Vor ein paar Jahren noch belächelt, machen Smartphones aus China mittlerweile den etablierten Anbietern aus USA und Südkorea vor allem beim Preis ernsthafte Konkurrenz. Wir stellen euch hier unsere Auswahl an China-Handys mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis vor.

Immer mehr Hersteller aus dem Land der Mitte drängen mittlerweile auf den europäischen Markt, wo sie zunehmend Anteile von Firmen wie Samsung oder Apple für sich beanspruchen. Aufgrund des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses kommen die China-Handys bei den Nutzern gut an. So finden sich in unterschiedlichen Preissegmenten absolute Preis-Leistungs-Kracher, die viel Ausstattung für die bezahlte Summe bieten. Wir stellen nachfolgend einige unserer Favoriten vor.

Xiaomi Mi 11: Elegantes China-Handy für Foto-Enthusiasten

Eines der stärksten China-Handys aktuell: Xiaomi Mi 11 (© 2021 Xiaomi )

Auch wenn das Xiaomi Mi 11 zur oberen Preisschicht gehört, bietet das elegante China-Handy viele sehenswerte Features für die verlangte Summe. Das Smartphone lässt kaum Wünsche offen und ist mittlerweile oft günstiger als vergleichbare Konkurrenz-Geräte zu haben.

Das Xiaomi Mi 11 richtet sich vor allem an kreative Film- und Foto-Enthusiasten. Wenn ihr es liebt, euer Leben in Standbildern festzuhalten, ist die Hauptkamera mit einer 108-MP-Auflösung auf jeden Fall interessant. Ihr filmt lieber? Dann könnten euch die integrierten Effekte (Zauber-Zoom, langsamer Verschluss, Zeit einfrieren, Zeitraffer bei Nacht, "parallele Welten", Standbild-Video) neugierig machen. Auch das Curved-AMOLED-Display des Mi 11 begeistert durch reichlich Platz und einer 6,81-Zoll-Diagonale. Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer Auflösung von 3200 x 1440 Pixeln ist das Bild zudem knackscharf.

Der 5G-fähige Chipsatz Snapdragon 888 ist derzeit das Top-Modell des Herstellers Qualcomm und bietet zusammen mit mindestens 8GB RAM höchste Leistung für jedes Spiel und jede erdenkliche Aufgabe. Dank Lautsprechern von HiFi-Größe Harman Kardon klingt das Smartphone auch gut. Die Abspielsoftware ist obendrein für Hi-Res Audioinhalte zertifiziert. Auch am Lieferumfang spart das Unternehmen nicht: Das Xiaomi Mi 11 kommt mit einem 55-Watt-Schnelllade-Netzteil, Kabel, Adapter und Schutzhülle direkt in der Box, während anderer Hersteller nur noch ein Kabel beilegen. Insgesamt ein starkes Paket zum mittlerweile etwas gefallenen Preis.

Poco X3 Pro: Günstiges Gaming-Smartphone

Das Xiaomi Poco X3 Pro unterscheidet sich visuell kaum von der Basis-Version (© 2021 Xiaomi )

Mit dem Poco X3 Pro hat Xiaomi eine aufgebohrte Version des im letzten Jahr gefeierten Preis-Leistungs-Tipps "Poco X3" vorgestellt. Der mittlerweile als eigenständige Marke etablierte Name "Poco" lässt preisbewusste Gamer aufhorchen. Für rund 250 Euro bekommt ihr mit dem 4G-Smartphone Poco X3 Pro vor allem Rechenleistung.

Der Qualcomm Snapdragon 860 ist eine Neuauflage eines älteren High-End-Chipsatzes. Zusammen mit 6 GB RAM übertrifft er auch einige höher angesiedelte Mittelklasse-Smartphones. Das 6,67 Zoll große Full-HD-Plus-Display bietet zudem sogar eine hohe Bildwiederholrate von 120 Hz, die Animationen und kompatible Spiele noch flüssiger wirken lässt. Eine Kombination, die man in diesem Preisbereich nur schwer findet.

Bei der Kamera müsst ihr dafür Abstriche machen. Für Schnappschüsse reicht die 48-MP-Hauptkamera allerdings problemlos aus. Komplettiert wird das Viergespann durch eine schwächere 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und einen Makro- sowie Tiefensensor mit jeweils 2 MP. Mit einem 5160 mAh starken Akku macht das Poco X3 Pro dafür nicht so schnell schlapp und bietet außerdem einen erweiterbaren 128-GB-Basisspeicher. Sucht ihr vor allem Leistung und Ausdauer für wenig Geld, ist das Poco X3 Pro eines der besten China-Handys.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: Viel Kamera für wenig Geld

Das Xiaomi Redmi Note 10 Pro beeindruckt mit einer 108-MP-Kamera (© 2021 Xiaomi )

Das Redmi Note 10 Pro von Xiaomi richtet sich vor allem an Nutzer, die ein günstiges China-Handy mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis im Kamerabereich suchen. Das 4G-fähige Smartphone ist für gerade einmal 280 Euro in Deutschland erhältlich und fokussiert sich auf eine starke 108-MP-Hauptkamera und ein AMOLED-Display mit hoher Bildwiederholrate. Eine Kombination, die in dieser Preisklasse wirklich selten ist.

Das 6,67 Zoll große Display bietet euch nicht nur eine ausreichend scharfe Full-HD-Plus-Auflösung, sondern auch eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Vor allem Menü-Animationen und das Scrollen durch Listen wirken dadurch besonders geschmeidig.

Neben der 108-MP-Hauptkamera, die besonders hochauflösende Bilder liefert, könnt ihr außerdem einen 8-MP-Ultraweitwinkel-, einen 5-MP-Makro und 2-MP-Tiefensensor nutzen. Angetrieben wird das Smartphone vom Mittelklasse-Chip Snapdragon 732G, der eine gute Alltagsperformance ermöglicht, bei Spielen aber schnell an Grenzen stößt. Für Platz und Ausdauer ist gesorgt: Der 5020-mAh-Akku dürfte dank FHD-Plus-Auflösung trotz höherer Bildrate mindestens einen Tag durchhalten. In der Basisversion stehen euch zudem 64 GB erweiterbarer Speicher zur Verfügung. Wollt ihr ein sehr günstiges Smartphone mit starker Hauptkamera und schickem Display, bietet das Redmi Note 10 Pro viel fürs Geld.

Oppo Find X3 Lite: Ausgewogenes 5G-Handy

Das Find X3 Lite ist der kleine Bruder des Find X3 Pro (© 2021 CURVED )

Wer jetzt bereits auf das Netz der Zukunft setzen möchte, sollte sich das Oppo Find X3 Lite anschauen. Das günstigste Modell der Find-X3-Serie kann mit einem schicken Design, robuster Gesamtausstattung und 5G-Unterstützung überzeugen. Das 6,43 Zoll große AMOLED-Display löst in Full-HD-Plus auf und stellt Inhalte mit 90 Hz flüssig dar. Der Qualcomm Snapdragon 765G ermöglicht nicht nur die 5G-Verbindung, sondern sorgt auch für ordentliche Leistung im oberen Mittelklassebereich. Das alltägliche Arbeitstempo ist schnell und selbst aktuelle Spiele laufen zusammen mit 8 GB RAM problemlos, wenn auch nicht immer auf der höchsten Qualitätsstufe.

Bei der Quad-Kamera setzt Oppo auf einen 64-MP-Haupt- und einen 8-MP-Ultraweitwinkelsensor. Außerdem ist auf der Rückseite eine 2-MP-Makrokamera und ein 2-MP-Tiefensensor integriert. Für höher auflösende Selfies verbaut der Hersteller eine 32 MP starke Frontkamera in einem Punch Hole. Der 4300-mAh-Akku bringt euch durch den Tag und lässt sich in der Not superschnell mit 65 Watt kabelgebunden aufladen. Für Apps, Fotos, oder Spiele hält das Find X3 Lite 128 GB internen Speicherplatz bereit, der nicht erweiterbar ist.

Mit dem Oppo Find X3 Lite bekommt ihr für circa 450 Euro ein ausgewogenes Gesamtpaket mit 5G-Unterstützung, das sich nicht nur auf eine Teilausstattung konzentriert. Die Kombination aus einem Glasrücken und Aluminiumrahmen vermittelt zudem ein hochwertigeres Gefühl als Plastikelemente von günstigeren Smartphones.

Xiaomi Redmi 9T: China-Handy für Einsteiger

Das Xiaomi Redmi 9T gibt es in besonders bunten Farben (© 2021 Xiaomi )

Wenn es um China-Handys geht, ist Xiaomi aufgrund der breit gefächerten Auswahl schwer zu umgehen. Das Xiaomi Redmi 9T richtet sich an Einsteiger mit einem stark begrenzten Budget. Mit Blick auf den UVP von gerade einmal rund 170 Euro kann sich die Ausstattung sehen lassen. Das 6,53 Zoll große LC-Display stellt eure Inhalte in Full-HD-Plus dar. Die 8-MP-Frontkamera ist dabei in eine tropfenförmige Aussparung integriert. Alltagstaugliche Performance liefert der Snapdragon 662 und wird dabei von 4 GB Arbeitsspeicher unterstützt.

Das Redmi 9T bietet eine Kombination, die für alltägliche Medien-Apps oder Messenger genügt. Für grafisch anspruchsvolle Spiele reicht die Leistung hingen oft nicht aus. Die Vierfach-Kamera eignet sich vor allem mit der 48-MP-Haupt- und 8-MP-Ultraweitwinkellinse für gelegentliche Fotos bei guten Lichtverhältnissen. Aber auch eine 2-MP-Makrokamera und ein Tiefensensor für Bildeffekte sind mit an Bord. Videos sind jedoch auf eine Full-HD-Auflösung limitiert.

Mit dem monströsen 6000-mAh-Akku glänzt das Smartphone hingegen wieder und liefert viel Ausdauer für mehr als einen Tag. Der 64 GB große Speicher lässt sich über den Triple-Slot auch mit eingesetzter Dual-SIM durch eine microSD-Karte erweitern. Wenn ihr ein sehr günstiges China-Handy mit langer Ausdauer und ausreichender Alltagsperformance sucht, könnte das Xiaomi Redmi 9T die richtige Wahl sein.

