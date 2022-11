iPhone 11: Lohnt sich der Kauf auch 2022 noch?

Bei Apple fällt die Auswahl zwischen den iPhone-Generationen nicht leicht. Viele von euch fragen sich sicher vor dem Kauf, ob auch ältere Geräte heute noch genügend Leistung mit sich bringen. Wir verraten euch hier, ob sich das iPhone 11 2022 noch lohnt und welche Alternativen ihr in Betracht ziehen solltet.

Vor- und Nachteile des iPhone 11 8.5 /10 CURVED-Score Apple iPhone 11 Top Top Leistung

Solide Verarbeitung

Gute Kamera Flop Dicker Displayrahmen

Glasrückseite verschmiert leicht

LCD statt OLED-Display

iPhone 11: Was ihr geboten bekommt

Das iPhone 11 wurde im September 2019 veröffentlicht. Zusammen mit dem iPhone 11 Pro und Pro Max tritt diese Generation das Erbe des beliebten iPhone XR und iPhone XS an. Das Standardmodell der 11. Generation bietet euch ein 6,1 Zoll großes LCD. Dieses löst mit 1792 x 828 Pixeln ausreichend scharf auf und hat damit eine Pixeldichte von rund 326 ppi.

Geschützt wird das Display des iPhone 11 durch kratzresistentes Glas. Zudem bekommt ihr eine IP68-Zertifizierung geboten. Dadurch ist das Apple-Handy vor Staub und Wasser geschützt. Offiziell kann das iPhone 11 sogar bis zu 30 Minuten in bis zu zwei Meter tiefem Wasser überstehen.

Das iPhone 11 bietet auch 2022 noch genug Leistung zum Surfen sowie für Apps und Games (© 2019 CURVED )

Die inneren Werte des Geräts, stellen uns auch vor die Frage, ob sich das iPhone 11 2022 noch lohnt. Apple setzte hier auf den A13 Bionic, der immer noch ausreichend Leistung für die meisten aktuellen Apps und Games mit sich bringt. Mittlerweile gibt es aber auch potentere Prozessoren auf dem Markt. Beim Akku hat Apple auf 3110 mAh gesetzt. Damit hält auch das ältere iPhone einen Tag ohne Ladepause durch.

Zu guter Letzt bekommt ihr beim iPhone 11 eine Dual-Kamera geboten. Dabei lösen Weit- und Ultraweitwinkel mit jeweils 12 MP auf. Mehr Megapixel bieten auch die Nachfolger nicht. Erst mit dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max hat Apple zumindest die Kameraauflösung der Hauptlinse auf 48 MP erhöht. Aufgrund hervorragender Bildsensoren bieten aber auch alle iPhones mit 12 MP eine sehr gute Fotoqualität. Mehr zum Handy erfahrt ihr in unserem iPhone 11 Test.

Nachfolgend listen wir für euch einmal die technischen Daten der letzten iPhone-Generationen auf. Anhand dieser Liste könnt ihr schnell erfassen, was sich seit Release des iPhone 11 bei Apple getan hat. Natürlich bieten neuere Modelle in allen wichtigen Kategorien noch mehr Power. Aber die 11er-Generation schlägt sich dennoch nicht schlecht:

Das iPhone 11 im Vergleich zu den Nachfolgern (in chronologischer Reihenfolge) Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Apple Apple Modell iPhone 11 iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14 Display und Gehäuse Display-Größe 6.1 Zoll 6.1 Zoll 6.1 Zoll 6.1 Zoll Auflösung 1792x828 Pixel 2532x1170 Pixel 2532x1170 Pixel 2532x1170 Pixel Pixeldichte 326 ppi 460 ppi 460 ppi 460 ppi Technologie IPS OLED OLED OLED Frequenz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz Maße Größe 150.9x75.7x8.3 mm 146.7x71.5x7.4 mm 146.7x71.5x7.65 mm 146.7x71.5x7.8 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 194 g 164 g 173 g 172 g Leistungsmerkmale Chipsatz Apple A13 Bionic Apple A14 Bionic A15 Bionic A15 Bionic Taktrate Bis zu 2.65 GHz bis zu 3.1 GHz Bis zu 3.2 GHz Bis zu 3.2 GHz AnTuTu 606.536 Punkte 703.196 Punkte 777.005 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 4 GB RAM 4 GB RAM 4 GB RAM 6 GB RAM Interner Speicher 64/128/256 GB 64/128/256 GB 128/256/512 GB 128/256/512 GB Akkuleistung Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 10 h Videowiedergabe: Bis zu 11 h Videowiedergabe: Bis zu 19 h Sicherheit Face ID Face ID Face ID Face ID Betriebssystem iOS 13 (ab Werk) iOS 14 (ab Werk) iOS 15 (ab Werk) iOS 16 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse Lightning Lightning Lightning Lightning Dual-SIM Ja Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Preis UVP Ab 799 Euro (UVP) Ab 899 Euro (UVP) Ab 899 Euro (UVP) Ab 999 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

iPhone 11 vs. iPhone 14: Wo sind die Unterschiede?

Beim Vergleich zwischen iPhone 14 und iPhone 11 dürfte klar sein, welches Gerät als Sieger hervorgeht. Denn immerhin sind einige Jahre zwischen den beiden Apple-Handys ins Land gezogen. Wichtiger ist hier also, wie gut das ältere Modell hier noch mithalten kann.

Beim aktuellen iPhone setzt der Hersteller zwar immer noch auf ein 6,1-Zoll-Display, doch bietet dieses OLED-Technologie. Dadurch werden Inhalte farbenfroher und kontrastreicher als auf dem LC-Screen des iPhone 11 dargestellt. Was die Foto-Details angeht, liegt das iPhone 14 ebenso vorne. Identisch sind hingegen das Kamera-Setup an sich (Weitwinkel und Ultra-Weitwinkel) sowie die 12 Megapixel je Linse.

Das iPhone 14 bringt im Vergleich zum älteren Modell einige Vorzüge mit sich. (© 2022 CURVED )

Die Auflösung hat sich auf 2532 x 1170 Pixel erhöht. Und auch die Pixeldichte ist mit 460 ppi deutlich höher. Selbst beim Schutz des iPhones hat Apple nachgelegt. Bei der 14. Generation bekommt ihr weiterhin eine IP68-Zertifizierung, die aber nun bis zu 30 Minuten in bis zu sechs Meter tiefem Wasser abdeckt.

Das größte Upgrade liegt aber (neben der höheren Kameraqualität) beim Prozessor. Der A15 Bionic steckte zwar bereits im iPhone 13, bietet aber im Vergleich zum iPhone 11 nochmals mehr Leistung. In Verbindung mit 6 GB RAM habt ihr keinerlei Probleme mit Multitasking oder aufwendigeren Games. Die Leistungs-Upgrades haben aber auch ihren Preis. Zum Launch kostete das iPhone 14 999 Euro – und auf absehbare Zeit wird sich daran auch wenig ändern. Allein deshalb könnte sich das iPhone 11 2022 auf den ersten Blick noch lohnen.

Mit dem A13 des älteren Modells könnt ihr aktuelle Games zocken, euch über niedrige Ladezeiten freuen und ein insgesamt flüssiges Benutzererlebnis erwarten. Foto-Freunde Mit einem neueren iPhone bekommt ihr von all dem aber noch mehr.

iPhone 11 vs. iPhone SE (2022): Eine Alternative?

Eine günstigere Alternative zum aktuellen Flaggschiff könnte das iPhone SE (2022) sein. Allerdings nur dann, wenn ihr auch mit einem kleineren Smartphone zurechtkommt. Denn das iPhone SE (2022) hat ein 4,7 Zoll großes Display mit LCD-Technologie. Es löst mit 1334 x 750 Pixeln bei einer Pixeldichte von 326 ppi auf. Das iPhone 11 bietet eine etwas höhere Auflösung bei gleicher Pixeldichte.

Mit dem kompakten Smartphone bekommt ihr zudem eine IP67-Zertifizierung. Dadurch ist das SE-Modell etwas schlechter gegen Wasser geschützt als die anderen beiden Modelle. Es hält offiziell rund 30 Minuten in ein Meter tiefem Wasser durch, bevor ihr Schäden befürchten müsst.

Der Vorteil des iPhone SE (2022) im Vergleich zum iPhone 11 liegt vor allem beim Prozessor. Hier hat Apple ebenfalls auf den A15 Bionic gesetzt. Damit bekommt ihr deutlich mehr Power, ohne den Premium-Preis für ein Flaggschiffmodell zu bezahlen.

Fazit: Lohnt sich das iPhone 11 2022 noch?

Wenn ihr darüber nachdenkt, euch ein iPhone 11 zu kaufen, erwartet euch womöglich ein guter Deal – je nachdem, was ihr erwartet. Neuere Apple-Modelle sind dem Handy zwar klar überlegen, doch die Android-Mittelklasse kann das iPhone 11 auch heute noch aufmischen. Aktuell (Stand: November 2022) bezahlt ihr für ein gebrauchtes iPhone 11 bei einigen Händlern rund 380 Euro. Auch bei Tarifbundles gibt es das eine oder andere Schnäppchen.

Für die meisten Aufgaben im Alltag ist das iPhone 11 noch schnell genug. Auch die Fotoqualität kann selbst 2022 noch überzeugen. Nur bei Dunkelheit bleibt das Modell deutlich hinter seinen Nachfolgern zurück. Kurzum: Wer ein schickes Apple-Handy mit wenig Rand auf der Front sucht und dafür wenig Geld ausgeben will, könnte mit dem iPhone 11 glücklich werden. Wir gehen davon aus, dass Apple für das Handy mindestens zwei weitere Jahre lang Updates ausrollt. Sprich: iOS 17 und iOS 18 sollten noch auf dem Smartphone ankommen.

Die Frage ist, was bekommt ihr, wenn ihr doch mehr Geld als für das iPhone 11 in die Hand nehmt? Ein neues iPhone SE (2022) kostet rund 470 Euro (Stand: November 2022). Das Design ist hier zwar etwas altbackener als beim 11er-Modell. Dafür gibt's mehr Leistung und schätzungsweise fünf statt zwei Jahre an Software-Updates. Das SE wäre demnach die bessere Entscheidung, wenn ihr mehr als zwei Jahre lang ein Handy mit aktuellen Betriebssystem nutzen wollt.

Falls euer geplantes Budget flexibel ist, empfehlen wir euch ebenso einen Blick auf das iPhone 13 oder das aktuelle Modell iPhone 14. Gerade wenn ihr euer Smartphone drei Jahre oder länger nutzen wollt, ist der Griff zu einem aktuelleren Modell in der Regel die sicherere Wahl. Besonders mit Blick auf die technische Ausstattung: Ein Handy aus 2022 dürfte sich beispielsweise im Jahr 2025 deutlich weniger antik anfühlen als ein Modell aus dem Jahr 2019.

