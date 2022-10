Worauf es vielen Nutzern bei einem neuen Handy ankommt? Einer Umfrage von Bitkom Research zufolge ist 86 Prozent der Käufer viel Speicher auf dem Handy wichtig. Falls ihr euch auch dazuzählt oder regelmäßig bei euren Smartphones das Ende des verfügbaren Speicherplatzes erreicht, solltet ihr weiterlesen.

In diesem Artikel präsentieren wir euch die besten Smartphones mit viel Speicher. Außerdem klären wir viele Fragen rund um das Thema, die euch bei der Wahl des für euch richtigen Modells helfen könnten. Los geht's mit unseren aktuellen Handy-Empfehlungen. Folgende Modelle gibt es wahlweise mit viel Platz:

Inhaltsverzeichnis:

Viel Speicher, gute Kamera: Phone 14 Pro (Max)

Das iPhone 14 Pro und das 14 Pro Max bieten jede Menge Speicherplatz. In der kleinsten Konfiguration bekommt ihr bereits 128 GB. Wollt ihr mehr, stehen auch 256 GB, 512 GB oder 1 TB zur Wahl. Letzteres ist der größtmögliche Speicher, den ihr bei aktuellen iPhones findet. So viel Platz bieten aber nur die Pro-Modelle.

Neben dem großzügigen Speicher bekommt ihr zudem eine leistungsstarke Handykamera. Im Vergleich zum Vorgänger ist der Bildsensor größer und die Blende lässt mehr Licht hinein. Das führt gerade in dunklen Umgebungen zu besseren Ergebnissen. Dank Photonic Engine könnt ihr euch aber auch generell über viele Details auf euren Bildern freuen.

Der Akku beider Geräte hält lange ohne Ladepause durch. Beim iPhone 14 Pro sind es 27 Stunden, beim iPhone 14 Pro Max 29 Stunden reine Videowiedergabe. Im Alltag bringt sie also nichts so schnell aus der Puste. Mehr Infos findet ihr in unserem iPhone 14 Pro Test und natürlich in unserem Test des iPhone 14 Pro Max.

Zoom-Spezialist mit Stift: Samsung Galaxy S22 Ultra

In der Android-Welt bietet Samsung mit dem Galaxy S22 Ultra viel Speicherplatz. Hier habt ihr die Wahl zwischen 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB. Für jeden Platzbedarf bietet das Ultra-Modell eine Lösung. Die kleineren Modelle, das S22 Plus und S22, bieten "nur" maximal 256 GB.

Das Galaxy S22 Ultra hat aber auch beim Akku einen Vorteil. Dieser ist 5000 mAh groß und hat deutlich mehr Energie als die kleineren Varianten der Reihe. Zwar ist der Energieverbrauch aufgrund des großen 6,8-Zoll-Screens etwas höher, aber das Flaggschiff hält dennoch länger durch als die anderen beiden Handys der Reihe.

Die Kamera des Highend-Geräts bietet vier Linsen. Ein Weitwinkel mit satten 108 MP, das ein Ultraweitwinkel mit 12 MP ergänzt. Teleobjektive mit dreifachem und zehnfachem hybriden Zoom lassen euch auch weit entfernte Motive ohne Mühe einfangen.

Zu erwähnen ist übrigens auch der Eingabestift S-Pen, der zum Lieferumfang gehört und euch auf dem Screen malen lässt. Mehr lest ihr in unserem Test des Galaxy S22 Ultra.

Das Besondere an der verbauten Triple-Kamera: Weitwinkel, Ultraweitwinkel und auch die Telekamera lösen mit jeweils 50 MP auf. Beim Knipsen merkt ihr also kaum Qualitätsunterschiede, wenn ihr zwischen Linsen wechselt.

Der Akku bietet 4600 mAh. Das ist zwar weniger als bei so mancher Konkurrenz, doch bietet das Xiaomi 12 Pro dafür unschlagbare Ladegeschwindigkeiten. Bis zu 120 W sorgen dafür, dass der Akku in 18 Minuten wieder randvoll ist. Selbst kabelloses Laden ist mit bis zu 50 W möglich.

Lade-Alternative: Honor Magic4 Pro

Das Premium-Smartphone von Honor bietet euch 256 GB Speicher bei einem Arbeitsspeicher von 8 GB. Diese Kombination dürfte ausreichen, um die nächsten Jahre nicht nur ohne Speichersorgen zu leben, sondern auch zahlreiche Games und Apps problemlos laufen zu lassen.

Beim Akku greift auch Honor auf 4600 mAh zurück und setzt auf eine hohe Ladegeschwindigkeit. 100 W sorgen dafür, dass das Magic4 Pro in Windeseile vollgeladen ist. Besonders beeindruckend: Diese Geschwindigkeit ist mit passendem Ladepad auch Wireless möglich.

Für viel Freude sorgt die Kamera. Denn hier bekommt ihr ein Weit- und Ultraweitwinkel mit jeweils 50 MP Auflösung sowie eine Telelinse mit 64 MP. Letzteres Objektiv ermöglicht einen 3,5-fachen Zoom.

Technische Daten: Die besten Handys mit viel Speicher im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Samsung Google Xiaomi Honor Modell iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra Pixel 6 Pro Xiaomi 12 Pro Magic4 Pro Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll 6.1 Zoll 6.8 Zoll 6.7 Zoll 6.73 Zoll 6.81 Zoll Auflösung 2796x1290 Pixel 2556x1179 Pixel 3088x1440 Pixel 3120x1440 Pixel 3200x1440 Pixel 2848x1312 Pixel Pixeldichte 460 ppi 460 ppi 500 ppi 512 ppi 522 ppi 460 ppi Technologie OLED OLED AMOLED OLED AMOLED Frequenz 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz Maße Größe 160.7x77.6x7.85 mm 147.5x71.5x7.85 mm 163.3x77.9x8.9 mm 163.9x75.9x8.9 mm 163.6x74.6x8.16 mm 163.6x74.7x9.2 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 240 g 206 g 228 g 210 g 205 g 209 g Leistungsmerkmale Chipsatz A16 Bionic A16 Bionic Exynos 2200 Google Tensor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Taktrate 2.8 GHz Bis 2.80 GHz Bis 3 GHz Bis 3 GHz AnTuTu 886.847 Punkte 712.788 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 6 GB RAM 6 GB RAM 8/12 GB RAM 12 GB RAM 8/12 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128/256/512/1000 GB 128/256/512/1000 GB 128/256/512/1000 GB 128 / 256 GB 256 GB 256 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität 5003 mAh Kapazität 4500 mAh Kapazität 4600 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 22 h - h Sicherheit Face ID Face ID Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem iOS 16 (ab Werk) iOS 16 (ab Werk) Android 12 mit One UI 4.1 (ab Werk) Android 12 (ab Werk) Android 12 mit MIUI 13 (ab Werk) (ab Werk) Android 12 mit Magic UI 6 (ab Werk) (ab Werk) Kamera Hauptkamera 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) 108 (Weitwinkel), 10 (Periscope), 10 (Tele), 12 (Ultraweitwinkel) 50 (Weitwinkel) + 48 (Tele) + 12 (Ultraweitwinkel) 50 (Weitwinkel) + 50 (Ultraweitwinkel) + 50 (Tele) 50 (Weitwinkel) + 50 (Ultraweitwinkel) + 64 (Tele) Frontkamera 12 MP 12 MP 40 MP 11.1 MP 32 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse Lightning Lightning USB-C USB-C USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja Ja Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Ja Ja Ja Preis UVP Ab 1449 Euro (UVP) Ab 1299 Euro (UVP) Ab 1249 Euro (UVP) Ab 849 Euro (UVP) Ab 1049 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Wie viel Speicher brauche ich eigentlich?

Klar ist: Der Speicherbedarf ist in den letzten Jahren gestiegen. Moderne Mobile Games benötigen alleine schon 5 GB, 10 GB oder noch mehr Platz. Wer dann auch noch Serien und Filme auf dem internen Speicher ablegen und auch viele selbstgemachte Fotos sichern möchte, könnte das eine oder andere Handy schnell an seine Grenzen bringen.

Bedeutet: Heutzutage sind Handys mit 64 GB zwar günstig, aber der Speicher schnell voll. Der Standard für Smartphone-Speicher ist mittlerweile 128 GB. Wer besonders viel fotografiert, Videos aufnimmt oder Streaming-Inhalte offline konsumieren will, sollte auf mehr Speicher setzen. 256 GB oder 512 GB reichen für die meisten Nutzer aus, um jahrelang ohne Speicherprobleme auszukommen. 1 TB eignet sich nur für Power-Nutzer, die viele Inhalte auf dem Gerät speichern.

Welche Apps nehmen besonders viel Speicherplatz ein?

Neben Fotos und Videos fressen vor allem Streaming-Apps jede Menge Speicher. Jedes Lied oder jede Episode, die wir offline abrufbar machen, landet auf dem Handy-Speicher. Auch Games oder Mail-Programme können viel Platz aufbrauchen. Letztere solltet ihr regelmäßig von unnötigen Nachrichten befreien. Welche Apps am meisten Akku, Speicher und Datenvolumen verschlingen, haben wir ebenfalls für euch zusammengefasst.

Was ist der Unterschied zwischen internem Speicher und Arbeitsspeicher?

Der interne Speicher eines Handys dient der langfristigen "Lagerung" von Videos, Fotos und anderen Daten. Der Arbeitsspeicher hingegen hält Daten nur kurze Zeit bereit, bis der Prozessor auf sie zugreift und sie verarbeitet.

Wie sehe ich, wie viel Speicher auf meinem Smartphone belegt ist?

Diese Information findet ihr in den Einstellungen eures Smartphones. Von Hersteller zu Hersteller variieren diese. Bei iPhones findet ihr die Option unter "Allgemein". Bei Android-Geräten könnt ihr den Menüpunkt direkt in den Haupteinstellungen oder im Bereich "Über das Gerät" einsehen.

Wie kann ich meinen Handyspeicher erweitern?

Einige Handys bieten Speicherkartenslots. Diese unterstützen microSD-Karten, die den Speicher erweitern. Gerade Highend-Geräte verzichten aber auf solche Slots und bieten stattdessen unterschiedliche Speicherkonfigurationen. Wie ihr die richtige microSD-Karte wählt, erfahrt ihr hier.

Alternativ gibt es Cloud-Dienste, die Online-Speicher anbieten. Dadurch sind die Daten jederzeit per Internetverbindung abrufbar. Allerdings gebt ihr so eure Daten aus euren Händen. Und ihr solltet im besten Fall einen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen nutzen, um jederzeit auf die Inhalte zugriefen zu können.

Egal, ob ihr zur microSD-Karte oder der Cloud greift: Grundsätzlich lässt sich alles außer die Systemdaten des Handys über diese beiden Methoden auslagern.

Was kann ich tun, wenn der Speicher meines Handys voll ist?

Als erste Lösung bietet sich das Aufräumen des vorhandenen Speichers an. Oft könnt ihr durch das Löschen von alten Fotos, Videos oder Apps bereits eine Menge Speicherplatz freigeben. Das schafft nicht nur Ordnung, sondern kann das Handy unter Umständen wieder etwas schneller machen.

Was mache ich nach dem Kauf eines neuen Handys?

Nachdem ihr ein neues Handy mit mehr Speicher gekauft habt, solltet ihr die Daten vom alten Gerät übertragen. Jeder Anbieter bietet dafür eine eigene App oder eine integrierte Lösung auf dem Gerät. Diese Optionen zeigt das Smartphone meist direkt bei der Einrichtung an. Wie ihr eure Daten beispielsweise auf ein neues Samsung-Handy kopiert, klären wir hier. Wollt ihr ein iPhone-Backup übertragen, haben wir ebenso den passenden Artikel für euch.

Sind alle Daten gesendet, könnt ihr sie vom alten Gerät löschen. Wenn ihr es verkaufen wollt, solltet ihr dazu die Werkseinstellungen wiederherstellen. So entfernt das Gerät selbstständig alle Daten und verknüpften Konten.

