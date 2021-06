Was ist das beste Android-Handy? Bei der enormen Anzahl an Smartphones mit Googles Betriebssystem fällt die Entscheidung für ein Gerät nicht leicht. In unseren Top 5 findest du Geräte, die wir aus verschiedenen Gründen für besonders empfehlenswert halten.

Inhaltsverzeichnis:

Xiaomi Mi 11: Das bessere Galaxy S21?

Das beste Android-Handy für preisbewusste, aber zugleich anspruchsvolle Flaggschiff-Fans ist für uns aktuell das Xiaomi Mi 11. Das 5G-Smartphone ist besonders für all jene empfehlenswert, die vom Galaxy S21 enttäuscht sind. Während Samsung beim neuen Standardmodell der S-Serie nämlich an vielen Stellen den Rotstift angesetzt hat, leistet sich das Xiaomi Mi 11 nahezu keine Schwächen.

Xiaomi Mi 11: Für viele Nutzer wohl das beste Android-Handy (© 2021 Xiaomi )

Unter anderem bekommt ihr ein riesiges, exzellentes 120-Hz-Display, das uns sehr an den Bildschirm des deutlich teureren Galaxy S21 Ultra erinnert und den Screen des S21 alt aussehen lässt. Zu den weiteren Qualitäten zählen das schicke und hochwertige Gehäuse, eine Top-Performance und ein ausdauernder, rasend schnell aufladbarer Akku. Einziger Wermutstropfen: Die 108-MP-Triple-Kamera ist gut, bietet aber kein echtes Tele-Objektiv mit optischem Zoom.

Von diesem kleinen Manko abgesehen liefert das Xiaomi Mi 11 aber eine beeindruckende Vorstellung ab: Es ist in allen Bereichen gut aufgestellt und für ein Flaggschiff vergleichsweise günstig. Wenn ihr nach einem starken Allrounder sucht und zumindest etwas auf den Preis schaut, ist das Xiaomi Mi 11 für euch derzeit das beste Android-Handy – und gerade gegenüber dem Galaxy S21 die bessere Wahl.

Galaxy S20 FE: Samsungs bester Deal

Wenn ihr ein Smartphone auf Flaggschiff-Niveau zum Mittelklasse-Preis sucht, ist das Samsung Galaxy S20 FE eines der besten Android-Handys für euch. Es handelt sich um eine abgespeckte Variante des Galaxy S20, die sich kurioserweise aber beinahe auf dem Niveau dessen Nachfolgers befindet. Denn um den Preis für das S21 zu drücken, hat Samsung bei seinem neuen Flaggschiff an einigen Ecken gespart: unter anderem durch die Reduzierung der Display-Auflösung und eine Rückseite aus Kunststoff statt aus Glas.

Das Galaxy S20 FE gehört zu den besten Android-Handys (© 2020 CURVED )

Im direkten Vergleich ist das Galaxy S20 FE nur bei der Kamera und der Leistung nennenswert unterlegen, aber auch hier halten sich die Unterschiede in Grenzen. Berücksichtigt man den deutlich niedrigeren Preis ist das Galaxy S20 FE für viele wohl das derzeit beste Samsung-Handy. Gerade, wenn ihr ein richtig großes Display sucht. Denn dafür müsst ihr in der S21-Serie zum Plus-Modell greifen, das nochmal deutlich teurer ist als das Galaxy S20 FE.

Das Galaxy S20 FE ist daher unser Tipp für Samsung-Fans auf der Suche nach einem Top-Handy mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Beachtet, dass es sowohl in einer 4G- als auch in einer 5G-Variante erhältlich ist. Wir raten zu letzterer. Sie ist dank 5G nicht nur zukunftssicherer, sondern bietet auch den stärkeren und effizienteren Chipsatz (Snapdragon 865)

Galaxy S21 Ultra: Das beste Android-Handy, wenn Geld keine Rolle spielt?

Obwohl das Galaxy S21 durchaus ein gutes Smartphone ist, ist es kein Bestandteil unserer Top 5. Schließlich gibt es mit dem S20 FE und dem Xiaomi Mi 11 zwei bessere Alternativen. Das Galaxy S21 Ultra dagegen muss die direkte Konkurrenz im Android-Bereich bislang nicht fürchten. Anders als beim Standardmodell hat Samsung hier durchgängig ins oberste Regal gegriffen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der 108-MP-Kamera, die dank Periskop-Linse einen optischen 10x-Zoom bietet.

High-End, aber teuer: das Galaxy S21 Ultra (© 2021 CURVED )

Darüber hinaus erwartet euch ein exzellentes 120-Hz-Display, das sich um die Kanten des Geräts biegt. Und: Es ist das erste Samsung-Smartphone außerhalb der Note-Serie, das den S Pen unterstützt. Ihr seht, das Galaxy S21 Ultra hat ganz schön was auf dem Kasten – wo ist also der Haken? Ganz einfach: Es kostet regulär weit über 1000 Euro und kommt daher wohl nur für wenige infrage. Wenn Geld für euch nur eine untergeordnete Rolle spielt, bekommt ihr hier jedoch auf jeden Fall eines der besten Android-Handys.

Xiaomi Mi 11 Ultra: Günstigere Alternative zum Galaxy S21 Ultra

Mit dem Mi 11 Ultra hat Xiaomi ein echtes Kraftpaket auf den Markt geworfen, das sich nicht vor der Premium-Konkurrenz zu verstecken braucht. Zu den Highlights gehört hier auf jeden Fall das scharfe 4K-OLED Display, das mit seiner 120-Hertz-Bildwiederholrate alles super flüssig darstellt. Besonders beim Zocken kommt euch diese Hardware zu Gute. Doch das Smartphone hat natürlich noch mehr zu bieten ...

Das Xiaomi Mi 11 Ultra Selfie hat ein kleines Display auf der Rückseite (© 2021 CURVED )

Zum Beispiel eine erstklassige Triple-Kamera, die nicht nur einen 120-fachen-Zoom (5x optisch) bietet, sondern auch Videos in 8K aufnimmt und mit einem kleinem Display für besonders hochwertige Selfies ausgestattet ist. Trotzdem gibt es vorne auch noch eine 20-MP-Frontkamera, die ebenfalls Fotos in hoher Auflösung schießt.

Hinzu kommen ein Hochleistungsprozessor, der schnelle Ladezeiten und eine durchweg stabile Performance gewährleistet, sowie ein 5000-mAh-Akku, mit dem das Xiaomi Mi 11 Ultra rund zwei Tage am Stück durchhält. Das Flaggschiff befindet sich auf Augenhöhe mit dem Galaxy S21 Ultra und ist etwas günstiger. Wer das beste Android-Smartphone sucht, ist mit diesen beiden Geräten derzeit am besten beraten.

Google Pixel 4a: Bestes Android-Handy für sparsame Foto-Fans

Wer die bestmögliche Smartphone-Kamera für kleines Geld sucht, sollte sich das Google Pixel 4a ganz genau anschauen. Nicht etwa, weil Google hier eine besondere Linse verbauen würde. Sondern weil die Kamera-Software des Suchmaschinenriesen aus der eigentlich altbackenen Hardware wunderschöne Ergebnisse herausholt.

Das Google Pixel 4a – hier in der 5G-Version (© 2020 CURVED )

Zum Preis des Google Pixel 4a werdet ihr kaum ein Smartphone finden, das hübschere Fotos knipst. Die technischen Spezifikationen befinden sich auf Mittelklasse-Niveau und dürften die Anforderungen der meisten Nutzer erfüllen. Wenn ihr also vor allem an einer sehr guten, aber erschwinglichen Kamera interessiert seid, ist das Google Pixel 4a momentan eines der besten Android-Handys für euch.