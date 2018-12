Jahresrückblick: Das sind die besten Smartphones 2018

2018 geht zu Ende und im Rückblick können wir sagen: Das Jahr brachte viele gute Smartphones. Welche es sind und was sie jeweils auszeichnet, erfahrt ihr in unserem Jahresrückblick.

Die Top-Smartphones bewegen sich alle auf einem so hohen Niveau, dass mitunter der persönliche Geschmack die individuelle Bewertung von Kleinigkeiten den Ausschlag geben, dass ich anders als unsere Bestenliste keinen klaren Platz 1 habe. Stattdessen stelle ich euch die besten Smartphones 2018 alphabetisch nach Herstellern sortiert vor.

Von Apple bis Samsung

Optisch bieten das iPhone Xs und Xs Max im Vergleich zum letztjährigen iPhone X zwar wenig neues, dafür hat sich bei der Kamera-Software sehr viel verändert und die Bildqualität sich noch einmal deutlich verbessert. Dazu kommt eine noch leistungsfähigere Hardware. Das ist alles zwar kein Grund das iPhone X sofort auszutauschen, aber trotzdem sind die neuen iPhones bis zur nächsten Generation wieder die besten iPhones aller Zeiten und gehören auch im Vergleich mit Android-Geräten weiterhin zu den besten Smartphones. Selbst das vermeintliche weniger starke iPhone Xr bietet mehr Leistung und eine bessere Kamera als die iPhones von 2017 – ist aber 300 Euro günstiger als das Xs.

iPhone Xs, iPhone Xr und iPhone Xs Max. (© 2018 CURVED)

Google hat seine eigenen Smartphones endgültig umgekrempelt. Aus den günstigen Geräten für Entwickler mit schlechten Kameras sind Top-Smartphones geworden, die allerdings genauso teuer sind, wie die der Konkurrenz. Dafür punkten das Pixel 3 und Pixel 3 XL nicht nur mit den schnellsten Android-Updates für die nächsten zwei, bzw. drei Jahre, sondern auch mit einer hervorragenden Kamera-Software und einem bisher unerreichten Nachtmodus.

Pixel 3 und Pixel 3 XL stehen in drei Farben zur Auswahl. (© 2018 CURVED)

Mit drei Kamera-Linsen und einer Kamera-App, die diese mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz sinnvoll ausnutzt, setzte das Huawei P20 Pro im Frühjahr neue Maßstäbe bei der Fotografie im Dunkeln. Das Mate 20 Pro schließt sich im Herbst an und auch jenseits der Kameras können beide Smartphones überzeugen.

Huawei P20 Pro (© 2018 CURVED)

Huawei Mate 20 Pro (© 2018 CURVED)





Will man für ein Top-Smartphone nicht viel Geld ausgeben, ist OnePlus eine gute Anlaufstelle. Für das OnePlus 6 und seinen im November erschienenen Nachfolger OnePlus 6T zahlt man nur 549 Euro. Deutlich weniger als bei der Konkurrenz, mit der das Smartphone in der Gesamtbetrachtung problemlos mithält. Das 6T ist sogar neben dem Mate 20 Pro das erste Smartphone mit einem Fingerabdrucksensor im Display.

OnePlus 6: Das 6,28 Zoll große Display. (© 2018 CURVED)

OnePlus 6T: 6,41 Zoll misst das Display. (© 2018 CURVED)





Samsung war dieses Jahr ebenfalls nicht untätig und hat auch seine Top-Geräte weiter auf hohen Niveau verbessert. Im Vergleich zu Konkurrenz sind das Galaxy S9 und S9 Plus allerdings nur "Standardkost" auf ganz hohem Niveau. Eine herausragende Neuerung wie drei Kameras, einen Fingerabdrucksensor im Display oder einen Nachtmodus gab es nicht. Dafür ist das Galaxy Note 9 die erste Wahl, wenn ihr einen Eingabestift für euer Smartphone haben wollt.

Samsung Galaxy S9 und S9 Plus (© 2018 CURVED)

Samsung Galaxy Note 9 (© 2018 CURVED)





Günstig kann auch gut sein

Aber selbst wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, gab es 2018 gute Smartphones. Dazu gehört u.a. das Honor 10 dessen Preis von 399 Euro auf etwas über 300 Euro gefallen ist. Honor ist ein Tochterunternehmen von Huawei und das Honor 10 die günstige Variante des Huawei P20. Abstriche gibt es kaum und so kann man bei dem Preis gerne zugreifen.

Honor 10 (© 2018 CURVED)

Nokia 6.1 und Motorola Moto G6 (© 2018 CURVED)





Soll es sogar noch günstiger werden und der Preis unter 300 Euro fallen, gab es 2018 zwei Smartphones, die in dieser Preisklasse hervorstechen: Das Moto G6 von Motorola und das Nokia 6.1. Beide haben bieten eine ausreichende Hardware, haben augenerfreuende Displays und in der Vergangenheit konnten beide Hersteller mit vergleichsweise zügigen Software-Updates punkten.

Welches Smartphone ist 2018 euer Favorit? Verratet es uns in den Kommentaren.