iPhone 17 (Pro) zum Black Friday: Darum gibt es keine guten Deals

Am 28. November 2025 startet der Black Friday, aber die Deal-Schlacht hat längst begonnen – und Apple mischt mit. Auf Top-Deals rund um das iPhone 17, iPhone Air und iPhone 17 Pro (Max) wartet ihr jedoch vergeblich. Apple hat sich stattdessen für andere Modelle entschieden, und dafür gibt es gute Gründe.

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ AKTION: Inkl. Apple Watch Ultra 3 (Wert: 899 €) & Black-Friday-Rabatt

✓ Von uns geprüft: Sparvorteil für Käufer

✓ 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

spare 594 € Zum o2-Shop ✓ ZUGABE: Apple AirPods 4

✓ unbegrenztes Datenvolumen LTE/5G | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 9,98 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 67,99 € Vodafone

Inhaltsverzeichnis:

Erster Grund: Das iPhone 17 ist neu und beliebt

Direkt zum Start der neuen iPhone-Generation herrscht auf Grund der Nachfrage eine eingeschränkte Verfügbarkeit. Die Lieferzeiten des iPhone 17 Pro Max haben sich z. B. gerade erst stabilisiert. Auch das iPhone 17 oder iPhone 17 Pro haltet ihr inzwischen am selben Tag (Store) oder in ein bis zwei Tagen (Lieferung) in den Händen.

Dennoch: Die iPhone-17-Generation ist schlichtweg noch zu neu und zu beliebt (Veröffentlichung: September 2025), als dass sich große Rabatte jetzt schon für Apple lohnen würden. Es finden sich praktisch immer Abnehmer für die begehrten Handys. Die einzige Ausnahme ist hier der überraschend frühe Preisverfall des iPhone Air.

Die neue Triple-Kamera des iPhone 17 Pro Max (© 2025 Apple )

Und da Apple ausreichend Geräte bereitstellt, haben die Händler kein Problem damit, Käufer zu versorgen. Gelegentlich gibt es kleinere Deals mit etwa 30 bis 60 Euro Rabatt auf reine Gerätekäufe. Große Preissenkungen sind selten.

In anderen Fällen finden sich Angebote mit größeren Rabatten meist nur mit Sofortkauf-Option und Gutschein-Code auf Auktionsplattformen. Eine kleine Recherche des Händlernamen offenbart dann zudem oft negative Bewertungen von Kunden.

Deal-Tipps für das iPhone 17 Pro:

Zweiter Grund: Apple ist Apple

Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb es von Apple keine iPhone-17-Deals zum Black Friday gibt: Es ist für Apple unüblich, direkt zum Start einer neuen Modellreihe dessen Preise zu senken.

Für das iPhone 16, 16 Plus und 16e bietet das Unternehmen aber zum Black Friday Apple-Store-Guthabenkarten als Zugabe an.

Übrigens: Die Idealo-Preisentwicklung des iPhone 16 (Veröffentlichung: September 2024) zeigt, dass auch beim iPhone 17 erst im Frühjahr 2025 mit dem ersten größeren Preisfall zu rechnen ist.

Übrigens: Wie gut die neuen iPhone-Modelle sind und welche Neuerungen sie bieten, erfahrt ihr in unserem Vergleich iPhone 17 vs. iPhone 17 Pro.

Das empfehlen wir Schnäppchenjägern

Falls ihr euch ein iPhone 17 oder iPhone 17 Pro (Max) günstiger sichern wollt, empfehlen wir euch, auch einen Blick auf die Mobilfunkanbieter zu werfen. Im Bundle mit Tarif spart ihr beim Effektivpreis (dem über die Laufzeit zu zahlenden Aufpreis zu den Basiskosten des Tarifs).

Für Deal-Jäger:

Alternativ begnügt euch mit den immer noch empfehlenswerten Vorgängern. Sowohl iPhone 16, iPhone 16 Plus als auch iPhone 16 Pro (Max) sind immer noch ausgezeichnete Smartphones. Im Hinblick auf Kamera und Leistung bietet etwa das iPhone 17 Pro (Max) aber einige Neuerungen und Verbesserungen. Bereit für Apple Intelligence sind mittlerweile alle neuen Modelle. Mehr findet ihr in weiteren Artikeln:

