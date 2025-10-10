Kein Launch ohne Fehler: Beim iPhone 17 hatte sich ein Problem mit Apple Intelligence eingeschlichen. Einige beliebte Features konnten nicht genutzt werden. Ganz ohne großes Update ist der Bug jedoch behoben worden. Wer zuvor Probleme hatte, sollte also einen erneuten Blick auf die KI-Features werfen.

Ein kleines aber feines Problem hatte verhindert, dass euer iPhone 17 oder iPhone Air die nötigen Modelle für einige KI-Funktionen herunterlädt. Dadurch legte der Bug mehrere Features lahm, darunter die spaßige Bildgenerierung über Image Playground und Genmojis. Die Apple-KI blieb hier stumm. Bislang.

Apple has just rolled out a server-sided fix for iPhone 17 models that couldn’t download Apple Intelligence models. pic.twitter.com/QlpdhBmN0l — Aaron (@aaronp613) October 7, 2025

So hat Apple das Problem behoben

Betroffenen ist ein weiteres Update nach iOS 26.0.1 jedoch erspart geblieben. Denn Apple hat den Bug mit einer serverseitigen Aktualisierung aus der Welt schaffen können. Solche Updates werden losgelöst von eurem Smartphone ausgerollt. Entsprechend still und leise finden sie statt.

Wenn ihr ein iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max oder iPhone Air besitzt, solltet ihr noch mal einen Anlauf mit den Schreibtools oder der KI-Bildgenerierung wagen. Jetzt dürften die Features ohne Fehler laufen.

Um Apple Intelligence auf eurem iPhone zu aktivieren, müsst ihr das Feature in den Einstellungen unter "Apple Intelligence & Siri" einschalten. Die benötigte Software lädt euer Handy anschließend herunter. Wer Datenvolumen sparen möchte, macht das direkt in einem WLAN.

iPhone-17-Familie: Erfolg trotz Startschwierigkeiten

Neben dem Problem mit Apple Intelligence kamen seit Launch der iPhone-17-Reihe weitere Fehler der neuen Modelle ans Licht. Für Aufregung sorgten etwa sichtbare Kratzer, die sich laut Apple aber größtenteils wegwischen lassen dürften. Mit fortschreitender Zeit ebbt die Berichterstattung rund um das sogenannte #ScratchGate auch ab. Das von einigen Nutzern gemeldete WLAN-Problem ist mittlerweile wohl auch Geschichte.

Auch diese Fehler konnten am Ende den Erfolg aber nicht bremsen: Mittlerweile sind einige Modelle der neuen Apple-Handys vergriffen. Insbesondere das iPhone 17 Pro Max ist derzeit fast überall nur mit langen Lieferzeiten erhältlich. Das große Top-Modell ist das wohl mit Abstand beliebteste Gerät der iPhone-17-Reihe.

iPhone-17-Reihe im Überblick Apple iPhone 17 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Größeres Display als zuvor

Leistungsstark

Gute Akkulaufzeit

Gute Kamera

Antireflex-Display

Sehr gute Selfie-Kamera

Sehr gute Selfie-Kamera Weniger Vielversprechend Keine Telelinse Apple iPhone 17 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 1299 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Sehr gute Kamera

Sehr schnell

Sehr gute Akkulaufzeit

Hochwertig verarbeitet

Antireflex-Display

Sehr gute Selfie-Kamera

Schnelleres Aufladen als zuvor (40 W) Weniger Vielversprechend Teuer Apple iPhone 17 Pro Max Zur Produktseite Preis zu Release: 1449 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Riesiges Top-Display

Antireflex-Display

Sehr schnell

Fantastische Akkulaufzeit

Sehr gute Kamera

Neues Unibody-Design

Schnelles Aufladen (40 W) Weniger Vielversprechend Teuer

Sehr groß Apple iPhone Air Zur Produktseite Preis zu Release: 1199 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Starke Leistung

Top-Display

Starke Leistung

Titan-Rahmen

Gute Display-Größe

Superdünn und leicht Weniger Vielversprechend Akkulaufzeit könnte besser sein

Nur eine Kamera

Kein SIM-Kartenslot

