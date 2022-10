Ihr seid es leid, euer Smartphone ständig mit Ladekabeln zu verknüpfen? Dann solltet ihr euch nach Handys mit induktivem Laden umschauen. Welche Geräte das Feature unterstützen, wie die Technologie funktioniert und warum ihr mitunter nicht einmal Zubehör braucht, verraten wir euch.

So funktioniert induktives Laden mit dem Handy

In Smartphones, die kabelloses Laden unterstützen, ist eine Spule integriert, die elektrischen Strom empfangen kann. Auch Ladematten verfügen über eine Sendespule. Bringt man beide nun nah genug aneinander, erzeugen beide Spulen ein kleines Magnetfeld, aus dem sich Energie speist, die dann euren Akku lädt.

Wenn du etwas über Handys mit induktivem Laden liest, wirst du auch immer auf das Wort "Qi" stoßen. Dies ist der chinesische Begriff für Lebensenergie und hinter dem Qi-Standard verbirgt sich das 2008 gegründete Wireless Power Consortium (WPC). Das Konsortium arbeitet gemeinsam mit ihren mehr als 600 Mitgliedern an sicherem und zuverlässigen induktiven Laden. Dabei sind unter anderem Samsung, Apple, Google und Xiaomi.

Der Qi-Ladestandard funktioniert herstellerübergreifend. Ihr braucht zum Beispiel für euer Xiaomi 12T Pro nicht zwingend Zubehör von Xiaomi. Eine Qi-Ladematte von einem anderen Anbieter ist genauso kompatibel. Solltet ihr allerdings ein Android-Smartphone über Apples MagSafe laden wollen, müsst ihr mit Abstrichen leben.

Induktives Laden mit dem Handy: Wer war der Pionier? Das Lumia 920 und Lumia 820 von Nokia gelten als die ersten richtigen Smartphones, die kabelloses Laden bieten. Das Duo erschien im Spätsommer 2012. Induktives Laden von Samsung gibt es seit dem Galaxy S6 und zieht sich seither durch die Galaxy-S-Reihe, die Flaggschiff-Serie des Herstellers. Auch das Das Lumia 920 und Lumia 820 von Nokia gelten als die ersten richtigen Smartphones, die kabelloses Laden bieten. Das Duo erschien im Spätsommer 2012. Induktives Laden von Samsung gibt es seit dem Galaxy S6 und zieht sich seither durch die Galaxy-S-Reihe, die Flaggschiff-Serie des Herstellers. Auch das iPhone könnt ihr kabellos laden . Und unterhalb solcher Top-Geräte ist das Feature bis heute (herstellerübergreifend) hierzulande nicht verfügbar. Wenn ihr ein Qi-Smartphone wollt, könnt ihr euch also einen Blick in die Mittelklasse sparen und euch stattdessen direkt der Premiumklasse widmen, etwa dem Xiaomi 12T Pro, Google Pixel 7, iPhone 14 oder Samsung Galaxy S22 Ultra

Handys kabellos laden: Vor- und Nachteile

Wie so oft gibt es auch beim Induktionsladen mit dem Handy zwei Seiten. Wir haben für euch jeweils die drei wichtigsten Vor- und Nachteile zusammengestellt:

Vorteile Bequemer : Ladet ihr euer Handy induktiv, erspart ihr euch das ständige An- und Abstecken des Kabels. Ihr legt euer Gerät auf die Ladematte und fertig. Das Laden beginnt.

: Ladet ihr euer Handy induktiv, erspart ihr euch das ständige An- und Abstecken des Kabels. Ihr legt euer Gerät auf die Ladematte und fertig. Das Laden beginnt. Design : Ladematten sorgen bei euch Zuhause für mehr Ordnung, da nicht mehr überall Kabel herumfliegen. Stattdessen fügen sich die Pads unauffällig in eure Einrichtung ein. Manches Zubehör könnt ihr sogar vollständig verstecken.

: Ladematten sorgen bei euch Zuhause für mehr Ordnung, da nicht mehr überall Kabel herumfliegen. Stattdessen fügen sich die Pads unauffällig in eure Einrichtung ein. Manches Zubehör könnt ihr sogar vollständig verstecken. USB-Slot: Ein Handy mit Wireless Charging schont den USB-Anschluss, den ihr weniger beansprucht. Bei kabelgebundenem Laden ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass die Buchse ausleiert. Die Folge: Nervige Wackelkontakte und gegebenenfalls eine kostspielige Reparatur.

Nachteile Langsamer : Die kabellose Energieübertragung ist nicht so effizient wie die klassische Variante. Es geht einiges an Energie verloren. Ein Ladevorgang dauert daher in der Regel deutlich länger.

: Die kabellose Energieübertragung ist nicht so effizient wie die klassische Variante. Es geht einiges an Energie verloren. Ein Ladevorgang dauert daher in der Regel deutlich länger. Wärmeentwicklung : Da das Magnetfeld eben auch nicht nutzbare Energie erzeugt, ist die Wärmeentwicklung größer.

: Da das Magnetfeld eben auch nicht nutzbare Energie erzeugt, ist die Wärmeentwicklung größer. Kritisch für den Akku: Untersuchungen haben gezeigt, dass kabelloses Laden den Energiespeicher stärker beansprucht. Lasst euer Handy daher nicht aufgeladen auf dem Pad liegen. So minimiert ihr den Effekt.

Kabelloses Laden: Dieses Zubehör gibt es

Um Handys induktiv zu laden, benötigt ihr eine Ladematte, einen Ladeständer oder ein Lade-Pad sowie ein Ladegerät. Diese gibt es in unterschiedlichen Designs und mit unterschiedlicher Ladeleistung. Beachtet aber: Eine Ladestation kann nicht ihr maximales Potenzial ausschöpfen, wenn das Netzteil nicht mindestens genauso viel Leistung mitbringt.

Ihr braucht theoretisch nicht einmal eine Steckdose in eurer Nähe. Verbindet einfach eine Powerbank oder den USB-Anschluss eures Desktop-PC mit eurer Ladestation. Beachtet allerdings, dass die Ladeleistung geringer sein kann. Ein USB 3.0 Anschluss hat etwa nur eine maximale Leistung von 4,5 Watt.

Bei den Vorteilen haben wir die Ästhetik aufgeführt. Diese nutzt ihr optimal, wenn ihr auf 2-in-1-Geräte setzt. Es gibt auf dem Markt unter anderem auch Lampen und Tische, die über eine integrierte Ladestation verfügen. Verfügt ihr über solche Einrichtungsgegenstände, benötigt ihr so gesehen gar kein Ladezubehör, sondern legt euer Handy einfach auf die richtige Stelle eurer Möbel und ladet euer Handy. Zudem gibt es immer mehr Autos, in deren Mittelkonsole eine Ladematte integriert ist. So könnt ihr Wireless Charging auch unterwegs nutzen.

Reverse Wireless Charging: Was ist das?

Unterstützt euer Smartphone sogenanntes Reverse Wireless Charging, kannst du mit deinem Handy andere Geräte aufladen. Und so funktioniert das Feature: Geräte wie das Galaxy S22 können über ihre Induktionsspulen nicht nur Energie aufnehmen, sondern auch abgeben. Aktiviert dazu die Funktion in den Einstellungen und legt ein anderes Handy auf die Rückseite eures Smartphones.

Voraussetzung ist natürlich, dass das zweite Modell induktives Laden ebenfalls unterstützt; Support für Reverse Wireless Charging ist nicht nötig. Es muss auch kein Handy sein, sondern funktioniert etwa auch oft mit kompatiblen Smartwatches und Kopfhörern. Das Reverse Wireless Charging bewährt sich insbesondere in Notsituationen, um (fast) leere Geräte mit etwas Strom zu versorgen. Für mehr dürfte es meist nicht reichen, denn rasantes Laden ist nicht möglich. Die Ladeleistung liegt in der Regel bei nur 10 Watt.

Die Top-Geräte für kabelloses Laden

Samsung Galaxy Z Flip 4

Wenn es darum geht, welche Handys man kabellos laden kann, dann sticht das große Foldable von Samsung heraus. Nach unserem Test des Samsung Galaxy Z Flip 4 haben wir das faltbare Handy direkt mit einem Design-Award ausgezeichnet. Bei Samsung ist induktives Laden natürlich bei den Top-Modellen mit dabei. Ihr ladet mit bis zu 25 Watt. Top: Dank Wireless PowerShare könnt ihr mit eurem Smartphone auch andere kompatible Handys, Smartwatches und Kopfhörer laden.

iPhone 14 Pro Max

In unserem Test des iPhone 14 Pro Max überzeugt das Apple-Flaggschiff auf nahezu ganzer Linie. Das Always-On-Display und die Dynamic Island ragen genauso heraus wie die Kamera. Zu den Features zählt auch, dass ihr euer iPhone kabellos laden könnt. Innerhalb von etwas mehr als zwei Stunden kommt ihr von 0 auf 100 Prozent Akku. Ihr ladet dabei via MagSafe mit maximal 15 Watt kabellos euer Apple-Handy auf. Weitere Informationen zu den Lademöglichkeiten der aktuellen Serie findest du in unserem Ratgeber zum Laden des iPhone 14.

Oppo Find X5 Pro

Wenn es um Handys mit induktivem Laden geht, dann darf ein Gerät von Oppo nicht fehlen. Der chinesische Hersteller ist bestrebt, dass ihr eure Smartphones besonders schnell aufladen könnt. Einige Modelle kommen mit einer Ladeleistung von 100 Watt und mehr. Beim Top-Modell Oppo Find X5 Pro (hier mit Vertrag) sind es immerhin rasante 80 Watt – kabelgebunden. Das entsprechende Ladegerät ist direkt dabei. Ohne Kabel gibt es mit bis zu 50 Watt neue Energie. Da kann die Konkurrenz nur staunen.

Xiaomi 12 Pro

Auf einem ähnlichen Level ist das Xiaomi 12 Pro. Das Modell kommt ebenfalls auf 50 Watt induktives Laden. Per Kabel sind es 120 Watt. Da vergeht nicht viel Zeit, bis euer Handy wieder mit Strom versorgt ist. Das Xiaomi 12 Pro begeistert zudem mit der hohen Foto-Qualität, einem flotten Prozessor und einem tollen Display.

