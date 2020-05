Es gibt Smartphones, die kosten etliche Tausend Euro. Wer nicht so viel für ein Gerät ausgeben möchte, der findet hier Hilfe. Die besten Smartphones unter 200 Euro bieten ebenfalls viele Funktionen. Sie können Musik wiedergeben, tolle Fotos aufnehmen und natürlich eignen sie sich ebenso wie ihre hochpreisigen Artgenossen für WhatsApp, Candy Crush und Co..

Um die Auswahl eines der besten Smartphones unter 200 Euro zu vereinfachen, möchten wir hier ein paar Grundlagen zur Ausstattung erklären. Allgemein wird der Markt für Smartphones in drei Segmente unterteilt. Premium-Geräte besitzen in der Regel die schnellsten verfügbaren Chipsätze, die besten Kameras, die hochauflösendsten Displays und die neuesten technischen Features. Sie kosten aber in der Regel auch mehr und sogar deutlich mehr als 500 Euro.

Es gibt sogar Handys für 100 Euro

Einsteiger-Geräte gibt es zum Teil auch schon für um die 100 Euro. Smartphones zu diesem Preis besitzen häufig aber gleich mehrere Schwachpunkte, die den Nutzer schnell vor Probleme stellen. In den meisten Fällen ist das Display so grob aufgelöst, dass Pixel erkennbar sind. Die Leistung ist mäßig und das häufigste Problem: Der Speicher ist oft so knapp bemessen, dass er nach einer Weile schon allein durch den Gebrauch von WhatsApp aus allen Nähten platzt.

Mittelklasse-Smartphones decken preislich das große Spektrum zwischen Einsteiger- und Premium-Modellen ab. Zwar kosten sie auch häufig mehr als 200 Euro, jedoch kann ein gut ausgestattetes Exemplar nach einer Weile auf dem Markt in den gesuchten Preisrahmen rutschen. Zu alt sollte ein Smartphone auch nicht sein, da ein ehemals schneller Chipsatz irgendwann nicht mehr mithalten kann. Noch wichtiger ist aber, dass alte Android-Smartphones nach einer Weile keine Software-Updates mehr vom Hersteller erhalten.

Solide Smartphones ohne große Schwächen gibt es für unter 200 Euro. (© 2020 CURVED)

Handy unter 200 Euro gesucht: Gute Kamera, genügend Speicher und Akku

Der Bereich, auf den wir uns bei der Suche nach den besten Smartphones unter 200 Euro konzentrieren, ist der Grenzbereich zwischen Mittelklasse- und Einsteiger-Modellen. Hier sind nämlich die ersten Geräte zu finden, die eine solide Ausstattung besitzen und dabei nicht zu alt sind.

Unsere Empfehlung

Im folgenden stellen wir euch unsere Auswahl der besten Smartphones unter 200 Euro vor. Da sich der Markt beispielsweise durch Preissenkungen und Neuerscheinungen schnell verändern kann, sei hier noch darauf hingewiesen, dass die Geräte inklusive ihrer jeweiligen Preise im Mai 2020 recherchiert wurden. Im Laufe des Jahres werden wir die Auswahl aber immer wieder aktualisieren und ergänzen.

Xiaomi Redmi Note 8T - Gutes Rundum-Paket für unter 200 Euro

Der chinesische Hersteller Xiaomi ist generell bisher dafür bekannt, die Preise der großen Konkurrenten Apple und Samsung deutlich zu unterbieten. Das gilt nicht nur im Bereich der Flaggschiff-Modelle aus dem Premium-Sektor, sondern auch für Mittelklasse- und Einsteiger-Smartphones. Da für uns in diesem Fall nur die besten Smartphones unter 200 Euro interessant sind, blicken wir außerdem gezielt auf die Redmi-Modelle. Mit dieser Kennzeichnung versieht Xiaomi nämlich seine besonders günstigen Geräte.

Das Xiaomi Redmi Note 8T kostet um die 180 Euro und glänzt vor allem mit seiner besonders gut abgestimmten Ausstattung. Die Kamera liefert gute Fotos, der Akku ist groß und der Speicher bietet mit 64 GB genügend Platz für allerhand Musik, Videos und Bilder. Weitere Details könnt ihr in unserem Xiaomi Redmi Note 8T Test nachlesen.

Das Xiaomi Redmi Note 8T kostet keine 200 Euro und besitzt dennoch eine Vierfach-Kamera. (© 2020 CURVED)

Huawei P30 lite - Vorjahresmodell lohnt sich immer noch

Das Huawei P30 Lite ist ein Smartphone von 2019. Als günstiger Ableger der Top-Modelle P30 und P30 Pro fand das Gerät im vergangenen Jahr viele Käufer. Anfang 2020 ist zwar eine leicht aufgebohrte Neuauflage mit dem Beinamen "New Edition" erschienen, doch spielt sie mit einem Preis von knapp unter 300 Euro an dieser Stelle keine Rolle. Das sehr ähnliche Original von 2019 ist allerdings im Preis gesunken und mittlerweile für etwa 200 Euro zu haben.

Wie das Xiaomi-Gerät bietet auch das P30 Lite für den recht niedrigen Preis ein gutes Gesamtpaket. Die Dreifach-Kamera leistet weit mehr als die Module der meisten Einsteiger-Smartphones, auch wenn sie keine 4K-Videos aufnehmen kann. Das Display löst mit 2312 x 1080 Pixeln ausreichend hoch auf und für eine solide Systemleistung ist auch gesorgt. Alles Weitere erfahrt ihr in unserem Huawei P30 Lite Test.

Das Huawei P30 lite hat im Frühjahr 2020 sein Update auf Android 10 erhalten. (© 2019 CURVED)

Samsung Galaxy A20e - Auch Samsung kann niedrige Preise

Auch wenn Samsung sich nach Apple ebenfalls dazu entschlossen hat, Smartphones für über 1000 Euro anzubieten. so hat der Hersteller aus Südkorea doch auch weit günstigere Geräte im Angebot. Das Galaxy A20e ist der etwas günstigere und kompaktere Verwandte des A30s und für etwa 150 Euro zu haben.

Echte Besonderheiten bietet das Gerät eigentlich nicht. Android 10 ist für das Galaxy A20e per Update bereits verfügbar. Die Kamera ist in Ordnung und die Kombination aus Exynos-7-Chipsatz und 3 GB RAM bietet genug Leistung für einfache Spiele, Messenger und Co. Der Akku ist mit 3.000 mAh für das immerhin 5,8 Zoll große Display nicht unbedingt üppig bemessen. Dafür unterstützt das A20e die Verwendung von zwei SIM-Karten. Weitere Details findet ihr in unserem Vergleich von Samsung Galaxy A20e, A50 und A70 von 2019.

Huawei P Smart 2019

Noch etwas günstiger als Huaweis P30 Lite ist das Huawei P Smart 2019 zu bekommen. Gerade Kamera und Display leisten für den vergleichsweise geringen Preis einiges, womit das P Smart 2019 auch zu den besten Handys unter 200 Euro zählt.

Zu den Schwächen zählt beispielsweise, dass der Hersteller hier noch auf den altbewährten microUSB-Anschluss setzt und dem Gerät noch keinen USB-C-Port verpasst hat. Wer sich damit arrangieren kann, erhält aber für vergleichsweise wenig Geld einiges an Ausstattung. Unser Test des Huawei P Smart 2019 inklusive Video beantwortet alle Fragen rund um das Gerät.

Honor 9X: Smartphone unter 200 Euro mit Pop-Up-Kamera

Auch zu Huaweis Honor-Reihe zählt ein solides Gerät mit einem Preis unter 200 Euro. Zumindest die Basis-Variante mit 4 GB RAM ist zu diesem Kostenpunkt zu haben. Speicher und Akku sind ausreichend vorhanden. Die Geschwindigkeit des verbauten Chipsatzes ist in etwa auf einem Level mit den anderen hier genannten Smartphones. Eine Besonderheit stellt beim Honor 9X von 2019 die Frontkamera dar, die auf Knopfdruck nach oben aus dem Gehäuse herausfährt (Pop-Up-Kamera genannt). Für ein Smartphone unter 200 Euro ist so ein Feature keine Selbstverständlichkeit.