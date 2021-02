Alle iPhone-Modelle im Überblick

Apple hat immer wieder Innovationen hervorgebracht. Manche davon waren ihrer Zeit so weit voraus, dass sie schlicht floppten. Mit dem ersten iPhone im Jahr 2007 traf das Unternehmen den Zeitgeist und brachte die Smartphone-Revolution richtig ins Rollen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick zurück und präsentieren euch bis zum heutigen Line-Up alle iPhone Modelle.

Das erste iPhone – der Urahn

Nach mehreren Jahren Vorarbeit erschien 2007 das erste Apple-Handy, das im Vergleich mit heutigen Smartphones natürlich technisch altbacken wirkt. Das Gerät trug den schlichten Namen iPhone, war zu seiner Zeit gleich in mehrfacher Hinsicht aufsehenerregend.

Das erste iPhone von 2007 (© 2014 CURVED)

So bot es eine Bildschirmtastatur, die ausgeblendet werden konnte. Angekündigt hatte der legendäre Gründer Steve Jobs den Urahnen aller iPhones als drei Geräte in einem: Musikspieler mit Breitbild, Mobiltelefon und Internet-Kommunikationsgerät. Zu den technischen Highlights gehörte:

3,5 Zoll großes Touch-Display

Kamera mit Auflösung von 2 MP

2G-Geschwindigkeit

iPhone 3G und 3GS: Das iPhone wird benutzbar

Das iPhone 3GS war damals der letzte Schrei (© 2014 CURVED)

Das erste iPhone hatte für Aufsehen gesorgt, aber so richtig tauglich für den Massenmarkt wurde erst das rund ein halbes Jahr später vorgestellte Nachfolgemodell. Denn das iPhone 3G beherrschte den schnelleren 3G-Mobilfunkstandard. Und 2008 eröffnete der App-Store erstmals seine Pforten. Das Smartphone, wie wir es heute kennen, nahm Gestalt an. 2009 folgte dann bereits der Nachfolger 3GS, wobei das “S” für Speed stand. Die Modelle der zweiten Generation brachten mit:

3,1-MP-Kamera (Modell 3GS)

schnellerer ARM-Prozessor

Videoaufnahme- und Videoschnitt (3GS)

iPhone 4 – eine echte Revolution

iPhone 4 und iPhone 4s boten ein moderneres Design (© 2014 CURVED)

2010 erschien das vierte Modell und war gleich in mehrfacher Hinsicht eine Revolution. Sein Metallrahmen diente als Antenne. Vorder- und Rückseite des Geräts bestanden aus spezialgehärtetem Glas. Das Design des iPhone 4 war ein Hingucker. Und der Nachfolger 4S aus dem Jahr 2011 brachte noch eine Innovation. Denn das “S” stand diesmal nicht für Speed: Sprachassistentin Siri kam erstmals zum Einsatz. Highlights dieser iPhones waren:

hochauflösendes (“Retina”) Display mit 960 × 640 Pixeln

Frontkamera, die es so noch nicht gegeben hatte

eigener Apple-Chip A4 bzw. A5

Sprachassistentin “Siri” (Modell 4s)

iPhone 5, 5c und 5s: Größer, schneller und bunter

iPhone 5s (l.) und iPhone 5c (r.) (© 2014 CURVED)

In den Jahren 2012 und 2013 brachte Apple gleich drei Varianten des iPhone 5 heraus. Das Smartphone wurde größer, aber im Vergleich zu den Vorgängern auch leichter. Mehr Speicher und ein schnellerer Prozessor zählten zu den inneren Werten. Und die 5er-Reihe brauchte erstmals eine Nano-SIM. Das “c” beim 5c stand für Color. Nun gab es das iPhone auch in Bunt (Weiß, Pink, Gelb, Blau und Grün). Die 5er zeichneten sich u. a. dadurch aus:

Neuer Prozessor A6 und A7 (im 5s)

4-Zoll-Display mit 640 x 1136 Pixel

Dualkamera: 8-MP-Hauptkamera, 1,2-MP-Frontkamera

Fingerabdrucksensor (“Touch ID”) im Modell 5s

iPhone 6 (Plus) und 6s (Plus): Das Display wächst weiter

Mit dem iPhone 6 Plus führte Apple ein richtig großes Display ein (© 2016 CURVED)

Mit den 2014 und 2015 vorgestellten Modellen führte Apple den Zusatz “Plus” ein. Dies bezog sich auf die Displaygrößen, die noch einmal zulegten. Im Test polarisierte dieses iPhone Presse und Anwender, denn das Smartphone passte nun nicht mehr in jede Hemden- oder Hosentasche. Das iPhone 6 Plus brachte es auf stattliche 5,5 Zoll, während das einfache 6er mit 4,7 Zoll auskam. Das 6s als direkter Nachfolger änderte an den Bildschirmdimensionen nichts, verfeinerte aber mit 3D Touch das Bedienkonzept. Denn jetzt spielte auch eine Rolle, wie kräftig auf das Display gedrückt wurde. Kennzeichen der 6er-Reihe:

hochauflösend bis zu 1920 × 1080 Pixel

Prozessorgeneration A8 und A9

Hauptkamera erstmals mit 12 MP (6s und 6s Plus)

4K-Videoaufnahmen mit dem 6s und 6s Plus

Das iPhone 6 im Test

iPhone SE – aktuelle Technik, aber kleiner und preiswerter

Das erste iPhone SE hat bis heute viele Fans (© 2016 CURVED)

Apple baute sein bisher bestes iPhone, aber Presse und Anwender riefen nach einer kleineren und preiswerteren Alternative. Und die bekamen sie mit dem iPhone SE, der “Special Edition”. Das im März 2016 vorgestellte Modell sprach preissensitive Käuferschichten an. Und den Move mit der Special Edition sollte Apple später noch einmal wiederholen.

Abmessungen und Aussehen des iPhone 5s

Technik des iPhone 6s

kein 3D Touch

Frontkamera nur 1,2 MP statt 5 MP wie beim iPhone 6s

Das iPhone SE im Test

iPhone 7: Das iPhone wird noch interessanter für Fotografen

Das iPhone 7 hat es damals natürlich auch in die CURVED-Redaktion geschafft (© 2018 CURVED)

War das erste SE eine Art Zwischenrelease, folgte im September 2016 mit dem iPhone 7 und 7 Plus die nächste Gerätegeneration. Der neue Prozessor (A10 Fusion Chip) sollte doppelt so schnell wie der Vorgänger arbeiten. Für Aufsehen und Aufregung sorgte der Schritt von Apple, auf die klassische Buchse für den Kopfhörer zu verzichten. Und das Plus-Modell machte das Smartphone für anspruchsvolle Foto-Nutzer noch interessanter, denn dort führte Apple den Bokeh-Effekt ein, der bisher nur teuren Spiegelreflexkameras vorbehalten war:

Der Home-Button ist nur angedeutet. Statt eines Schalters wird 3D Touch genutzt

Displaygrößen blieben bei 4,7 und 5,5 Zoll (Plus)

Frontkamera mit 7 MP

optische Bildstabilisierung

Dual-Kamera im iPhone 7 Plus, zweifacher optischer Zoom



Das iPhone 7 im Test

iPhone 8 erstmals mit Induktionsladung

Das iPhone 8 war für einige Zeit das letzte iPhone mit Homebutton (© 2020 Apple)

Beim 2017 vorgestellten iPhone 8 behielt Apple die bewährte Ergänzung um ein Plus-Modell bei. Das aus Glas und Aluminium gefertigte Gerät führt das kabellose (induktive) Aufladen über die Geräterückseite ein. Die Displaygröße wurde gegenüber dem Vorgänger nicht verändert. Das iPhone 8 ist die optische Mutter des heute noch aktuellen SE der zweiten Generation. Das Smartphone hatte eine Menge zu bieten:

Schneller A11-Bionic-Chip

True-Tone-Display, das die Farben an die Lichtverhältnisse anpasst

Porträtmodus in der Plus-Version

Das iPhone 8 im Test

iPhone X: Das 10-jährige Jubiläum

Die Notch des iPhone X ahmten viele andere Hersteller nach (© 2018 CURVED)

Das “X” im Namen ist kein Buchstabe, sondern die römische Zahl 10. Denn 2017 konnten zehn Jahre iPhone gefeiert werden. Und wie im Vorfeld erwartet, hat Apple hier technisch mal wieder viel aufgeboten. Das “Super Retina HD-Display” mit abgerundeten Ecken war nahezu randlos. Bis auf eine kleine Einkerbung am oberen Rand, die als “Notch” inzwischen auf vielen anderen Smartphones zu finden ist. Im Jahr darauf kamen dann das Xs und das iPhone Xs Max auf den Markt, die mit dem A12 einen schnelleren Prozessor erhielten. Zwischen den beiden Geräten wurde das iPhone Xr positioniert, dessen Display zwischen Xs sowie Xs Max lag und mit nur einer Kameralinse auskommen musste.

Kein Home-Button mehr, stattdessen Gestensteuerung

Dreidimensionale Gesichtserkennung mit Face ID

Dual-SIM (Nano-SIM und eSIM) bei XS und XS Max

Displaygrößen zwischen 5,8 und 6,5 Zoll, Xr mit 6,1 Zoll

Das iPhone X im Test

Mit dem iPhone 11 wird es wieder bunter

Das iPhone 11 Pro ist das erste Apple-Handy mit Triple-Kamera (© 2019 CURVED)

Weiter, immer weiter – so lässt sich vielleicht das Motto von Apple beschreiben, das sich auch in der 11er-Modellreihe des iPhone zeigt. Noch mehr Kameras (dreifach in der Pro-Variante), ein noch schnellerer Prozessor (A13 Bionic) und schicke Gehäusefarben kennzeichnen die Reihe, die aus iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max besteht.

Triple-Kamera (Weitwinkel-, Ultra-Weitwinkel- und Teleobjektiv), nur Dual-Kamera bei iPhone 11

Neuer Nachtmodus für Fotofreunde

Design gegenüber Vorgänger unverändert

Abschied von 3D Touch

Das iPhone 11 im Test

iPhone 12 und iPhone SE – das aktuelle Line-up

Im Vergleich zum iPhone 12 mini wirkt selbst ein Stift groß (© 2021 CURVED)

Im aktuellen Line-Up von Apple dürfte wirklich für jeden Geschmack und jedes Budget ein passendes Smartphone dabei sein. Das SE (zweite Generation) wurde schon erwähnt. Im Design und den Abmessungen ähnelt es dem iPhone 8, nutzt aber aktuelle Technik. Es ist kompakt und preiswerter als das iPhone 12. Dies wird gleich in vier Varianten angeboten: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und Pro Max.