserwartungen zurückliegt und insbesondere in den USA als Ladenhüter gilt; im direkten Vergleich mit den anderen iPhone-12-Modellen.