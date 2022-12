Saturn verschleudert Samsung Galaxy S22: Lohnt sich der Weihnachts-Deal?

Bald feiert das Galaxy S22 seinen ersten Geburtstag. Und davon habt auch ihr etwas: Mit steigendem Alter sinkt der Preis für das Samsung-Flaggschiff. Aktuell gibt es das Handy etwa bei Saturn und MediaMarkt im Angebot. Ob ihr hier in der Vorweihnachtszeit zuschlagen solltet? Das verraten wir euch in diesem Artikel.

Nur noch etwas mehr als ein Monat und wir dürfen uns voraussichtlich auf den Galaxy-S23-Release freuen. Deshalb gibt es die noch aktuelle S-Reihe traditionell günstiger zum Jahresende. Klar ist: Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von Samsung spart ihr definitiv mehr als 100 Euro. Aber wie gut der Preis des Galaxy S22 derzeit wirklich ist, schauen wir uns im Detail an.

Galaxy S22 für 669 Euro

Saturn und MediaMarkt verlangen derzeit nur 669 Euro für das Galaxy S22. Das sind 180 Euro weniger als zur Veröffentlichung des Smartphones. Denn ursprünglich verlangte Samsung 849 Euro für das Handy. Auch wenn das zunächst gut klingt, enorm attraktiv finden wir das Angebot nicht. Laut Preisvergleich von idealo boten viele Händler das Top-Modell schon in den Sommermonaten zu diesem Preis an. Derzeit gibt es das Galaxy S22 sogar für teils unter 600 Euro im Netz. Ein Bestpreis ist der aktuelle Deal also nicht.

Im Detail handelt es sich bei dem Angebotsmodell um ein Galaxy S22 mit 128 GB Datenspeicher – also die kleinste verfügbare Speicherausstattung. Dabei könnt ihr zwischen den Farben Phantom White, Phantom Black, Green und Pink Gold wählen. Die nur für den hauseigenen Samsung-Shop vorgesehenen Galaxy-S22-Farben fehlen dementsprechend.

Galaxy S22 für 360 Euro? Bundle-Deal macht's möglich

Bevor ihr zugreift, lohnt sich also das Vergleichen von Angeboten. Wenn euer Mobilfunktarif in die Jahre gekommen ist, solltet ihr auch Bundle-Deals in Betracht ziehen. Wer gleichzeitig bezahlt je nach Provider weniger als 400 Euro für das Handy.

Rechenbeispiel: Der Aufpreis von 10 Euro. Da ihr das Gerät entspannt über 36 Monate abbezahlt, kostet euch das Handy effektiv 360 Euro. Nehmt ihr dazu noch den Wechselbonus und den CURVED-exklusiven Cashback-Vorteil mit, schrumpfen die Kosten für das Top-Smartphone auf insgesamt 160 Euro herunter.

Bevor ihr zugreift, lohnt sich also das Vergleichen von Angeboten. Wenn euer Mobilfunktarif in die Jahre gekommen ist, solltet ihr auch Bundle-Deals in Betracht ziehen. Wer gleichzeitig einen Tarif bucht und sich das Galaxy S22 mit Vertrag sichert,Rechenbeispiel: Der o2 Grow mit 40 GB Datenvolumen (und mehr) kostet einzeln bereits 34,99 Euro im Monat. Inklusive Galaxy S22 sind es monatlich 44,99 Euro – ein. Da ihr das Gerät entspannt über 36 Monate abbezahlt, kostet euch das Handy effektiv 360 Euro. Nehmt ihr dazu noch den Wechselbonus und den CURVED-exklusiven Cashback-Vorteil mit, schrumpfen die Kosten für das Top-Smartphone auf

Oder besser auf das Galaxy S23 warten?

Wie bereits erwähnt, steht der Launch des Nachfolgers kurz bevor: Im Frühjahr 2023 rechnen wir mit dem Galaxy S23. Das macht das Galaxy S22 aber nicht zwingend unattraktiv: Durch den Preisrutsch bietet euch das 2022er-Modell ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser Test des Galaxy S22 bestätigt die Top-Ausstattung, die auch im nächsten Jahr für die meisten Nutzer mehr als ausreichend sein dürfte.

Wer auf noch neuere Smartphones setzen will, aber nicht mehr bis zum S23 warten möchte, sollte sich Alternativen von anderen Herstellern anschauen. Da bietet sich unter anderem das Pixel 7 von Google an – oder das iPhone 14 von Apple. Hier erfahrt ihr, welches Modell euren Ansprüchen genügt:

Darüber hinaus liefert auch die S22-Reihe zwei Alternativen: Das Galaxy S22+ bietet etwa ein spürbar größeres Display, während das Galaxy S22 Ultra das aktuell beste Samsung-Smartphone ist und sogar mit Eingabestift S-Pen daherkommt. In unserem Vergleich der S22-Modelle erfahrt ihr mehr.

