LTE Handys: Top-Smartphones mit 4G

Wenn ihr schnelle Datenraten und einen flächendeckenden Empfang bei eurem Smartphone wollt, ist 4G die richtige Wahl für euch. Mit LTE oder neueren Technologien wie 5G sind die Ladezeiten im Netz immer kurz.



Inhaltsverzeichnis

LTE Handys: Unsere Favoriten 9.2 /10 CURVED-Score Apple iPhone 14 Pro Max Top Top-Kamera mit 48 MP

Design und Verarbeitung

Dynamic Island und Always-On-Display

Super-Akkulaufzeit

Enorm schnell Flop Könnte schneller aufladen

Hoher Preis 9.1 /10 CURVED-Score Apple iPhone 14 Pro Top 48 MP Kamera

Superschnell

Superschick

Always-On-Display Flop Vergleichsweise lahmes Aufladen

Hohes Gewicht

Wenige Anpassungsmöglichkeiten

Preiserhöhung für Deutschland 9 /10 CURVED-Score Samsung Samsung Galaxy S22 Ultra Top Top-Kamera

S-Pen im Gehäuse integriert

Super Akku-Leistung

Gute Performance Flop Hoher Preis

Wenig Unterschiede zum Vorgänger

sehr rutschig ohne Hülle Google Pixel 7 Pro Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Einzigartige Software-Features

Schnelle Softwareupdates von Google

Großes OLED-Display mit 120 Hz

Dreifachkamera mit starkem Zoom Weniger Vielversprechend Prozessorleistung leicht hinter Konkurrenz

Vergleichsweise langsame Ladegeschwindigkeit Xiaomi 12T Pro Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes AMOLED-Display mit 120 Hz

Extrem leistungsfähiger Snapdragon 8+ Gen1 SoC

Starke Weitwinkelkamera mit 200 MP Weniger Vielversprechend Schwacher Schutz vor Wasser

Schwächere Ultraweitwinkel- Makrokamera

Was ihr bei der Auswahl beachten müsst

Grundsätzlich solltet ihr darauf achten, dass euer Handy 4G unterstützt. Schaut im Datenblatt unter dem Punkt "Netzwerkspezifikation" o.ä. nach, dort sind sämtliche Verbindungsmöglichkeiten aufgelistet. Solltet ihr in den Spezifikationen keine solche Angabe finden, ist sie möglicherweise als LTE eingetragen.

Glücklicherweise ist der Standard heutzutage so verbreitet, dass jedes aktuelle Handy von den namenhaften Herstellern 4G mit sich bringt. Ihr solltet zudem darüber nachdenken, ein Handy mit 5G-Support zu erwerben. Der neue Mobilfunkstandard befindet sich zwar noch im Ausbau, bringt aber noch schnellere Datenverbindungen mit sich. Mit einem 5G-Handy seid ihr für die Zukunft gerüstet.

Übrigens: Im verlinkten Artikel erfahrt ihr, wie Smartwatches mit LTE funktionieren und damit ohne Handy auskommen.

LTE-Handy vom Android-Schwergewicht: Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung bietet eine Reihe von LTE-fähigen Handys an. Viele von ihnen sind sogar schon auf 5G ausgelegt. 4G könnt ihr trotzdem weiter nutzen. So unter anderem beim Samsung Galaxy S22 Ultra. Dank starkem Exynos-2200-Prozessor könnt ihr Apps und Games ohne Probleme sogar gleichzeitig betreiben. Der Akku bietet euch satte 5000 mAh, was genug Kapazität ist, um mehr als einen Tag ohne Ladepause zu schaffen.

Das Samsung-Handy bietet euch ein 6,8 Zoll großes Display mit AMOLED-Technologie. Alle gezeigten Inhalte seht ihr also jederzeit scharf, farbenfroh und kontrastreich. Zudem passt das Samsung Galaxy S22 Ultra die Bildwiederholrate an die Inhalte an. Bis zu 120 Hz sind so möglich. Bei weniger aufwendigen Inhalten spart ihr allerdings Akku.

Zu guter Letzt bekommt ihr mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra jede Menge Kamerapower. Ganze vier Linsen finden sich auf der Rückseite. Dazu zählt ein leistungsstarker Weitwinkel mit 108 MP sowie eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP. Besonders sind die beiden Telelinsen. Sie lösen jeweils mit 10 MP auf und bieten euch einen dreifachen und einen zehnfachen optischen Zoom.

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 49,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Das Apple-Flaggschiff: iPhone 14 Pro Max

Apple bietet ebenfalls in alle seinen aktuellen Handys 4G-Support. Das macht die Wahl für euch allerdings etwas schwerer. Denn fast alle zählen zu den Top-Geräten des Anbieters. Allem voran das iPhone 14 Pro Max, das größte und leistungsstärkste Flaggschiff von Apple. Damit bekommt ihr nicht nur bis zu 29 Stunden Akkulaufzeit, sondern auch den neuen Top-Prozessor A16 Bionic.

Das Display des iPhones ist 6,7 Zoll groß und setzt auf OLED-Technologie. Gerade dunkle Szenen sind dadurch wirklich dunkel, was Filme zu einem Erlebnis auf dem Smartphone macht. Wie auch die Konkurrenz bietet Apple eine adaptive Bildwiederholrate bis zu 120 Hz je nach gezeigtem Inhalt.

Bei der Kamera setzt Apple zum ersten Mal auf 48 MP für den Weitwinkel. Die restlichen Linsen, eine Telelinse sowie ein Ultraweitwinkel, setzen weiter auf 12 MP. Gerade in dunklen Umgebungen kann das aktuelle Apple-Smartphone gegenüber den Vorgängern davonziehen.

Übrigens: Auch das iPhone 14 Pro bietet euch jede Menge Power in einem kompakteren Format.

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 64,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote

Immer auf dem Laufenden: Google Pixel 7 Pro

Google bietet neben 4G- und sogar 5G-Kompatibilität bei seinen Smartphones einen weiteren Vorteil: Die Geräte des Android-Herstellers bekommen Systemupdates immer zuerst. So seid ihr beispielsweise mit einem Google Pixel 7 Pro immer up to date.

Das Google-Handy hat im Vergleich zum Vorgänger einen neuen Prozessor, den Tensor 2, bekommen. Der energieeffizientere Chip sorgt in Kombination mit dem 5000-mAh-Akku dafür, dass ihr lange ohne Ladepause auskommt. Ist diese dann doch nötig, ladet ihr den Akku innerhalb von 30 Minuten wieder auf 50 Prozent auf.

Das AMOLED-Display im 6,7-Zoll-Format bietet eine adaptive Bildwiederholrate mit bis zu 120 Hz. Die Triple-Kamera des Google Pixel 7 Pro setzt auf einen Weitwinkel mit 50 MP, eine Ultraweitwinkellinse mit 12 MP sowie eine Telefotokamera mit 48 MP. Letztere holt Motive dank fünffach optischem Zoom nah zu euch heran.

Unsere Empfehlung

200 € Cashback Google Pixel 7 Pro

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 39,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Google Angebote

Der Preis-Leistungs-Tipp: Xiaomi Redmi 10 5G

Einen der günstigsten Einstiege in 4G bietet der chinesische Hersteller Xiaomi mit dem Redmi 10 5G. Wie der Name verrät, ist das Gerät nicht nur LTE-fähig, sondern unterstütz auch ein Upgrade auf einen 5G-Tarif.

Im Inneren des Xiaomi-Handys arbeitet der MediaTek Dimensity 700 Prozessor und gibt euch ausreichend Power für alle Apps und viele Games. In Kombination mit 4GB RAM ist auch Multitasking möglich. Der Akku des Xiaomi Redmi 10 5G sticht dank einer Kapazität von 5000 mAh und damit einer langen Laufzeit heraus.

Die Dual-Kamera auf der Rückseite bietet euch einen leistungsstarken Weitwinkel mit 50 MP. Passend dazu gibt es noch einen Tiefensensor mit 2 MP. Dieser sammelt etwa bei Porträts zusätzliche Informationen und verbessert den Tiefenunschärfeeffekt.

Unsere Empfehlung

5 GBEXTRA

Daten Xiaomi Redmi 10 5G

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB Blau Aktion! +5 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

5+5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 13,99 € mtl./24Monate: 11,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Xiaomi Angebote

Geräte im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Samsung Google Xiaomi Modell iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra Pixel 7 Pro 12T Pro Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll 6.1 Zoll 6.8 Zoll 6.7 Zoll 6.67 Zoll Auflösung 2796x1290 Pixel 2556x1179 Pixel 3088x1440 Pixel 3120x1440 Pixel 2712x1220 Pixel Pixeldichte 460 ppi 460 ppi 500 ppi 512 ppi 446 ppi Technologie OLED OLED AMOLED OLED AMOLED Frequenz 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz Maße Größe 160.7x77.6x7.85 mm 147.5x71.5x7.85 mm 163.3x77.9x8.9 mm 162.9x76.6x8.9 mm 163.1x75.9x8.6 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite) Gewicht 240 g 206 g 228 g 212 g 205 g Leistungsmerkmale Chipsatz A16 Bionic A16 Bionic Exynos 2200 Google Tensor G2 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Taktrate 2.8 GHz Bis zu 3,2 GHz AnTuTu 886.847 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 6 GB RAM 6 GB RAM 8/12 GB RAM 12 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128/256/512/1000 GB 128/256/512/1000 GB 128/256/512/1000 GB 128/256 GB 256 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 22 h Sicherheit Face ID Face ID Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem iOS 16 (ab Werk) iOS 16 (ab Werk) Android 12 mit One UI 4.1 (ab Werk) Android 13 (ab Werk) Android 12 mit MIUI 13 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) 108 (Weitwinkel), 10 (Periscope), 10 (Tele), 12 (Ultraweitwinkel) 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 48 (Tele) 200 (Weitwinkel), 8 MP (Ultraweitwinkel), 2 (Makro) Frontkamera 12 MP 12 MP 40 MP 10,8 (Ultraweitwinkel) MP 20 MP Konnektivität Anschlüsse Lightning Lightning USB-C USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Ja Ja Preis UVP Ab 1449 Euro (UVP) Ab 1299 Euro (UVP) Ab 1249 Euro (UVP) Ab 899 Euro (UVP) Ab 799.9 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Unterschied zwischen LTE und 4G

Tatsächlich gibt es Unterschiede zwischen LTE und 4G. Das Gute für euch als Kunden: Im Alltag haben diese technischen Nuancen im Hintergrund keinerlei Auswirkungen für euch.

4G bezeichnet Mobilfunktechnik der vierten Generation. Daraus ergibt sich auch der Name 4G. LTE hingegen ist die Abkürzung für "Long Term Evolution", also eine langfristige Weiterentwicklung der Mobilfunktechnik.

LTE bildet die technische Basis für alle Varianten der vierten Mobilfunkgeneration und darüber hinaus. LTE Advanced ist dabei der eigentliche 4G-Standard, der durch international festgelegte Kriterien definiert ist. Es gibt aber auch LTE Advanced Pro, der als 4G+ bekannt ist. Bei der Einführung von LTE in Deutschland erfüllte der Standard noch nicht alle Kriterien. Dennoch bezeichnete man ihn schon als 4G. Auch der Nachfolger 5G setzt auf LTE und baut die Technik weiter aus.

Übrigens: Hier haben wir euch aufgelistet, wie viel Geschwindigkeit ihr bei LTE und Co. braucht.

Unsere Empfehlung

220 € Cashback o2 Free L 60 GB 120 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

60 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 39,99 € einmalig: € Jetzt kaufen Alle o2 Angebote

Wie funktioniert LTE?

LTE funktioniert wie der Mobilfunkstandard zuvor. Über Basisstationen der Mobilfunkanbieter in eurer Nähe gelangen alle SMS, Anrufe oder auch Website-Besuche zu einer Vermittlungsstelle für Daten. Von dort aus werden die Daten per Glasfaser oder Richtfunk weiter an die Zielbasisstation gegeben. LTE bietet dabei je nach verbauter Technik und verfügbarer Funkfrequenz unterschiedliche Netzgeschwindigkeiten.

Wie schnell ist 4G?

Die Geschwindigkeit von 4G unterscheidet sich je nach genutzter LTE-Technik. Wir haben euch hier eine Liste der möglichen Internetgeschwindigkeiten zusammengefasst. Zum Vergleich führen wir auch 5G auf:

4G zur Einführung in Deutschland (eigentlich 3,9G, weil noch nicht alle Kriterien erfüllt waren): bis zu 150 MBit/s

(eigentlich 3,9G, weil noch nicht alle Kriterien erfüllt waren): bis zu 150 MBit/s "Richtiges" 4G (LTE Advanced): bis 300 MBit/s

(LTE Advanced): bis 300 MBit/s 4,5G (LTE Advanced Pro): bis 600 MBit/s

(LTE Advanced Pro): bis 600 MBit/s 5G (auf LTE aufgebaut): 10 GBit/s (10.000 MBit/s)

Übrigens: Hier erfahrt ihr , wie schnell LTE, DSL und Glasfaser im Vergleich sind.

Flaggschiffe wie das Samsung Galaxy S22 Ultra setzen nicht nur auf 4G. Sie bieten bereits 5G-Unterstützung. (© 2022 )

Wann löst 5G den LTE-Standard ab?

Bis es zu einem großflächigen Wechsel von 4G auf 5G kommt, werden noch einige Jahre vergehen. Aktuell ist das 5G-Netz ohne 4G kaum denkbar. Es bedient sich noch der vorhandenen Technik und kann allein nicht die großflächige Abdeckung von 4G bieten. Dementsprechend lohnt es sich auch noch mindestens zehn Jahre oder sogar mehr, ein LTE-Handy zu kaufen.

Das liegt auch daran, dass 5G-Smartphones vor allem im Premium-Segment zu finden sind. Bis auch alle Mittelklassegeräte grundsätzlich mit 5G-Support erscheinen, kommen sicher noch einige Handygenerationen.

Unsere Empfehlung

200 € Cashback o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

100 € Wechselbonus (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 29,99 € einmalig: € Jetzt kaufen Alle o2 Angebote

Wie einfach ist der Umstieg von 4G auf 5G?

Viele der Smartphones, die wir euch empfehlen, bieten ebenso 5G an. Das heißt, dass euer LTE Handy jederzeit für den Umstieg bereit ist. Alles, was ihr tun müsst, ist einen 5G-Tarif bei eurem Mobilfunkanbieter zu buchen. Sobald ihr die neue SIM-Karte einlegt, surft und telefoniert ihr über 5G, sofern der Mobilfunkstandard an eurem Standort verfügbar ist. Damit sind die in diesem Artikel gelisteten Handys mit LTE für einige Jahre aktuell.

Übrigens: Hier erklären wir, wie ihr Datenvolumen spart und dadurch noch länger surfen könnt.

Lässt sich der 4G-Empfang an eurem Standort verbessern?

Solltet ihr schlechten LTE-Empfang an eurem Standort haben, gibt es nur wenige Dinge, die ihr aktiv dagegen unternehmen könnt. Fragt bei eurem Mobilfunkanbieter nach, ob er LTE-Repeater anbietet. Diese dürfen nur von Anbietern mit Lizenz zum Senden im Frequenzband installiert und betrieben werden. Natürlich nur, wenn ihr Vermieter zustimmt. Privatanschaffungen und Installationen können ein Bußgeld zufolge haben.

Wollt ihr euren Empfang beim Telefonieren verbessern, sucht euch einen anderen Raum in eurer Wohnung und probiert es dort. Auch der Gang vor die Tür kann helfen, da der Empfang im Freien generell besser ist. Sollten die Probleme anhalten, kann es sich lohnen, einen anderen Anbieter mit besserer Netzabdeckung in eurer Region zu suchen.

Übrigens: Hier haben wir euch weitere Tipps zusammengefasst, wenn ihr kein Netz habt.

Häufig gestellte Fragen

Welche LTE-Smartphones sind die besten?

Fast alle aktuellen Handys bieten LTE. Zu den besten Modellen gehören etwa das Samsung Galaxy S22 Ultra (hier im Test) sowie das iPhone 14 Pro Max (hier im Test).

Was ist LTE?

LTE bedeutet "Long Term Evolution" und bezeichnet eine langfristige Weiterentwicklung der Mobilfunktechnik über mehrere Generationen hinweg. So nutzen 4G und 5G beide LTE als Grundlage.

Löst 5G LTE bald ab?

5G dürfte noch einige Jahre brauchen, um selbstständig ohne die Hilfe des LTE-Netzes zu arbeiten. Bis dahin lohnt sich der Griff zu einem 4G-Smartphone auch weiterhin.

Deal 200 € Cashback Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Free M 20 GB mtl./36Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Samsung Angebote

Deal 200 € Cashback Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Free M 20 GB mtl./36Monate: 64,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Angebote