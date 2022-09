Apple-Event im September: Das soll uns erwarten

Nach langem Warten und einigen Spekulationen ist es endlich soweit: Apple lädt zum Event im September 2022 ein. Neben neuen iPhones erwarten wir frische Modelle für eine weitere beliebte Produktreihe. Wir verschaffen euch einen Überblick zum anstehenden Apple-Event.

Am 7. September 2022 um 19 Uhr deutscher Zeit präsentiert uns Apple seine neuesten Kreationen. Die offiziellen Infos beschränken sich dabei auf Datum, Uhrzeit, Einladungsbild und Motto – "Far out". Was das im Detail bedeutet, erfahren wir erst im Livestream. Es gilt allerdings als nahezu sicher, dass wir das iPhone 14 zu Gesicht bekommen. Darüber hinaus spricht die Gerüchteküche von neuen Modellen der Apple Watch. Bevor wir im Detail auf die erwarteten Geräte eingehen, folgt hier eine Übersicht mit den Produkten:

Live-Ticker zur Apple-Keynote

Am 7. September 2022 findet ihr an dieser Stelle unseren Live-Ticker zum großen Apple-Event. Zum Warm-Up haben wir für euch aber schon eine ganze Reihe an Infos aus der Gerüchteküche zusammengesucht. Die findet ihr nachfolgend und in unseren weiteren Artikeln rund um das iPhone 14.

iPhone 14 und iPhone 14 Max: Was hat Apple vor?

Das Standardmodell der diesjährigen iPhone-Reihe wird wohl deutlich weniger Neuerungen bieten als erwartet: Insider sind sich einig, dass die meisten Verbesserungen im Vergleich zur vorherigen Generation nur für die Pro-Modelle vorgesehen sind. Ein Lichtblick könnte da eine wohl neu eingeführte Größe sein: das iPhone 14 Max.

Oder iPhone 14 Plus? Während sich die Gerüchteküche in den letzten Monaten auf "Max" als Modellbezeichnung eingependelt hat, feiert das "Plus" auf den letzten Metern ein Comeback. Eins scheint jedoch sicher: Anstelle eines iPhone 14 mini wird eine größere Version des iPhone 14 treten.

Das iPhone 13 mini (links) ist wohl das Letzte seiner Art (© 2021 CURVED )

Neben der neuen Größe werden wir wohl kaum nennenswerte Features präsentiert bekommen. Das iPhone 14 soll dem iPhone 13 sowohl optisch als auch in Sachen Leistung sehr ähnlich sein. Apple wird in diesem Fall angeblich sogar auf den gleichen Chip wie im Vorjahr setzen – bis dato ein Novum. Unser Vergleich iPhone 14 vs. iPhone 13 geht ins Detail.

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max: Die Hoffnungsträger

Während das iPhone 14 wohl eine kleine Modellpflege wird, soll Apple beim iPhone 14 Pro richtig dick auffahren: Eine neue 48-MP-Kamera, ein superschneller A16-Chip, eine höhere Akkulaufzeit und schnelleres Aufladen. Das alles wird wohl durch ein frisches Design mit deutlich überarbeiteter Notch (Aussparung im Display) abgerundet. Damit könnte sich das Warten auf das iPhone 14 doch lohnen – zumindest wenn ihr das nötige Kleingeld für ein Pro-Modell übrig habt.

Der neue Kamerasensor im iPhone 14 Pro soll deutlich mehr Licht einfangen können und gerade bei schlechten Lichtverhältnissen stärker performen als der Sensor im iPhone 13 Pro. Mehr zu den mutmaßlichen Verbesserungen findet ihr in unserem Vergleich iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro.

Das Einladungsbild zum Apple-Event zeigt das Apfel-Logo übrigens in einer Sternenumgebung. Das wird unter anderem als Hinweis auf Sternenfotografie gedeutet.

Die Kamera des iPhone 13 Pro (Bild) setzt noch auf einen 12-MP-Sensor (© 2022 CURVED )

Ein anderer Erklärungsansatz für das Logo im Sternenhimmel ist ein Feature, das sich viele Apple-Fans schon lange wünschen: ein Always-On-Display. Das zeigt grundlegende Infos, wie Benachrichtigungen und Uhrzeit auch im ausgeschalteten Zustand an. Möglich macht das unter anderem die OLED-Technologie. Potentiell könnte ein Always-On-Display also auch in den Standardmodellen Einzug halten – wir sind gespannt.

Apple Watch: Series 8 (Pro) und SE 2022

Im Schatten der iPhone-14-Reihe bringen sich weitere frische Modelle in Stellung: Die Apple Watch soll ein umfängliches Update erhalten. Angefangen mit der Apple Watch Series 8. Die soll endlich das bereits für die Series 7 gehandelte neue Design spendiert bekommen. Das erinnert mit seinen härteren Kanten an aktuelle iPhones (hier mit Vertrag).

Heard from source today that there is a flat front glass display for apple watch display. High chance that this is the front glass for the Apple Watch Series 8.

Haven’t heard any on how’s the redesign housing nor which model yet.

illustration image only not real. https://t.co/uC6i22Q0aZ pic.twitter.com/DmWh8FOZGE — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) May 16, 2022

Neben den zwei etablierten Größen 41 und 45 mm soll es eine dritte, größere Variante geben. Die von Insidern spekulierte Gehäusegröße von 47 mm könnte aber auch die der Apple Watch Series 8 Pro sein. Diese robuste Apple Watch für Extremsportler soll – neben dem größeren Display (fast 2 Zoll) – eine deutlich erhöhte Akkulaufzeit aufweisen.

Bleibt noch die neue Apple Watch SE 2022, die das SE-Modell aus dem Jahr 2020 ablösen soll. In diesem Fall ist sich selbst die Gerüchteküche nicht einig: Wie die Apple Watch SE 2022 aussehen soll und was drinstecken könnte, erfahren wir final erst beim Apple-Event im September 2022.

Kommt ein "One More Thing"?

Früher sorgte Apple am Ende der großen Keynote zum Teil für große Überraschungen. Mit den Worten "One More Thing" kündigte das Unternehmen hin und wieder überraschende neue Produkte an, mit denen keiner gerechnet hatte. Schon seit einigen Jahren blieben diese Überraschungen aber aus. Womöglich auch durch die Weiterentwicklung der Leak-Branche, die heutzutage professionalisiert alle möglichen Infos zu unveröffentlichten Produkten zusammentragen.

Ein passender Kandidat für ein "One More Thing" wäre seit Jahren die Datenbrille Apple Glasses. Wir gehen aber nicht davon aus, dass uns diese in naher Zukunft erwartet. Zwar soll in Kürze eine Mixed-Reality-Brille von Apple erscheinen, die Präsentation wird derzeit aber erst Anfang 2023 erwartet. Vermutlich hierfür habe sich Apple bereits die Rechte an Begriffen wie "Reality One" und "Reality Pro" gesichert. Auch den Begriff "Reality Processor" soll Apple als Marke angemeldet haben. Wir sind gespannt, was uns hier noch erwarten wird.

