iPhone 15 mini: Kommt 2023 wieder ein Kleinsthandy?

Das Wichtigste in Kürze

Es gibt kein Indiz auf ein iPhone 15 mini

Apple hält angeblich am Plus-Modell fest

Das iPhone 15 bietet sich als Alternative an

Die wohl größte Keynote des Jahres steht an: Apple stellt bald das iPhone 15 vor. Ob zum diesjährigen Line-up auch ein iPhone 15 mini gehört, verraten wir euch.

Wenn Apple im September das iPhone 15 präsentiert, erwarten euch sehr wahrscheinlich wieder vier verschiedene Modelle: Eine Basisvariante und zwei Pro-Modelle sind seit Generationen gesetzt. Und Nummer vier? So sah es in der Vergangenheit aus: Auf zwei mini-Modelle (iPhone 12 mini und iPhone 13 mini) folgte auf der iPhone-14-Keynote 2022 ein Plus-Modell. Also eine besonders große Ausführung des Basis-iPhones.

Diese wird wohl auch die iPhone-15-Serie komplettieren. Mit anderen Worten: Wird es das iPhone 15 als Mini geben? Nein. Es gibt derzeit keinen einzigen Hinweis, dass es ein neues iPhone mit besonders kleinem Bildschirm geben wird. Gerüchte zum iPhone 15 (Plus) und dem iPhone 15 Pro (Max) gibt es hingegen zuhauf. Zu den neuen iPhones wird also ganz sicher kein iPhone 15 mini gehören. Alles andere wäre die wohl größte Überraschung des Jahres.

iPhone mini überzeugt – nur nicht bei den Verkäufen

Fans kleiner iPhones dürften über die Nachricht sicherlich wenig erfreut sein. Denn: Zwar überzeugten uns das iPhone 12 mini und iPhone 13 mini in Tests und die Nachfrage war auch hierzulande angeblich mindestens respektabel. Aber die globalen Verkaufszahlen des iPhone 12 mini und 13 mini waren für Apple angeblich viel zu schwach. Die Entscheidung, die mini-Modelle nicht Teil neuerer Generationen werden zu lassen, war für Apple daher wohl eine wirtschaftlich notwendige Entscheidung.

Diese hat allerdings nicht zur Folge, dass kleine Apple-Handys vom Markt verschwinden. Es gibt weiterhin kleine iPhones, die in jede Hosentasche passen, darunter das iPhone 13 mini. Zudem soll die Größe des iPhone 15 ebenfalls sehr handlich sein. Apple soll sich hier einer Bildschirmdiagonale von 6,1 Zoll treu bleiben. Und wenn ihr nicht direkt an Apple gebunden seid, werdet ihr vielleicht bei unserer Übersicht der besten kleinen Smartphones 2023 fündig. Denn auch andere Marken haben Mini-Handys.

iPhone 15 Plus als bessere Alternative?

Wie erwähnt, hatte sich Apple 2022 dazu entschieden, sein Line-up zu ändern und ersetzte ein iPhone mit 5,4 Zoll großem Display durch ein Plus-Modell mit 6,7 Zoll. Die Größe des iPhone 14 Plus entspricht dem des iPhone 14 Pro Max. Die Unbeliebtheit seines Vorgängers konnte der Neuling allerdings nicht ablegen. Gerüchten zufolge fehlt es auch dem Plus an Attraktivität, während das iPhone 14 Pro als Verkaufsschlager gilt.

Sollte sich das Dilemma 2023 wiederholen, halten wir es daher nicht für ausgeschlossen, dass Apple sich über die Aufstellung seines vierten Modells noch einmal grundlegende Gedanken macht. Und vielleicht kommt man in Cupertino auch zu dem Entschluss, dass ein iPhone 16 mini noch einmal ein Versuch wert ist.

