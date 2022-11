Aktuell gehen wir davon aus, dass Samsung 2023 drei neue Flaggschiffe aus der S-Klasse vorstellt. Eine offizielle Bestätigung des Galaxy S23 und seiner Geschwistermodelle gibt es bislang nicht, dafür aber jede Menge Gerüchte und Experteneinschätzungen. In diesem Artikel verraten wir euch alles über die mutmaßliche Galaxy-S23-Größe.

Inhaltsverzeichnis

So groß sollen die Galaxy-S23-Modelle werden

Da Samsung bislang nicht einmal das Release-Datum des Galaxy S23 bekanntgegeben hat, solltet ihr alle Angaben zu den Smartphones mit Vorsicht genießen. Die Experten können sich irren, auch wenn die Gerüchteküche in den letzten Jahren generell sehr zuverlässig war, was die Informationen zu neuen Samsung-Handys anging.

Auch zu den Galaxy-S23-Modellen gibt es bereits umfangreiche Angaben. Denen zufolge setzt Samsung das Konzept fort, das wir bereits kennen. Es soll also ein kleines Galaxy S23, ein mittleres Galaxy S23 Plus und ein großes Galaxy S22 Ultra geben.

Dies sollen die Galaxy-S23-Größen für das kommende Jahr sein:

Samsung Galaxy S23: 146 x 70,6 x 7,6 mm

146 x 70,6 x 7,6 mm Samsung Galaxy S23 Plus: 157,4 x 75,8 x 7,7 mm

157,4 x 75,8 x 7,7 mm Samsung Galaxy S23 Ultra: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

Dank der drei sehr unterschiedlichen Größen dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Das normale Galaxy S23 wäre mit einer Länge von 146 mm nicht nur im Vergleich zu seinen Geschwistermodellen kompakt, sondern auch allgemein ein außergewöhnlich kleines Smartphone. Im starken Kontrast dazu stünden die 163,4 mm des Ultra-Modells, das seinerseits durch seine wuchtigen Maße auf dem Markt hervorsticht. Die Größe des Galaxy S23 Plus liegt genau zwischen den beiden Modellen und bildet damit sozusagen einen guten Mittelwert.

Mögliche Display-Größen der Galaxy-S23-Reihe

Die Display-Größe der Galaxy-S23-Modelle dürfte für viele Nutzer sogar noch interessanter sein als die kompletten Smartphone-Maße. Zum Glück hat die Gerüchteküche auch hierzu bereits detaillierte Informationen geliefert.

So groß sollen die Bildschirme der Galaxy-S23-Reihe sein:

Samsung Galaxy S23: 6,1 Zoll

6,1 Zoll Samsung Galaxy S23 Plus: 6,6 Zoll

6,6 Zoll Samsung Galaxy S23 Ultra: 6,8 Zoll

Unabhängig von der Größe sollen alle drei Displays über eine Schutzschicht aus Gorilla Glass Victus verfügen, das als weitestgehend kratz- und bruchsicher gilt. Das Samsung Galaxy S23 und das Galaxy S23 Plus lösen höchstwahrscheinlich in Full-HD+ (2340 x 1080 Pixel) auf, während das Galaxy S23 Ultra eine superscharfe Quad-HD+-Auflösung (3080 x 1440 Pixel) auffahren soll. Alle drei Displays dürften dazu zu einer bis zu 120 Hz variablen Bildwiederholrate für eine weichere Darstellung von Animationen fähig sein.

Das Galaxy S22, S22+ und das S22 Ultra im Größenvergleich (© 2022 CURVED )

Größenvergleich mit den Galaxy-S22-Modellen

Zur Größe des Samsung Galaxy S22 und seinen Geschwistermodellen haben wir bereits einen eigenen Artikel verfasst. Die Geräte sind seit Anfang des Jahres auf dem Markt. Es liegen also alle Daten vor und wir haben die Smartphones sogar selbst getestet. Hier geht es zum Beispiel zum Test des Galaxy S22. Wie sich die Galaxy-S22-Modelle in ihrer Größe von der Galaxy-S23-Reihe unterscheiden könnten, verraten wir euch nachfolgend:

Galaxy S22 vs. Galaxy S23

Abmessungen: 146 x 70,6 x 7,6 mm vs. 146 x 70,6 x 7,6 mm

146 x 70,6 x 7,6 mm vs. 146 x 70,6 x 7,6 mm Display-Größen: 6,1 Zoll vs. 6,1 Zoll

Galaxy S22 Plus vs. Galaxy S23 Plus

Abmessungen: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm vs. 157,4 x 75,8 x 7,6 mm

157,4 x 75,8 x 7,6 mm vs. 157,4 x 75,8 x 7,6 mm Display-Größen: 6,6 Zoll vs. 6,6 Zoll

Galaxy S22 Ultra vs. Galaxy S23 Ultra

Abmessungen: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm vs. 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

163.3 x 77.9 x 8.9 mm vs. 163,4 x 78,1 x 8,9 mm Display-Größen: 6,8 Zoll vs. 6,8 Zoll

Nein, wir haben keinen Copy-Paste-Fehler gemacht. Wenn die Gerüchte stimmen, dann übernimmt Samsung die beiden Größen des Galaxy S22 und des Galaxy S22 Plus für die Nachfolgemodelle. Nur das Galaxy S23 Ultra könnte im Vergleich zum Galaxy S22 Ultra ein winziges Stückchen länger und breiter sein. Das Display soll jedoch gleich groß bleiben.

Fazit: Alles zur Größe der Galaxy-S23-Reihe

Die Maße des Samsung Galaxy S23 sollen 146 x 70,6 x 7,6 mm betragen und das Display soll 6,1 Zoll groß sein.

sollen betragen und das Display soll groß sein. Die Maße des Samsung Galaxy S23 Plus sollen 157,4 x 75,8 x 7,6 mm betragen und das Display soll 6,6 Zoll groß sein.

sollen betragen und das Display soll groß sein. Die Maße des Samsung Galaxy S23 Ultra sollen 163,4 x 78,1 x 8,9 mm betragen und das Display soll 6,8 Zoll groß sein.

sollen betragen und das Display soll groß sein. Einzig das Galaxy S23 Ultra soll etwas länger und breiter als sein Vorgänger sein.

Interessant: In weiteren Artikeln findet ihr zum Beispiel die aktuell erwarteten Galaxy-S23-Farben. Außerdem könnt ihr bei uns mehr zum Akku des Galaxy S23 lesen.

Häufige Fragen zur Galaxy-S23-Größe

Welches Samsung-Handy kommt 2023 raus?

Aktuell gehen wir davon aus, dass Samsung mindestens drei neue Galaxy-S-Modelle vorstellt. Es ist außerdem mit diversen Geräten der Galaxy-A-Klasse und zwei neuen Falthandys zu rechnen.

Wie teuer wird das S23?

Aktuell gibt es noch keine offiziellen Informationen zum Preis des Galaxy S23. Leaks helfen vorab bei der Einschätzung, wie viel das Galaxy S23 kosten wird. Gerüchten zufolge soll das Basismodell ab 949 Euro, das Galaxy S22 Plus ab 1149 Euro und das Galaxy S23 Ultra ab 1349 Euro erhältlich sein.

