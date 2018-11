BobbeleBeats: Boris Becker geht plötzlich auf Instagram als Rapper viral

Startet Tennis-Legende Boris Becker jetzt nochmal als Rapper durch? Zumindest nicht absichtlich, aber er könnte es – wie ein Instagramer mit super lustigen Clips, die auf Instagram gerade viral gehen, beweist.

In "Bobbele" schlummern offenbar noch weitere Talente als die starke Rückhand: Seine derben Rhymes förderte Musiker und Autor Chris Sommer zutage, indem er einfach fette Hiphop-Beats unter Beckers Insta-Stories legte. Verblüffend, aber wie die Clips zeigen, kann Sommer an Beckers Performance nichts verändert haben, schließlich sieht man den Tennisstar sprechen – aber sehet und höret selbst. Ach was, zieht euch Bobbeles krassen Flow rein:

Die #BobbeleBeats-Episoden begeistern auch tausende Tennis-Muffel

Boris Becker arbeitet nicht nur als Tennis-Experte und Kommentator beim britischen Fernsehsender BBC, sondern berichtet auch privat über seinen Instagram-Kanal gern von ganz großem Tennis. Und zwar in astreinem Englisch. So klingt ein Original-Beitrag:

Kann man sich auch ohne Hiphop-Untermalung gut anhören, oder? Inzwischen klicken sich aber auch viele Tennis-Muffel gerne rein: Die sechs #BobbeleBeats-Episoden auf Chris Sommers Instagram-Account "chrsmmr" haben inzwischen über zehntausend Aufrufe und die User feiern sowohl Becker als auch Sommer in den Kommentaren. Ob Boris Becker sich seines gekonnten Sprechgesangs bewusst ist, ist leider nicht überliefert. Wir finden die Clips jedenfalls super witzig. Wenn ihr noch mehr verborgene Talente auf Instagram und Co. entdeckt, postet sie gern in den Kommentaren.