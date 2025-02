Samsung Galaxy A36: Diese Bilder zeigen das günstige Handy schon jetzt

Kaum ist die Galaxy-S25-Reihe offiziell, rücken die nächsten Modelle von Samsung in den Fokus. Nach Bildern zum Galaxy A56 zeigt sich nun das Galaxy A36.

Die Bilder stammen von Leaker Evan Blass und zeigen das Galaxy A36 von allen Seiten. Beim Design bleibt Samsung offenbar auf vertrautem Kurs: Das Modell erinnert stark an seinen Vorgänger.

Wie beim A56 fällt jedoch ein Unterschied ins Auge – die Kameras sind nun in einer sogenannten Kamera-Insel untergebracht. Auch die Farbpalette wurde überarbeitet: Neben den klassischen Optionen in Schwarz und Weiß könnt ihr euch auf frische Varianten in Grün und Lila freuen. Damit verschwinden die Farben Pink und Gelb des Galaxy A35 aus dem Programm.

Design bleibt, Kamera-Upgrade möglich

Die Hauptkameras des A36 sollen die gleichen Specs aufweisen wie beim A35, so die Gerüchte. Dafür könnte Samsung bei der Frontkamera eine Schippe drauflegen und diese mit einem neuen 12-MP-Sensor ausstatten. Das würde die Selfie-Qualität verbessern. Auch beim Gehäuse gibt es Mutmaßungen: Das Gerät soll etwas schlanker und höher ausfallen als der Vorgänger.

Wann kommt das Galaxy A36?

Der genaue Launch-Termin ist noch ein Rätsel. Doch da das Galaxy A35 vor fast einem Jahr auf den Markt kam, dürfte die Vorstellung des neuen Modells nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die A-Reihe gehört zu Samsungs beliebtesten Budget-Smartphones – ein Grund mehr, gespannt auf die offiziellen Ankündigungen zu warten.

