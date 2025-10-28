Auch in unser Postfach ist eine mysteriöse Pressemitteilung von IKEA geflattert. Mit "IKEA ❤ ÄPPLE" verspricht der Möbelriese eine große Ankündigung. Wir wissen sogar schon, wann es so weit ist. Über die Details halte sich die Schweden aber noch bedeckt.

Neben den Worten "IKEA ❤ ÄPPLE" und dem obigen Bild bringt die Pressemitteilung nur die Frage "Was steckt dahinter?" mit. Und ein Datum: Am 30. Oktober 2025 möchte IKEA das Geheimnis lüften. Davon ab? Kein einziges Detail zu dem, was uns da erwartet. Das bekannte Möbelhaus möchte es spannend machen. Echte IKEA-Fans hätten vermutlich eine Botschaft erwartet, die man nach Anleitung Stück für Stück zusammensetzen muss – aber wir schweifen ab.

Gadget-Tipp: Dieser Amazon-Bestseller warnt Autofahrer vor Radarfallen

Offizielle Partnerschaft zwischen IKEA und Apple?

Was bei der mysteriösen Ankündigung direkt auffällt, ist die Schreibweise "ÄPPLE" – eine "eingeschwedete" Version von "Apple". Beziehungsweise die korrekte Übersetzung des Wortes "Apfel". Glückwunsch, ihr könnt jetzt ein Wort schwedisch sprechen.

Das lässt nun Raum für Mutmaßungen offen. Also, wir meinen die IKEA-Ankündigung, nicht eure soeben ausgebauten Schwedisch-Kenntnisse. Zurück zum Thema: Haben die beiden Unternehmen hier lediglich eine Anpassung an das Benennungsschema des Möbelhauses vorgenommen? Oder war die Änderung nötig, da womöglich gar keine offizielle Partnerschaft besteht?

Wir glauben: Uns steht hier eine waschechte Partnerschaft zwischen Apple und IKEA ins Haus. Sonst würden die Schweden nicht so einen großen Wirbel um die Sache machen. Zumal es Apple sicher nicht gefallen würde, wenn ein anderes Unternehmen plötzlich mit "ÄPPLE" wirbt. Das dürfte ohne Absprache den schwedischen Obsthändlern vorbehalten sein.

Welches Produkt wird IKEA enthüllen?

Die spannendste Frage haben wir uns zum Schluss aufgespart – Sorry. Was genau wird IKEA am 30. Oktober zeigen? Es ist wahrscheinlich, dass uns Neues aus der Smart-Home-Sparte erwartet. Genau in diesem Bereich will sich die erfolgreiche Möbelhauskette weiterentwickeln. An ein extrem reparierbares "IPHÖNE", das ihr einzeln zusammensetzen müsst, glauben wir hingegen nicht.

Spannend wird, ob uns ein oder gleich mehrere Produkte unter dem "IKEA ❤ ÄPPLE"-Banner erwartet. Klar ist für uns: Die kommenden Geräte lassen sich vermutlich ideal ins Apple-Ökosystem integrieren. Ob hinter der PR-Aktion aber "nur" ein Smart-Home-Hub oder gleich mehrere intelligente Lautsprecher mit Siri (sofern wir hier schon von "intelligent" sprechen können) stehen, bleibt offen.

Wir sind gespannt darauf, was uns am 30. Oktober 2025 erwartet...

Die besten iPhones im Überblick Platz 1 Apple iPhone 17 Pro Max Zur Produktseite Preis zu Release: 1449 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Riesiges Top-Display

Antireflex-Display

Sehr schnell

Fantastische Akkulaufzeit

Sehr gute Kamera

Neues Unibody-Design

Schnelles Aufladen (40 W) Weniger Vielversprechend Teuer

Sehr groß Platz 2 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Max Zur Produktseite Preis zu Release: 1499 € Top Exzellentes Display

Hervorragende Kamera

Herausragende Leistung

Sehr lange Akkulaufzeit

Sehr hochwertig Flop Relativ langsames Aufladen

Apple Intelligence verspätet

Kamera-Taste hakelig Platz 3 Apple iPhone 17 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 1299 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Sehr gute Kamera

Sehr schnell

Sehr gute Akkulaufzeit

Hochwertig verarbeitet

Antireflex-Display

Sehr gute Selfie-Kamera

Schnelleres Aufladen als zuvor (40 W) Weniger Vielversprechend Teuer Platz 4 Apple iPhone 17 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Größeres Display als zuvor

Leistungsstark

Gute Akkulaufzeit

Gute Kamera

Antireflex-Display

Sehr gute Selfie-Kamera

Sehr gute Selfie-Kamera Weniger Vielversprechend Keine Telelinse Platz 5 Apple iPhone 15 Pro Max Zur Produktseite Preis zu Release: 1449 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend starkes Display mit 120 Hz

verbesserte Teleskopkamera

herausragende Performance Weniger Vielversprechend hoher Einstiegspreis

gleiche Design wie Vorgängermodell Platz 6 Apple iPhone 16 Plus Zur Produktseite Preis zu Release: 1099 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes Display

Top-Leistung

Hochwertiges Design

Action Button Weniger Vielversprechend Nur 60-Hz-Display Platz 7 Apple iPhone Air Zur Produktseite Preis zu Release: 1199 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Starke Leistung

Top-Display

Starke Leistung

Titan-Rahmen

Gute Display-Größe

Superdünn und leicht Weniger Vielversprechend Akkulaufzeit könnte besser sein

Nur eine Kamera

Kein SIM-Kartenslot Platz 8 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 1199 € Top Extrem schneller Prozessor

Starkes Kamera-Trio

Größeres Display

Exzellent verarbeitet Flop Immer noch langsames Aufladen

Neue Kamerasteuerung eher ein Gimmick

Apple Intelligence erst ab April 2025 verfügbar

Hoher Preis

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht