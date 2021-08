Die besten Smartphones bis 200 Euro bieten viele Funktionen. Sie können Musik abspielen, tolle Fotos aufnehmen und natürlich eignen sie sich ebenso wie ihre hochpreisigen Artgenossen für WhatsApp, Candy Crush und Co. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, wird hier fündig.

Der Bereich, auf den wir uns bei der Suche nach den besten Smartphones bis 200 Euro konzentrieren, ist der Grenzbereich zwischen Mittelklasse- und Einsteiger-Modellen. Hier sind nämlich die ersten Geräte zu finden, die eine solide Ausstattung besitzen und dabei trotzdem preiswert bleiben.

Inhaltsverzeichnis

Smartphone bis 200 Euro: Gute Kamera, genügend Speicher und Akku

Im Folgenden stellen wir euch unsere Auswahl der besten Smartphones bis 200 Euro vor. Da sich der Markt beispielsweise durch Preissenkungen und Neuerscheinungen schnell verändert, sei hier noch darauf hingewiesen, dass wir die Geräte inklusive ihrer jeweiligen Preise im August 2021 recherchiert haben. Im Laufe des Jahres aktualisieren und ergänzen wir die Auswahl aber immer wieder.

Samsung Galaxy A12: Auch Samsung kann niedrige Preise – und große Akkus

Auch wenn Samsung sich nach Apple ebenfalls dazu entschlossen hat, Smartphones für über 1000 Euro anzubieten, so hat der Hersteller aus Südkorea doch auch weit günstigere Geräte im Angebot. Das Samsung Galaxy A12 (hier mit Vertrag) ist das preiswerteste Gerät im Lineup von Samsung für gerade einmal 119 Euro in der 32-GB-Version.

Das Galaxy A12 ist Samsungs Einsteiger-Handy (© 2021 Samsung )

Mit 5000 mAh ist der Akku recht großzügig bemessen, sodass ihr unterwegs euch keine Gedanken um den Stromspeicher machen braucht. Auch die Vierfach-Kamera mit maximal 48 MP tut ihren Dienst ausreichend gut, Haupt- und Ultraweitwinkelkamera liefern bei Tageslicht gute Fotos. Makro- und Tiefensensor sind bei der Kamera mehr als Gimmick zu verstehen und auch die Aufnahmen bei wenig Licht lassen zu wünschen übrig. Bei dem Preis wollen wir hier allerdings nicht zu sehr meckern.

Auch bei der Leistung dürft ihr nicht zu viel erwarten, denn hier schlummert lediglich ein günstiger Chipsatz von Mediatek unter der Haube. Für Facebook, Youtube und Co. reicht das noch locker aus, aber 3D-Spiele zwingen das Handy schnell in die Knie. Auch mit etwas längeren Ladezeiten müsst ihr bei diesem Gerät hin und wieder leben.

Xiaomi Redmi 9T: Note-Zwilling mit mehr Kameras & Akku

Für teilweise schon unter 150 Euro und noch einmal weniger als der "beinahe Zwilling" Note 9T, bekommt ihr das Redmi 9T von Xiaomi. Das Display ist ebenfalls 6,53 Zoll groß und löst in Full-HD-Plus auf. Nur die Frontkamera wurde nicht in einem Loch, sondern einer tropfenförmigen Aussparung am oberen Rand untergebracht. Der erweiterbare 64-GB-Speicher und 4 GB RAM bleiben beim Xiaomi Redmi 9T (hier mit Vertrag) ebenfalls gleich.

Xiaomi Redmi 9T in Rot: Wie auch das Note 9T mit einem wasserabweisenden Film ausgestattet (© 2021 Xiaomi )

Unterschiede gibt es vor allem beim Prozessor, der Kamera und dem Akku. Der verbaute Snapdragon 662 ist etwas schwächer als die MediaTek-Variante, reicht für alltägliche Apps, Videos und Chats aber vollkommen aus.

Bei der Vierfach-Kamera kommt zum 48-MP-Hauptsensor noch eine 8-MP-Ultraweitwinkellinse hinzu. Videos nimmt das Redmi 9T allerdings nur in Full-HD auf. Beim Akku punktet das günstigere Modell dann wieder: 6000 mAh dürften für noch mehr Ausdauer sorgen. Könnt ihr auf 5G verzichten und wollt eine besonders lange Akkulaufzeit, ist das Redmi 9T einen Blick wert.

Huawei P40 Lite: Starke Hardware mit Umweg

Für knapp 300 Euro startete das Huawei P40 Lite (hier mit Vertrag) in Deutschland, inzwischen zählt es preislich aber zu den Smartphones bis 200 Euro. Und schon für den Vollpreis konnte das Gerät als Einstiegsversion der Huawei-P40-Flaggschiffe überzeugen. Ein 4.200-mAh-Akku, 128 GB Speicher und der gute Kirin-810-Chipsatz sind auch ausreichend für Vielnutzer.

Das Huawei P40 Lite kann vor allem durch die Hardware überzeugen. (© 2020 CURVED )

Die Kamera ist zwar nicht so gut wie bei den anderen P40-Modellen, liefert beim Huawei P40 Lite aber doch sehenswerte Ergebnisse. Wenn ihr euch selbst ein Bild davon machen wollt, dann ist unserer Test zum P40 Lite zu empfehlen. Da gibt es auch noch einmal alle Details zum Gerät. Größtes Manko sind die fehlenden Google-Dienste, wobei Huawei hier in der AppGallery mit Hochdruck an Alternativen arbeitet und sich auch einige Workarounds finden lassen.

Oppo A53s: 90 Hertz für kleines Geld

Wenn ihr viel durch Social Media scrollt, dann hat das Oppo A53s ein besonderes Schmankerl für euch. Denn mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz sind alle Bewegungen auf dem Bildschirm sehr flüssig und fühlen sich direkt besser an. Auch Spiele profitieren von dieser Technik, allerdings erreicht der Einsteiger-Chipsatz bei grafikintensiven Games nicht die dafür notwendige Bildrate. Trotzdem ist das Feature in dieser Preisklasse ein echtes Plus.

Der Bildschirm des Oppo A53s besitzt leider nur eine Auflösung von 1600 x 720 Pixeln. (© 2020 CURVED )

Die Dreifach-Kamera auf der Rückseite ist vielleicht die auffälligste Schwachstelle des Oppo A52s. Hier bekommt ihr bei Tageslicht zwar ordentlich Ergebnisse, aber andere Modelle in dieser Preisklasse haben die Nase vorn.

Dafür kann Oppo im Bereich Leistung punkten. Denn mit dem Snapdragon 460 und 4 GB RAM bedient sich das Gerät flotter als manch Konkurrent. Das sorgt im Alltag für ein angenehmeres Nutzungserlebnis. Mehr verrät euch unser Oppo A53s Test.

Xiaomi Redmi Note 10 5G: Günstiges Smartphone mit 5G

Xiaomi ist mittlerweile auch auf den deutschen Markt angekommen und dafür bekannt, die Preise von Apple, Samsung und Co. zu unterbieten. Mit dem Mitte des Jahres vorgestellten Xiaomi Redmi Note 10 5G mischt der Hersteller das Einsteigersegment auf und präsentiert einen weiteren Preis-Leistungs-Kracher. Vor allem, weil ihr für mittlerweile unter 200 Euro ein 5G-fähiges Smartphone bekommt.

Das Xiaomi Redmi Note 10 5G bietet ein sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis (© 2021 Xiaomi )

Das Gesamtpaket kann sich sehen lassen: Ein 6,5 Zoll großes IPS-Display mit Full-HD-Plus-Auflösung und Punch-Hole-Kamera stellt eure Inhalte scharf dar. Auf der Rückseite des Kunststoff-Gehäuses befindet sich ein Dreifach-Kameramodul, das vor allem mit einem 48-Megapixel-Hauptsensor besticht. Alternativ gibt es noch 2-MP-Makro- und Tiefensensoren. Videos lassen sich nur in Full-HD-Auflösung aufnehmen.

Für in dieser Klasse flotte Performance im Alltag sorgt der MediaTek Dimensity 700 unterstützt von 4 GB Arbeitsspeicher. Der starke 5.000-mAh-Akku macht das Handy zu einem ausdauernden Begleiter. Passen eure Apps nicht auf den 64-GB-Speicher, könnt ihr diesen mit einer microSD-Karte erweitern. Wer ein 5G-Handy zum Budget-Preis sucht, kommt kaum am Xiaomi Redmi Note 10 5G (hier mit Vertrag) vorbei.

Es gibt sogar Handys für 100 Euro

Kein Smartphone bis 200 Euro? Es gibt auch Einsteiger-Geräte für um die 100 Euro. Darunter fällt auch das Xiaomi Redmi 9A (hier mit Vertrag). Smartphones zu diesem Preis besitzen häufig aber gleich mehrere Schwachpunkte, die den Nutzer schnell vor Probleme stellen. Schlechte Akkulaufzeit, kaum Leistung und natürlich eine nicht zufriedenstellende Kameraausstattung.

Hier lohnt es sich, etwas mehr auszugeben und auf ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu setzen. Die oben genannten Modelle bieten bereits viel für den Preis, Smartphones bis 300 Euro können hier teilweise noch eine Schippe drauflegen. Am stärksten ist allerdings die Mittelklasse bis 400 Euro - falls euer Budget es erlaubt.