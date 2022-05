Galaxy S23 Ultra: Endlich mit Samsungs 200-MP-Kamera?

Samsung hat im September 2021 den ersten 200-MP-Sensor für Smartphone-Kameras präsentiert. Bisher wurde diese Technik in noch keinem Handy verbaut. Nun sind Hinweise aufgetaucht, die bereits auf einen Nachfolger des Sensors hindeuten. Findet er endlich seinen Weg in ein Galaxy-Smartphone?

Das Aufsehen war groß, als Samsung seinen 200-MP-Sensor ISOCELL HP1 präsentierte. Der ist zwar immer mal wieder in Zusammenhang mit einem Motorola-Handy aufgetaucht, doch in der Praxis durften wir ihn bisher nicht bewundern – geschweige denn testen. Zu unserer Überraschung scheint Samsung das nicht davon abzuhalten, bereits einen Nachfolger zu entwickeln. Laut den niederländischen Kollegen vom GalaxyClub soll der Sensor ISOCELL HP3 heißen und kurz vor der Markteinführung stehen. Sehen wir also schon bald den Super-Sensor in einem Smartphone?

Welche Modelle kommen in Frage?

Samsung entwickelt zwar die Sensoren, setzt die Nutzung aber keineswegs nur für Samsung-Handys (hier mit Vertrag) fest. Der südkoreanische Hersteller ist neben der Entwicklung und Produktion von Kamerasensoren auch für Displays, Speicher und Akkus bekannt. Egal ob Xiaomi, Oppo oder Apple: In vielen Smartphones verschiedenster Hersteller stecken Teile, die von Samsung stammen.

Der bereits erwähnte Prototyp von Motorola stellt nach wie vor die wahrscheinlichste Variante eines baldigen Marktstarts des ISOCELL HP1 dar. Mit der schnellen Markteinführung eines Nachfolgers könnte Samsung jedoch konkrete Absichten verfolgen – zum Beispiel eine verbesserte Version, die die gröbsten Fehler der ersten Variante ausmerzt und bereit für den Einsatz in einem eigenen Smartphone ist.

Unsere Liste der Handy-Neuheiten 2022 zeigt: Im Hause Samsung bieten sich zwei neue Foldables für den ISOCELL HP3 an. Doch da sowohl das Galaxy Z Flip 3 als auch Galaxy Z Fold 3 (zum Test) nicht auf aktuellste Kamera-Technik setzen, darf der Einsatz an dieser Stelle zumindest bezweifelt werden. Bleibt die Galaxy-S23-Reihe, die wohl erst zum Jahreswechsel an den Start gehen wird. Allen voran das Galaxy S23 Ultra dürfte ein heißer Kandidat für einen neuen 200-MP-Sensor sein.