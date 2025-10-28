Aktuelle Handy-Deals
IKEA deutet Apple-Partnerschaft an: Was steckt hinter "Äpple"?

Ein Teaser für die mögliche IKEA und Apple Partnerschaft
Mit diesem Bild teasert IKEA die kommende Ankündigung an. Ungeduldige müssen jetzt in den sauren Apfel beißen und bis zur Enthüllung ausharren. Auf dieser Abbildung ist das übrigens schon geschehen: Der Apfel wurde zweimal angebissen. Das original Apple-Logo nur einmal. (© 2025 IKEA )
Artikel aktualisiert 28.10.25

Auch in unser Postfach ist eine mysteriöse Pressemitteilung von IKEA geflattert. Mit "IKEA ❤ ÄPPLE" verspricht der Möbelriese eine große Ankündigung. Wir wissen sogar schon, wann es so weit ist. Über die Details halte sich die Schweden aber noch bedeckt.

Neben den Worten "IKEA ❤ ÄPPLE" und dem obigen Bild bringt die Pressemitteilung nur die Frage "Was steckt dahinter?" mit. Und ein Datum: Am 30. Oktober 2025 möchte IKEA das Geheimnis lüften. Davon ab? Kein einziges Detail zu dem, was uns da erwartet. Das bekannte Möbelhaus möchte es spannend machen. Echte IKEA-Fans hätten vermutlich eine Botschaft erwartet, die man nach Anleitung Stück für Stück zusammensetzen muss – aber wir schweifen ab.

Gadget-Tipp: Dieser Amazon-Bestseller warnt Autofahrer vor Radarfallen

Offizielle Partnerschaft zwischen IKEA und Apple?

Was bei der mysteriösen Ankündigung direkt auffällt, ist die Schreibweise "ÄPPLE" – eine "eingeschwedete" Version von "Apple". Beziehungsweise die korrekte Übersetzung des Wortes "Apfel". Glückwunsch, ihr könnt jetzt ein Wort schwedisch sprechen.

Das lässt nun Raum für Mutmaßungen offen. Also, wir meinen die IKEA-Ankündigung, nicht eure soeben ausgebauten Schwedisch-Kenntnisse. Zurück zum Thema: Haben die beiden Unternehmen hier lediglich eine Anpassung an das Benennungsschema des Möbelhauses vorgenommen? Oder war die Änderung nötig, da womöglich gar keine offizielle Partnerschaft besteht?

Wir glauben: Uns steht hier eine waschechte Partnerschaft zwischen Apple und IKEA ins Haus. Sonst würden die Schweden nicht so einen großen Wirbel um die Sache machen. Zumal es Apple sicher nicht gefallen würde, wenn ein anderes Unternehmen plötzlich mit "ÄPPLE" wirbt. Das dürfte ohne Absprache den schwedischen Obsthändlern vorbehalten sein.

Welches Produkt wird IKEA enthüllen?

Die spannendste Frage haben wir uns zum Schluss aufgespart – Sorry. Was genau wird IKEA am 30. Oktober zeigen? Es ist wahrscheinlich, dass uns Neues aus der Smart-Home-Sparte erwartet. Genau in diesem Bereich will sich die erfolgreiche Möbelhauskette weiterentwickeln. An ein extrem reparierbares "IPHÖNE", das ihr einzeln zusammensetzen müsst, glauben wir hingegen nicht.

Spannend wird, ob uns ein oder gleich mehrere Produkte unter dem "IKEA ❤ ÄPPLE"-Banner erwartet. Klar ist für uns: Die kommenden Geräte lassen sich vermutlich ideal ins Apple-Ökosystem integrieren. Ob hinter der PR-Aktion aber "nur" ein Smart-Home-Hub oder gleich mehrere intelligente Lautsprecher mit Siri (sofern wir hier schon von "intelligent" sprechen können) stehen, bleibt offen.

Wir sind gespannt darauf, was uns am 30. Oktober 2025 erwartet...

