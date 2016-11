Android 7.0 Nougat: Diese Geräte bekommen das Update

Android 7.0 Nougat ist da. Doch wann kommt das Google-Betriebssystem für welches Smartphone oder Tablet heraus? Egal ob HTC, Samsung, Huawei, LG, Lenovo oder Sony – jeder Hersteller hat eine ganze Reihe an Geräten im Angebot, die mit dem Update versorgt werden wollen. Damit Ihr schnell den Durchblick habt, ob es für Euer Gerät schon Informationen zum Update auf Android Nougat gibt, halten wir die folgende Übersicht ständig aktuell.

Die spektakulärsten Neuerungen sind ein Splitscreen-Modus für Smartphones und Tablets, ein neues Benachrichtungssystem und eine leicht überarbeitete Optik. Damit Entwickler und Hersteller möglichst zeitnah zum Release fit für das neue System sind, hat Google die erste Developer-Preview bereits im März zur Verfügung gestellt. Mittlerweile ist das System fertig. Auf welchen Smartphones das Update erhalten, seht Ihr in der Übersicht.

Über folgende Links springt Ihr direkt zum Abschnitt des entsprechenden Herstellers:

Google: Pixel-Smartphones haben schon Android 7.1

Die ersten Smartphones und Tablets, die ihr Update auf die neue Android-Version erhalten haben, waren die Google Nexus-Geräte – allerdings zum letzten Mal. Denn ab sofort ersetzen die Pixel-Smartphones Pixel und Pixel XL die Nexus-Serie. Googles Premium-Modelle kommen ab Werk bereits mit vorinstalliertem Android 7.1. Da kommen die Nexus-Geräte nicht mit, die sind "erst" auf Android 7.0. Folgende Geräte versorgt Google versorgt Google per Factory Image und "over the air" mit dem Update:

HTC kündigt Android Nougat an

Noch während der Google I/O 2016 kündigte HTC an, welche seiner Geräte mit Android Nougat ausgestattet werden sollen. Neben dem Top-Smartphone HTC 10 sind das das HTC One M9 sowie das HTC One A9. In einem Tweet nennt HTC das vierte Quartal 2016 als Rollout-Termin. Vielleicht gibt es zu Weihnachten also Nougat für HTC-Besitzer. Das unter dem Codename "Acadia" HTC Bolt soll zudem mit Android 7.0 Nougat ab Werk auf den Markt kommen.

Huawei: Beta-Test in Deutschland gestartet

Screenshots und Videos, die im Ende Juli 2016 auf YouTube aufgetaucht sind, zeigen eine Beta-Version von Android Nougat bereits auf dem Huawei P9 – so kann man davon ausgehen, dass das Huawei P9 ein Update auf die neueste Version des Betriebssystems relativ zeitnah bekommen wird: So startete der Beta-Test für das Huawei P9 im November in Deutschland.

LG V20, LG G5 mit Android 7.0

Das im September vorgestellte LG V20 ist das erste Smartphone, das mit vorinstalliertem Android 7.0 auf den Markt kommt. Der Rollout auf die neue Version für das LG G5 fand Anfang November 2016 seinen Anfang.

Sony gibt Update-Modelle bekannt

Sony gibt auf dem Unternehmensblog die Modelle bekannt, für die ein Update erwartet werden kann: Mit dabei sind sämtliche Smartphones der Z5- und der neuen X-Serie. Die Japaner geben zu bedenken, dass ein Rollout-Prozess immer abhängig vom Markt sind. Es kann also auch mal etwas länger dauern.

Einige Besitzer eines Xperia X Perfomance können Android 7.0 Nougat bereits in einer Vorab-Version testen. Auch Besitzer des Xperia X bekommen einen Blick auf das Betriebssystem, dank der Beta-Version, die Teilnehmer des "Concept for Android"-Programms testen können.

Samsung diesmal früher mit dabei

Für das Top-Smartphone aus dem Februar 2016 Samsung Galaxy S7 ist Android Nougat offenbar so gut wie fertig. Auch beim Galaxy S7 Edgescheint es schon Fortschritte bei der Umsetzung zu geben, Anfang November startete der Hersteller den Beta-Test in Großbritannien.

[Update: Die Produktion des Samsung Galaxy Note 7 wurde eingestellt] Samsung Mobile Präsident Koh Dong-Jin gab im August 2015 bekannt, dass ein Update für das Galaxy Note 7im vierten Quartal 2016 zu erwarten sei. Erst solle eine stabile und lückenlose Plattform garantiert werden können. In wie weit Samsung den Plan nach dem Akku-Desaster einhalten kann, blieb offen.

Lenovos Mittelklasse ist dabei

[Update vom 21. Oktober] Besitzer des Moto G4 und G4 Plus können sich auf das Update freuen, die Aktualisierung in Deutschland soll zeitnah erfolgen.

Motorola gehört mittlerweile Lenovo. Dementsprechend kommen auch die Moto-Geräte vom chinesischen Hersteller. Der hat im Oktober 2016 seinen Update-Fahrplan für seine Smartphones verraten. Und das dürfte nicht jedem ehemaligen Motorola-Kunden schmecken. Denn sämtliche Moto-E-Geräte und die Moto-G-Reihe bis einschließlich des Motorola Moto G3 werden außen vor gelassen. Diese Geräte sind dabei:

Lenovo verspricht auch das Update auf Android O für 2017.

ZTE kommt mit Daydream

Auch das Axon 7 von ZTE kommt erstmal mit Android 6.0.1 auf den Markt. Weil es aber das erste Smartphone mit dem Label "Daydream ready" ist, wird es das Update auf Android 7.0 sicher bekommen. Denn Daydream ist Googles neue VR-Plattform, die tief in Nougat integriert ist.

Asus: viele Geräte, aber keine Updates

Alle Jahre wieder stellt Asus ZenFones in zahlreichen Varianten vor. Mal mit Laser-Fokus, mal als Phablet, mal als Deluxe-Ausgabe. Oft dauert es aber lange, bis die Geräte nach Deutschland kommen. Und noch länger dauert es, bis sie mit Updates versorgt werden. So äußert sich das Unternehmen auch nicht zum Thema Nougat.

OnePlus: Aus langsam wird schnell

Während es eine gefühlte Ewigkeit gedauert hat, bis der chinesische Hersteller OnePlus das Update auf Android Marshmallow für das OnePlus 2 und das OnePlus X zur Verfügung gestellt hat, könnte es beim aktuellen Smartphone OnePlus 3 ganz fix mit dem Nougat-Update klappen. Auf Twitter teasert Firmengründer und CEO Pete Lau Nougat in einem kleinen Video an. Ob das Update auch aufs OnePlus 2 kommt ist offen, das OnePlus X ist ganz offiziell aus dem Rennen.

Weitere Hersteller: Alcatel, Nextbit Robin, Nokia kündigen Android 7.0 Nougat an

Das waren noch nicht alle Hersteller: Auch Alcatel kündigt an, dass das Idol 4s und Idol 4 die neue Version des Betriebssystem erhalten werden, so wie auch das Cloud-Smartphone Nextbit Robin die Aktualisierung bekommen werde. Auch das in Benchmark-Datenbanken aufgetauchte potenzielle neue Nokia-Gerät "Nokia D1C" soll mit Nougat ausgeliefert werden. Noch bis Ende 2016 soll das Elephone Z1 auf den Markt kommt, das mit Android 7.0 Nougat ab Werk erscheinen könnte.

Über weitere Geräte, die das Update erhalten, halten wir Euch hier stets auf dem Laufenden.