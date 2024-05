Apple rüstet iPhone 16 Pro auf: Nächstes Kamera-Upgrade geleakt

Das Wichtigste in Kürze

Ein Leaker hat konkrete Sensoren für das iPhone 16 Pro und Pro Max enthüllt

Das iPhone 16 Pro Max soll zwei neue Sensoren erhalten

Beide Kameras bekommen einen neuen Ultra-Weitwinkelsensor

Gerüchte, dass Apple die Kameras der Pro-Modelle in diesem Jahr verbessern könnte, tauchen immer wieder im Netz auf. Einmal mehr stellt ein Leaker nun Upgrades für das iPhone 16 Pro (Max) in Aussicht – unter anderem in Form neuer Sensoren.

In einem Beitrag im chinesischen Netzwerk Weibo hat der Leaker "baby sauce OvO" neue Informationen zu den Kameramodulen für das iPhone 16 Pro und 16 Pro Max geteilt. Genauer gesagt geht es um die konkreten Sensoren, welche Apple in den beiden Pro-Smartphones verbauen will. Das 16 Pro Max soll gleich zwei neue erhalten.

iPhone 16 Pro Max: Neue Haupt- und Ultra-Weitwinkelsensoren

In seinem Post nennt der zuvor schon mehrmals mit Informationen in Erscheinung getretene Leaker konkret zwei Sensoren für die Hauptkameras. Dem Leaker zufolge wird die neue Hauptkamera des Pro-Max-Modells den Sony IMX903-Sensor nutzen. Das iPhone 16 Pro soll hingegen weiter auf den IMX803-Sensor setzen, der auch im iPhone 15 Pro zum Einsatz kommt.

Der Leaker untermauert damit frühere Leaks. So sprach etwa bereits Branchenexperte Ming-Chi Kuo von neuen Sony-Sensoren, die vor allem die Low-Light-Performance verbessern sollen.

Außerdem soll die Ultra-Weitwinkelkamera bei beiden Modellen mit einem 48-MP-Sensor ausgestattet werden. Dieser dürfte ebenfalls einen Sprung bei der allgemeinen Bildqualität und der Kamera-Performance bei schlechtem Licht ermöglichen. Für die Tele-Kamera soll hingegen nur das iPhone 16 Pro einen anderen Sensor erhalten. Dabei handelt es sich um die Zoom-Kamera des aktuellen Pro-Max-Modells. Es wäre das erste Mal, dass das kleine Pro-Modell einen optischen 5x-Zoom bekäme.

Max-Modell im praktischen Bundle-Deal: iPhone 15 Pro mit AirPods und Tarif bei o2 sichern

iPhone 16 Pro: Kamera-Ausstattung wird klarer

Die neuen Ergänzungen von "baby sauce OvO" zeichnen zusammen mit vorherigen Leaks ein immer deutlicher werdendes Bild, welche Kamera-Hardware ihr in diesem Jahr vom iPhone 16 Pro und 16 Pro Max erwarten könnt. Je näher das iPhone-Event rückt, desto mehr kleine Details dürften durch die Gerüchteküche zutage gefördert werden. Große Planänderungen seitens Apple werden aufgrund der anlaufenden Produktion der iPhone-16-Reihe hingegen unwahrscheinlicher.

Alle weiteren Spekulationen haben wir in unserer Gerüchteübersicht zum iPhone 16 Pro zusammengefasst. Was Apple tatsächlich vorstellt, erfahrt ihr dann wahrscheinlich im September 2024. In diesem Monat erwarten wir traditionell die iPhone-Keynote des Herstellers.

Mehr spannende Apple-Themen: