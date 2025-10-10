Aktuelle Handy-Deals
iPhone 17: Neues Problem plötzlich verschwunden – Apple trickst bei Bug

iPhone 16 Explosion Schaden
Apple hat ein Bug bei der neuen iPhone-17-Reihe behoben. Der war aber harmloser als das, was ihr auf diesem Bild hier seht. (© 2024 KI-generiert )
profile-picture

Christoph Lübben

Seit 2016 bei CURVED, seit 2020 Chefredakteur. Vollblut-Journalist mit großer Liebe für Technik, Games, Serien und Musik – sowie flache Witze.

Artikel aktualisiert 10.10.25

Kein Launch ohne Fehler: Beim iPhone 17 hatte sich ein Problem mit Apple Intelligence eingeschlichen. Einige beliebte Features konnten nicht genutzt werden. Ganz ohne großes Update ist der Bug jedoch behoben worden. Wer zuvor Probleme hatte, sollte also einen erneuten Blick auf die KI-Features werfen.

Ein kleines aber feines Problem hatte verhindert, dass euer iPhone 17 oder iPhone Air die nötigen Modelle für einige KI-Funktionen herunterlädt. Dadurch legte der Bug mehrere Features lahm, darunter die spaßige Bildgenerierung über Image Playground und Genmojis. Die Apple-KI blieb hier stumm. Bislang.

So hat Apple das Problem behoben

Betroffenen ist ein weiteres Update nach iOS 26.0.1 jedoch erspart geblieben. Denn Apple hat den Bug mit einer serverseitigen Aktualisierung aus der Welt schaffen können. Solche Updates werden losgelöst von eurem Smartphone ausgerollt. Entsprechend still und leise finden sie statt.

Wenn ihr ein iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max oder iPhone Air besitzt, solltet ihr noch mal einen Anlauf mit den Schreibtools oder der KI-Bildgenerierung wagen. Jetzt dürften die Features ohne Fehler laufen.

Um Apple Intelligence auf eurem iPhone zu aktivieren, müsst ihr das Feature in den Einstellungen unter "Apple Intelligence & Siri" einschalten. Die benötigte Software lädt euer Handy anschließend herunter. Wer Datenvolumen sparen möchte, macht das direkt in einem WLAN.

iPhone-17-Familie: Erfolg trotz Startschwierigkeiten

Neben dem Problem mit Apple Intelligence kamen seit Launch der iPhone-17-Reihe weitere Fehler der neuen Modelle ans Licht. Für Aufregung sorgten etwa sichtbare Kratzer, die sich laut Apple aber größtenteils wegwischen lassen dürften. Mit fortschreitender Zeit ebbt die Berichterstattung rund um das sogenannte #ScratchGate auch ab. Das von einigen Nutzern gemeldete WLAN-Problem ist mittlerweile wohl auch Geschichte.

Auch diese Fehler konnten am Ende den Erfolg aber nicht bremsen: Mittlerweile sind einige Modelle der neuen Apple-Handys vergriffen. Insbesondere das iPhone 17 Pro Max ist derzeit fast überall nur mit langen Lieferzeiten erhältlich. Das große Top-Modell ist das wohl mit Abstand beliebteste Gerät der iPhone-17-Reihe.

iPhone-17-Reihe im Überblick

iPhone 17
Apple iPhone 17
Zur Produktseite
Preis zu Release: 949 €
ab 37,99 € Blau
ab 47,99 € o2
ab 949,00 € Amazon
CURVED-Test Ausstehend

Unsere

Experten-Einschätzung

Vielversprechend
  • Größeres Display als zuvor
  • Leistungsstark
  • Gute Akkulaufzeit
  • Gute Kamera
  • Antireflex-Display
  • Sehr gute Selfie-Kamera
  • Sehr gute Selfie-Kamera
Weniger Vielversprechend
  • Keine Telelinse
iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Zur Produktseite
Preis zu Release: 1299 €
ab 49,99 € Amazon
ab 59,00 € Congstar
ab 1299,00 € Amazon
CURVED-Test Ausstehend

Unsere

Experten-Einschätzung

Vielversprechend
  • Sehr gute Kamera
  • Sehr schnell
  • Sehr gute Akkulaufzeit
  • Hochwertig verarbeitet
  • Antireflex-Display
  • Sehr gute Selfie-Kamera
  • Schnelleres Aufladen als zuvor (40 W)
Weniger Vielversprechend
  • Teuer
iPhone 17 Pro Max
Apple iPhone 17 Pro Max
Zur Produktseite
Preis zu Release: 1449 €
ab 62,99 € o2
ab 50,00 € Congstar
ab 1449,00 € Amazon
CURVED-Test Ausstehend

Unsere

Experten-Einschätzung

Vielversprechend
  • Riesiges Top-Display
  • Antireflex-Display
  • Sehr schnell
  • Fantastische Akkulaufzeit
  • Sehr gute Kamera
  • Neues Unibody-Design
  • Schnelles Aufladen (40 W)
Weniger Vielversprechend
  • Teuer
  • Sehr groß
iPhone Air
Apple iPhone Air
Zur Produktseite
Preis zu Release: 1199 €
ab 54,99 € o2
44.99 € Blau
ab 1199,00 € Amazon
CURVED-Test Ausstehend

Unsere

Experten-Einschätzung

Vielversprechend
  • Starke Leistung
  • Top-Display
  • Starke Leistung
  • Titan-Rahmen
  • Gute Display-Größe
  • Superdünn und leicht
Weniger Vielversprechend
  • Akkulaufzeit könnte besser sein
  • Nur eine Kamera
  • Kein SIM-Kartenslot

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

